/Vastu Tips: घर में शमी के पौधा के लिए क्या है सही दिशा और कौन सी चीजें न रखें आसपास, कंगाली बचना है तो जान लें वास्तु नियम!

Shami Plant Vastu Tips: धार्मिक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र में शमी के पौधे का विशेष महत्व है. इस पौधे को चमत्कारी और पवित्र माना जाता है. हालांकि, इस पौधे का घर पर अच्छे प्रभाव पड़ सके इसके लिए जरूरी है कि पौधे की सही दिशा से लेकर इसके रखरखाव के नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए. शमी के पौधे को शिव जी और शनि देव से जोड़ा जाता है. इस पौधे को घर में लगाने से और इसकी पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है.
अगर आपके घर में भी शमी का पौधा लगा है तो इससे जुड़े वास्तु नियमों का जरूर ध्यान रखें ताकि इसका गुडलक पूरे परिवार के लोगों को मिल सके, काम में आ रहीं बाधाएं दूर हों और घर में वास्तु दोष न लगे. इन नियमों से एक ये नियम भी है कि वास्तु अनुसार शमी के पौधे के पास कौन सी चीजें न रखें. आइए इस बारे में जानें.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में अगर शमी के पौधे लगा रहे हैं को सही दिशा में ही लगाएं तभी घर पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा. शमी के पौधे को घर की दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) या पूर्व दिशा में ही लगाएं. मुख्य द्वार पर लगाएं तो ध्यान रखें कि इसे ऐसे लगाएं कि बाहर निकलते समय यह भीतर की ओर आपके दाहिनी तरफ हो.
घर में शमी का पौधा है तो भूलकर भी उसके पास कूड़ादान न रखें. मान्यता है कि शमी के पौधे में शिव जी और शनिदेव वास करते हैं. ऐसे में जब इसके पास कूड़ा-कचरा रखा जाता है तो ये दोनों ही क्रोधित होते हैं. इसके अलावा ऐसा करने से घर में बड़ा वास्तु दोष भी लगता है जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, शमी के पौधे के आसपास जूते-चप्पल न रखें. जूते-चप्पल लेदर के होते हैं और इससे धूल व गंदगी भी लगे होते हैं. जिससे इन्हें जब शमी के पौधे के पास रखते हैं पौधे की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है. ऐसा करने से घर में कंगाली का प्रवेश होता है और वातावरण खराब होता है.
शमी के पौधे के पास भूलकर भी कांटेदार पौधे न रखें. ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है. धन हानि बढ़ सकती है और सभी काम के होने में रुकावट या देरी हो सकती है.
वास्तु अनुसार, शमी के गमले के पास खाली प्लास्टिक के डिब्बे, बाल्टी आदि कतई न रखें. इससे घर में वास्तु दोष लगता है और जीवन में खालीपन आता है. ऐसा करने से आर्थिक संकट बढ़ते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)