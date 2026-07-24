/Vastu Tips: बच्चों को घर में यहां-वहां न सुला दें, एकाग्रता और बुद्धि बढ़ानी है तो जान लें इसके लिए सही दिशा

वास्तु शास्त्र में सही जगह और दिशा का विशेष ध्यान रखने का महत्व है. घर की सभी दिशाओं से जुड़े नियमों का अगर सावधानी से पालन करें तो जीवन की कई परेशानियों का देखते ही देखते अंत हो सकता है. इसी तरह वास्तु अनुसार अगर घर में बच्चे को सुलाने की सही दिखा का ध्यान रखें तो बच्चों की बुद्धि और एकाग्रता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर गलत दिशा में सिर करके बच्चे सोएं तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं. गलत दिशा में सिर करके सोने से जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता है. गलत दिशा और जगह पर सोने वाले बच्चे का स्वभाव चिढ़चिढ़ा हो सकता है. इस परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ही बच्चों को सही दिशा में सुलाएं ताकि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त हो सके और एकाग्रता बनी रहे. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
बच्चों को सुलाने के लिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वे सही दिशा में ही लेटें या सोएं. इसके लिए घर के उत्तर या पूर्व दिशा वाले कमरे को अति उत्तम माना गया है. इस दिशा में बच्चों को सुलाने से उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. बच्चों में शिक्षा को लेकर गंभीरता और जिज्ञासा बनी रहती है. छोटी उम्र से ही ऐसे बच्चे शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां और सफलता पाने को लेकर तत्पर होते हैं.
सोते वक्त बच्चे का सिर पूर्व दिशा में होना वास्तु अनुसार शुभ माना जाता है. इस दिशा में जो बच्चे सिर करके सोते हैं उनकी एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ती रहती है.
बच्चे का सिर अगर दक्षिण दिशा में करके सुलाएं तो इसके भी शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. बच्चे का तनाव कम होगा और पढ़ने में पूरा मन लगेगा.
इस बात का पूरा ध्यान रखें कि बच्चे के सिर को गलती से भी उत्तर दिशा की ओर करके न सुलाएं. वास्तु अनुसार इस दिशा में सिर करके सोना नकारात्मक प्रभाव और परिणाम दे सकता है.
(डिस्क्लेम- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)