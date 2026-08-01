/Vastu Tips: शत्रुओं से बचाती हैं जुड़वा सांपों की तस्वीरें, जानें घर में नागों की पेटिंग्स लगाने की सही दिशा!

हिंदू परंपराओं में नागों को दिव्य रक्षक बताया गया है. प्रजनन क्षमता और ब्रह्मांडीय शक्तियों को दर्शाने वाले इस जीव की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन और मौत के बीच संतुलन बना रहे इसके लिए भी सांपों की पूजा की जाती है. वहीं अगर वास्तु शास्त्र से जुड़ी मान्यताओं की बात करें तो सांपों या नागों की पेंटिंग्स सही जगह पर और सही दिशा पर लगाएं तो कई तरह की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है. आइए नागों या सांपों की पेंटिंग से जुड़े वास्तु नियमों के बारे में जानें.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर में नाग देवता की पेंटिंग लगी हो तो यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है. छिपे हुए दुश्मनों से सुरक्षा पाने के लिए नाग देवता की पेंटिंग्स को घर की पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं. इस पेंटिंग को लगाने से सभी दुश्मनों की हार होती है.
शिव जी और नागों का गहरा संबंध है. ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार, सांपों के साथ शिव जी की ध्यान मुद्रा की पेंटिंग घर में लगाएं तो पारिवारिक संतुलन और घर की सुरक्षा बनी रहेगी. मानसिक तनाव या ओवरथिंक की परेशानी दूर होती है. ऐसी पेंटिंग्स को घर में उत्तर-पूर्व (ईशान) या पूर्व दिशा में लगाएं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में किसी भी पवित्र पेड़ से लिपटे हुए सांपों का चित्र घर में लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. पेड़ से लिपटे नागों की तस्वीर का सीधा संबंध सुख और समृद्धि से है.
जुड़वा या जोड़े में दिखने वाले सांपों को संतुलन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. ऐसा चित्र योग दर्शन में पिंगला और इ़डा की अवधारणाओं से संबंधित होता है. दो सांपों के एक-दूसरे के सामने होना या केंद्रीय तत्व के चारों ओर घूमते हुए दिखाना, इस तरह की पेंटिंग्स को अति शुभ माना जाता है.
(यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)