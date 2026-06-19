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Vastu Tips: घर के आंगन से जुड़े वास्तु टिप्स बना देंगे आपको अमीर, क्या होनी चाहिए दिशा और चौड़ाई, जानें

Vastu Tips For Aangan: इस लेख में विस्तार से जानेंगे कि घर के आंगन से जुड़ा वास्तु नियम क्या है. इस बारे में विस्तार से जानकर घर की सुख समृद्धि और शांति को बनाए रख सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 19, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:54 AM IST
Vastu Tips: घर के आंगन से जुड़े वास्तु टिप्स बना देंगे आपको अमीर, क्या होनी चाहिए दिशा और चौड़ाई, जानें
Image Credit: AI (Vastu Tips)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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