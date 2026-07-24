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Vastu Tips: बच्चों को घर में यहां-वहां न सुला दें, एकाग्रता और बुद्धि बढ़ानी है तो जान लें इसके लिए सही दिशा

Sleeping Vastu Tips: बच्चों को घर में अगर आप भी यहां-वहां सुला देते हैं या फिर उन्हें सुलाते समय सही दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसका बुरा प्रभाव आपके बच्चे की एकाग्रता और बुद्धि पर पड़ सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 24, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:10 PM IST
Vastu Tips: बच्चों को घर में यहां-वहां न सुला दें, एकाग्रता और बुद्धि बढ़ानी है तो जान लें इसके लिए सही दिशा

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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