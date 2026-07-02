/Vastu Tips: घर में शमी के पौधा के लिए क्या है सही दिशा और कौन सी चीजें न रखें आसपास, कंगाली बचना है तो जान लें वास्तु नियम!

Shami Plant Vastu Tips: धार्मिक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र में शमी के पौधे का विशेष महत्व है. इस पौधे को चमत्कारी और पवित्र माना जाता है. हालांकि, इस पौधे का घर पर अच्छे प्रभाव पड़ सके इसके लिए जरूरी है कि पौधे की सही दिशा से लेकर इसके रखरखाव के नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए. शमी के पौधे को शिव जी और शनि देव से जोड़ा जाता है. इस पौधे को घर में लगाने से और इसकी पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है.