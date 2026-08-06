/Vastu Tips: गुल्लक भरने के बाद भी हो सकती है धन हानि, अगर इन वास्तु नियमों का नहीं रखा ध्यान, बचत के लिए जानें क्या करें

Gullak Ke vastu Niyam: लोग पैसों की बचत के लिए या पूजा-पाठ की जगह पर गुल्लक रखते हैं. कुछ घरों में बच्चे भी गुल्लक में अपने पॉकेट मनी जमा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुल्लक को अगर घर में वास्तु नियम के अनुसार न रखें तो धन हानि बढ़ सकती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में गुल्लक रखना वैसे तो अति शुभ होता है लेकिन इसे घर की सही दिशा और सही स्थान पर ही रखना चाहिए ताकि आय के स्रोत बढ़ सके और धन की ओर आकर्षित होगा. आइए गुल्लक से जुड़े वास्तु नियमों के बारे में जानें.
गुल्लक किस दिशा में रखें किस दिशा में न रखें?
वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर देवता का है. गुल्लक को इसी दिशा में रखें. आय के नए स्रोत खुलेंगे और धन वृद्धि होगी.
वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा में गुल्लक रखें तो अच्छी कमाई होगी और खर्चे में कमी आएगी. धन सुरक्षित रहेगा.
वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में गुल्लक रखें तो बचत और संचित धन बढ़ता रहता है और अचल संपत्ति भी बढ़ती है.
गुल्लक जब भी लें मिट्टी का ही लें. मिट्टी पृथ्वी तत्व से जुड़ा है ज घर में धन स्थिर रखता है. प्लास्टिक का गुल्लक धन खर्च बढ़ा सकता है.
कभी भी घर में गुल्लक को खाली न रहने दें. थोड़े सिक्के या नोट उसमें जरूर डालें. नहीं तो आर्थिक तंगी घर को घेर सकती है.
वास्तुशास्त्र के अनुसार गुल्लक को बाथरूम के आसपास, अंधेरे घर में या सीढ़ियों के नीचे न रखें. नहीं तो आर्थिक हानि बढ़ सकती है.
जहां पर गुल्लक रख रहे हैं वहां पर पहले एक पीला या लाल साफ कपड़ा बिछाएं और फिर उस पर ही गुल्लक रखें.
गुल्लक में जब भी पहला सिक्का या राशि डालें ध्यान रखें कि उस सिक्के पर रोली से तिलक करें. सिक्के पर 'श्री' या स्वास्तिक बनाएं.
गुल्लक में हर दिन या शुक्रवार के दिन कुछ न कुछ धन राशि जरूर रखें. धन वृद्धि होती रहेगी.
गुल्लक को धूल-मिट्टी से बचाए रखें और नियमित रूप से इसे साफ करते रहें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)