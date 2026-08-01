/Vastu Tips: शत्रुओं से बचाती हैं जुड़वा सांपों की तस्वीरें, जानें घर में नागों की पेटिंग्स लगाने की सही दिशा!

हिंदू परंपराओं में नागों को दिव्य रक्षक बताया गया है. प्रजनन क्षमता और ब्रह्मांडीय शक्तियों को दर्शाने वाले इस जीव की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन और मौत के बीच संतुलन बना रहे इसके लिए भी सांपों की पूजा की जाती है. वहीं अगर वास्तु शास्त्र से जुड़ी मान्यताओं की बात करें तो सांपों या नागों की पेंटिंग्स सही जगह पर और सही दिशा पर लगाएं तो कई तरह की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है. आइए नागों या सांपों की पेंटिंग से जुड़े वास्तु नियमों के बारे में जानें.