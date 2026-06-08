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Vastu Tips: कैसी भूमि होती है अशुभ, मकान बनवाने से पहले इन दोषों की करें पहचान!

Vastu Shastra for Land: वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सी भूमि नकारात्मक ऊर्जा वाली है और भूमि दोष की पहचान कैसे की जाए, इसे जानकर हम अनेक परेशानियों से बच सकते हैं. आइए इस लेख में इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 08, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:32 PM IST
Vastu Tips: कैसी भूमि होती है अशुभ, मकान बनवाने से पहले इन दोषों की करें पहचान!
Image Credit: How To Remove Bhumi Dosh

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