/Vastu Tips: गुल्लक भरने के बाद भी हो सकती है धन हानि, अगर इन वास्तु नियमों का नहीं रखा ध्यान, बचत के लिए जानें क्या करें

Gullak Ke vastu Niyam: लोग पैसों की बचत के लिए या पूजा-पाठ की जगह पर गुल्लक रखते हैं. कुछ घरों में बच्चे भी गुल्लक में अपने पॉकेट मनी जमा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुल्लक को अगर घर में वास्तु नियम के अनुसार न रखें तो धन हानि बढ़ सकती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में गुल्लक रखना वैसे तो अति शुभ होता है लेकिन इसे घर की सही दिशा और सही स्थान पर ही रखना चाहिए ताकि आय के स्रोत बढ़ सके और धन की ओर आकर्षित होगा. आइए गुल्लक से जुड़े वास्तु नियमों के बारे में जानें.