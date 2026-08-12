Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /Vastu Tips: गर्भवती महिलाओं के कमरे से जुड़े क्या हैं वास्तु नियम? सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए जान लें जरूरी टिप्स

Vastu Tips: गर्भवती महिलाओं के कमरे से जुड़े क्या हैं वास्तु नियम? सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए जान लें जरूरी टिप्स

Vastu Tips For Pregnant Women: जब कोई महिला गर्भवती होती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसके आसपास किसी भी तरह की नकारात्मकता न फैले. ऐसे में जरूरी है कि गर्भवती महिलाओं के कमरे से जुड़े वास्तु नियमों को जान लें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 12, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:25 PM IST
Vastu Tips: गर्भवती महिलाओं के कमरे से जुड़े क्या हैं वास्तु नियम? सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए जान लें जरूरी टिप्स
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कभी टूट पाएगा विराट कोहली का ये रिकॉर्ड? सनथ जयसूर्या और वीरेंद्र सहवाग भी पीछे
2
3
4
5