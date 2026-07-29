/Vastu Tips: बच्चों की किताब में चुपचाप रख दें ये चीजें, तेजी से बढ़ेगा ज्ञान और बनी रहेगी एकाग्रता!

अगर आप भी आए दिन इस बात से परेशान रहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे या एकाग्र नहीं हो पाते हैं तो आपको उनके लिे कुछ उपाय करने चाहिए. हालांकि पढ़ाई के लिए जरूरी है कि घर के वातावरण को पढ़ाई-लिखाई के अनुकूल बनाया जाए लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ने का नाम नहीं ले रहा है तो उसकी किताब के अंदर कुछ चीजें रख सकते हैं जिसके शुभ परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे.
वैसे तो पुराने समय से बच्चे अपने किताबों में मोर पंख रखते आए हैं और इसे भगवान श्रीकृष्ण के अशीर्वाद के रूप में देखते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोरपंख के अलावा भी ऐसी कुछ चीजें है जिन्हें आप बच्चे की किताब में रख सकते हैं. कौन सी चीजें हैं जिनको अगर बच्चों के किताब में रख दें तो उनकी बुद्धि, ज्ञान और स्मरण शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है. आइए इस बारे में जानें
तुलसी, नीम और अशोक के पत्ते नकारात्मकता को दूर करते हैं और बच्चे की एकाग्रता को बढ़ाते हैं. अगर इनमें से कोई भी पत्ता बच्चे के किताब में रख दें तो वह लगन और एकाग्रता से पढ़ाई कर सकेगा. तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा बच्चे के मन को शांत रखेगी.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्ञान के कारक ग्रह गुरु से जुड़ी एक चीज अपने बच्चे की किताब में रख सकते हैं. हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से हैं ऐसे में एक सफेद कागज पर हल्दी या केसर से 'ॐ' लिखें और बच्चे की किताब में रख दें. इस तरह जब गुरु ग्रह मजबूत होगा तो बच्चे का ज्ञान भी बढ़ेगा.
मन के कारक चंद्रमा के धातु चांदी से बने सिक्के को बच्चे की मुख्य किताब या स्टडी टेबल पर रखें. इस एक वस्तु से बच्चे का मन शांत रहेगा और एकाग्रता बढ़ेगी. पढ़ने-लिखने की क्षमता में सुधार भी आएगा.
ज्ञान की देवी मां सरस्वती की एक छोटी सी फोटो पर 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र लिखें और इसे बच्चे की किताब पर चिपका दें. बच्चा बार-बार माता सरस्वती के दर्शन कर उसकी कृपा पा सकेगा. बच्चे की सोच सकारात्मक होगी और सीखने की ललक बढ़ेगी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)