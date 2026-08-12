/Vastu Tips: गर्भवती महिलाओं के कमरे से जुड़े क्या हैं वास्तु नियम? सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए जान लें जरूरी टिप्स

Vastu Tips For Pregnant Women Room: कोई महिला जब गर्भ धारण करती है तो उसे कई सावधानियां बरतने के बारे में बताया जाता है. कुछ नियम वास्तु शास्त्र में गर्भवती महिलाओं के कमरे से जुड़े बताए गए हैं. किसी गर्भवती महिला को खानपान के साथ ही अपने आसपास के माहौल का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए. खासकर जिस कमरे में वह सोती है. आइए इस लेख में जानें कि गर्भवती महिला के कमरे से जुड़े वास्तु नियम क्या हैं.
गर्भवती महिलाओं के कमरे के लिए सबसे जरूरी वास्तु नियम ये है कि उनके कमरे में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक सामान रखें. हो सके तो मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसी चीजों को सोते समय कमरे से बाहर रखें.
गर्भवती महिलाओं के कमरे में सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि उनके कमरे में रोशनी अच्छे से आए और कमरा हवादार हो. कमरे में किसी भी तरह का वास्तु दोष न लगे और माहौल तनावमुक्त रहे, इसके लिए हर रोज ताजे फूल से भरा गुलदस्ता भी रख सकते हैं. कमरे में धार्मिक पुस्तकें रखना या पढ़ना भी अच्छे परिणाम दे सकता है.
गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो किस दिशा में सिर रखकर सो रही हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार मानसिक शांति और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गर्भवती महिलाओं को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए. इससे मानसिक शांति मिलती है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके सोना सही नहीं माना जाता है.
गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी है कि उनके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे. इसके लिए अपने कमरे में लड्डू गोपाल की फोटो जरूर लगाएं. इससे गर्भवती महिलाओं के आसपास सकारात्मकता बनी रहेगी और बच्चे पर भी भगवान कृष्ण की कृपा होगी.
गर्भवती महिलाओं के कमरे की दीवारों का रंग व पर्दे का रंग सोच समझकर चुनें. हल्के रंग जैसे हल्का गुलाबी, हल्का पीला, सफेद या आसमानी रंग उत्तम होगा. ऐसे रंग मन को हल्का रखते हैं और कोई भी बुरी सोच को मन में प्रवेश नहीं करने देते हैं. काले, गहरे लाल या चमकीले नारंगी जैसे चटक और गहरे रंगों से दूरी बनाएं. ये रंग तनाव बढ़ा सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)