Vastu Tips: कैसी भूमि होती है अशुभ, मकान बनवाने से पहले इन दोषों की करें पहचान!

How To Remove Vastu Dosh: कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि किसी ने घर बनाने के लिए भूमि खरीदी लेकिन भूमि खरीदने के साथ ही उसके जीवन, घर-परिवार में परेशनियां बढ़ गईं. कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है. हर दिन कोई न कोई डरावनी या अशुभ घटनाएं हो रही हैं. ऐसा होने के पीछे भूमि दोष कारण हो सकता है. ऐसी भूमि पर घर बनवाने पर घर में शांति नहीं रहती है और न तो परिवार की तरक्की होती है. ऐसे में आइए भूमि दोष के बारे में सबकुछ विस्तार से जानें ताकि किसी भी छोटी-बड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े.