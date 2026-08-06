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Vastu Tips: गुल्लक भरने के बाद भी हो सकती है धन हानि, अगर इन वास्तु नियमों का नहीं रखा ध्यान, बचत के लिए जानें क्या करें

piggy Bank Vastu Tips: अगर आप भी घर में गुल्लक रखते हैं तो अपको इससे जुड़े वास्तु नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. कौन सी दिशा में मिट्टी का गुल्लक रखें व इसके शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या वास्तु टिप्स हैं, आइए इस लेख में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 06, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:32 PM IST
Vastu Tips: गुल्लक भरने के बाद भी हो सकती है धन हानि, अगर इन वास्तु नियमों का नहीं रखा ध्यान, बचत के लिए जानें क्या करें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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