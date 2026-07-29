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Vastu Tips: बच्चों की किताब में चुपचाप रख दें ये चीजें, तेजी से बढ़ेगा ज्ञान और बनी रहेगी एकाग्रता!

Vastu Tips For child: अगर आपके बच्चे भी पढ़ाई-लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी किताब में कुछ चीजें रख दें. ऐसा करने से उसके जीवन से सभी तरह की नकारात्मकता का नाश होगा.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 29, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:44 PM IST
Vastu Tips: बच्चों की किताब में चुपचाप रख दें ये चीजें, तेजी से बढ़ेगा ज्ञान और बनी रहेगी एकाग्रता!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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