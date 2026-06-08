Vastu Tips: कैसी भूमि होती है अशुभ, मकान बनवाने से पहले इन दोषों की करें पहचान!

How To Remove Vastu Dosh: कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि किसी ने घर बनाने के लिए भूमि खरीदी लेकिन भूमि खरीदने के साथ ही उसके जीवन, घर-परिवार में परेशनियां बढ़ गईं. कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है. हर दिन कोई न कोई डरावनी या अशुभ घटनाएं हो रही हैं. ऐसा होने के पीछे भूमि दोष कारण हो सकता है. ऐसी भूमि पर घर बनवाने पर घर में शांति नहीं रहती है और न तो परिवार की तरक्की होती है. ऐसे में आइए भूमि दोष के बारे में सबकुछ विस्तार से जानें ताकि किसी भी छोटी-बड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े.
पहली विधि- भूमि में एक गड्ढ़ा खोदकर उसमें पानी भरें. इसके बाद उस जगह से 100 कदम पूर्व दिशा की ओर चलें. तब भी अगर गड्ढे का पानी भरा रहा तो समझ ले कि घर बनवाने के लिए भूमि शुद्ध है. अगर पानी आधा रह जाए या थोड़ा भी कम हो जाए या सूख जाए तो समझ ले कि वहां भूमि दोष है. जो परिवार के दुर्भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है.
दूसरी विधि- मिट्टी के रंग से भूमि की पहचान करें. अगर भूमि की मिट्टी का रंग पीला या सफेद है तो इसे एक अच्छे भूखंड के रूप में देखा जा सकता है. लाल, मध्यम और काली मिट्टी वाली भूमि को दोषपूर्ण कहा गया है.
ऐसी भूमि जिसके उत्तर-पूर्व दिशा में ऊंचे भवन हों, पहाड़ हो पर्वत अथवा पीपल का पेड़ लगा हो.
ऐसी भूमि जिसके दक्षिण-पश्चिम में गड्ढे हो, तालाब बना हो या नदी निकलती हो.
छोटे-छोटे कई गड्ढ़ों वाली भूमि को वास्तु अनुसार अशुभ माना गया है.
ऐसी भूमि जहां पर अग्नि न तो जल्दी जलती हो और जलती भी हो तो तुरंत बुझ जाती हो.
ऐसी भूमि जहां कदम रखते ही बेचैनी महसूस हो.
ऐसी भूमि जहां सालों पुराना पेड़ लगा हो.
ऐसी भूमि जिसकी खुदाई में कोयला और हड्डियां निकलें.
ऐसी भूमि जो आकार में तिकोना हो या गोल हो, वास्तु अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता है.
जिस भूमि की नींव खोदने पर सोना-चांदी, धन या रत्न मिले तो उसे घर बनवाने के लिए अति शुभ जगह माना जाता है.
ऐसी भूमि जो वर्गाकार या आयताकार हो, उसे शुभ माना जाता है.
ऐसी भूमि जिसका ढलान उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व की ओर हो.
पहला उपाय- जिस भूमि पर घर बनवाना है वहां पर कुछ दिनों के लिए गायों और बछड़ों को रखें. इससे गोबर और गौमूत्र से भूमि शुद्ध होगी. वास्तु अनुसार ऐसा करने से सभी तरह के भूमि दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है. ऐसी भूमि पर बने घर में धन, सुख और सौभाग्य हमेशा बढ़ता है.
दूसरा उपाय- 1.5 से 2 फीट तक भूमि की ऊपरी मिट्टी को हटा दें और नई उपजाऊ मिट्टी डालें. इसके बाद काफी मात्रा में गंगाजल डालें या छिड़कें. दोष दूर करने का यह पुराना तरीका है.
तीसरा उपाय- घर की नींव रखने से पहले किसी मान्य ब्राह्मण या पंडित से भूमि पूजन और वास्तु पूजन करवाएं. भूमि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)