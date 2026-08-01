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Vastu Tips: शत्रुओं से बचाती हैं जुड़वा सांपों की तस्वीरें, जानें घर में नागों की पेटिंग्स लगाने की सही दिशा!

Snakes Paintings Vastu Tips: दुश्मनों से रक्षा पाने के लिए घर में सांपों की पेटिंग्स कहां और किस दिशा में लगाएं, इससे जुड़े नियम कौन से हैं? आइए इस लेख में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 01, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:43 PM IST
Vastu Tips: शत्रुओं से बचाती हैं जुड़वा सांपों की तस्वीरें, जानें घर में नागों की पेटिंग्स लगाने की सही दिशा!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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शत्रुओं से बचाती हैं जुड़वा सांपों की तस्वीरें, जानें घर में नागों की पेटिंग्स लगाने
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