आजकल के घरों में आंगन होना कम ही देखा जाता है. आज के समय में कुछ घरों में तो आंगन होता ही नहीं है. हालांकि, गांव के घरों में आज भी आंगन होता है. अगर आपके घर में आंगन है तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में आंगन से जुड़े वास्तु नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए. अगर घर के आंगन का वास्तु ठीक न हो तो घर में कलह और अशांति फैलने लगती है. धन की बर्बादी होती है. आइए इस लेख में हम आंगन से जुड़े वास्तु नियम को पॉइंट दर पॉइंट जानें.