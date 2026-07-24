/Vastu Tips: बच्चों को घर में यहां-वहां न सुला दें, एकाग्रता और बुद्धि बढ़ानी है तो जान लें इसके लिए सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर गलत दिशा में सिर करके बच्चे सोएं तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं. गलत दिशा में सिर करके सोने से जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता है. गलत दिशा और जगह पर सोने वाले बच्चे का स्वभाव चिढ़चिढ़ा हो सकता है. इस परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ही बच्चों को सही दिशा में सुलाएं ताकि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त हो सके और एकाग्रता बनी रहे. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.