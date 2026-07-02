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Vastu Tips: घर में शमी के पौधा के लिए क्या है सही दिशा और कौन सी चीजें न रखें आसपास, कंगाली बचना है तो जान लें वास्तु नियम!

Vastu Tips For Shami Plant At Home: वास्तु अनुसार जानेंगे कि शमी के पौधे को घर की किस दिशा में रखें और इस पौधे के पास क्या न रखें ताकि किसी भी तरह की धन हानि या नुकसान से बचा जा सके.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 02, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:01 AM IST
Vastu Tips: घर में शमी के पौधा के लिए क्या है सही दिशा और कौन सी चीजें न रखें आसपास, कंगाली बचना है तो जान लें वास्तु नियम!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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