Advertisement
trendingNow13037749
Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: बेडरूम के बेडशीट का रंग बढ़ा सकता है पति पत्नी का प्यार, जाने वास्तु अनुसार कौन से रंग बेस्ट!

Vastu Tips: बेडरूम के बेडशीट का रंग बढ़ा सकता है पति पत्नी का प्यार, जाने वास्तु अनुसार कौन से रंग बेस्ट!

Vastu Tips What should be Bedsheet colour in bedroom: घर के बेडरूम में हमेशा सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि वहां साज सजावट वास्तु अमुसार हो. इसी तरह बेडरूम के बेडशीट का रंग भी ध्यान से चुनना चाहिए. आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bedroom Vastu Shastra
Bedroom Vastu Shastra

Bedroom Vastu Tips: बेडरूम केवल घर का एक कमरा नहीं है बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोग सोते हैं और अच्छी नींद के लिए बेडरूम का वास्तु सही रहना बहुत जरूरी है. बेडरूम की सबसे जरूरी चीजों में से एक है बेडशीट जिसको अगर वास्तु अनुसार बेड पर लगाएं तो इससे पूरे रूम में सकारात्मकता बढ़ सकती है और बेडरूम में सोने वाले का मन शांत रह सकता है. विशेष रूप से अगर बेडरूम में शादीशुदा जोड़ा यानी पति पत्नी का जोड़ा रहता है तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु के अनुसार ही बेडरूम में बेडशीट या चादर लगाया जाए. आइए जानें बेडरूम में किस रंग के बेडशीट को लगाए जिससे रिश्ते में प्यार और सकारात्मकता बनी रहे.

सफेद रंग की बेडशीट का प्रभाव
सफेद रंग की बेडशीट लगाने से मानसिक शांति बनी रहती है और अच्छी नींद आती है. रिश्ते में विवाद नहीं रहता, पति पत्नी में तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती है. अगर रिश्ते में तनाव और बहस की स्थिति बनी रहती है तो एक बार सफेद बेडशीट लगाकर देखें, कमरे का वास्तु दोष दूर होगा और रिश्ता सुधरने लगेगा. रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है.

नीला और हरा रंग की बेडशीट का प्रभाव
बेडशीट नीला और हरा रंग का हो तो कमरे में ठंडक तो बनी ही रहती है इसके साथ ही शांत माहौल भी बना रहता है. वास्तु के अनुसार, ये रंग पति पत्नी में समझ बढ़ता है और अच्छे स्वास्थ्य का कारक बनता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गुलाबी और हल्के लाल रंग की बेडशीट 
गुलाबी और हल्का लाल रंग पति पत्नी में रोमांस और सकारात्मक ऊर्जा  का संचार करता है. वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और जीवन में धन की भी बढ़ोतरी होती है.विवाहित जोड़ों के लिए यह रंग बहुत अच्छा होता है.

कौन से रंग की बेडशीट न लगाए
वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में काले रंग का कम से कम इस्तेमाल करें. ज्यादा गहरे रंग या काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को बेडरूम में आकर्षित कर सकते हैं और रिश्ते बिगड़ सकते हैं. मन अशांत हो सकता है और तनाव बढ़ सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 16 shringar: स्त्री के 16 श्रृंगार का 9 ग्रहों से है गहरा संबंध, धारण करते ही दूर होते हैं दोष और बेचैनी, बढ़ता है आत्मविश्वास!

और पढ़ें- Vastu Tips: ये है ऐसे 3 चमत्कारी इत्र जो घर में चुंबक की तरह खींच लाते हैं धन, जानें इन्हें छिड़कने के क्या हैं वास्तु नियम!

और पढ़ें- Masik Shivratri 2026: साल 2026 में कब कब मासिक शिवरात्रि व्रत, ये रही डेट की पूरी लिस्ट!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में काम किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार