आजकल के घरों में आंगन होना कम ही देखा जाता है. आज के समय में कुछ घरों में तो आंगन होता ही नहीं है. हालांकि, गांव के घरों में आज भी आंगन होता है. अगर आपके घर में आंगन है तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में आंगन से जुड़े वास्तु नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए. अगर घर के आंगन का वास्तु ठीक न हो तो घर में कलह और अशांति फैलने लगती है. धन की बर्बादी होती है. आइए इस लेख में हम आंगन से जुड़े वास्तु नियम को पॉइंट दर पॉइंट जानें.
एक घर बिना आंगन के अधूरा होता है खासकर भारतीय घर. छोटा ही क्यों न हो घर में आंगन का होना बहुत शुभ माना जाता है. पुराने समय से ही हिंदू घरों में बड़े-बड़े आंगन बनाए जाते थे. आज के समय शहरीकरण के कारण घरों में आंगन नहीं बन रहे हैं लेकिन अगर आपके घर में आंगन है तो उनके लिए सही वास्तु नियमों का पालन करें ताकि घर की सुख समृद्धि न रुके और धन की आवक बनी रहे.
आंगन चार तरह के होते हैं. घर के सामने का आंगन, घर के पीछे का आंगन और घर के आगे पीछे दोनों ओर का आंगन और घर के बीच का आंगन. सभी तरह के आंगन का वास्तु नियम अलग-अलग होते हैं.
उत्तर का अंगन सबसे अच्छा माना जाचा है. पूर्व का आंगन अच्छा और पश्चिम का आंगन बीच-बीच का शुभ माना जाता है. आंगन बीचोबीच हो तो इसके उत्तर में घर का पूजा स्थल होना चाहिए, आग्नेय में रसोईघर को रखें. आंगन किसी घर का केंद्र होता है ऐसे में इसे ब्रह्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है. ब्रह्म स्थान को हमेश खुला और साफ रहना चाहिए, इसका ध्यान रखें.
आंगन अगर बीच में नीचा और चारों ओर से ऊंचा हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता है. वहीं, आंगन अगर चारों ओर से नीचा हो तो इसे अति शुभ माना जाता है. अगर आंगन पक्का हो चुका है तो विवाह मण्डप के लिए थोड़ी सी जगह को कच्चा छोड़ें.
आंगन में कुछ सुगंधित फूलों के पौधे भी लगाएं. जैसे- चंपा, रजनीगंधा, पारिजात, रातरानी, मोगरा से लेकर जूही जैसे फूल के पौधे लगाएं. ऐसा करने से घर में रहने वाले पति-पत्नी के बीच का संबंध मधुर और प्रेम भरा बना रहता है.
आंगन अगर कच्चा है तो उसकी मिट्टी में कुछ पौधे उगाएं, ये पौधे तुलसी, अनार, जामफल से लेकर कड़ी पत्ते का पौधा हो सकता है. इससे सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है. खासकर तुलसी हवा को शुद्ध कर रोगों को दूर करता है और ऐसे घर में साक्षात् लक्ष्मी का वास होता है. तुलसी को आंगन के बीच में बड़े से गमले या चौकोर बने ऊंचे गमले में ही लगाएं.
इसके अलावा घर के द्वार के आगे या आंगन में हर दिन रंगोली बनाएं तो घर में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं. घर में किसी भी वास्तु दोष का प्रभाव नहीं रहता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)