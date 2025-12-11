Vastu Tips: बेडरूम के बेडशीट का रंग बढ़ा सकता है पति पत्नी का प्यार, जाने वास्तु अनुसार कौन से रंग बेस्ट!

Bedroom Vastu Tips: बेडरूम केवल घर का एक कमरा नहीं है बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोग सोते हैं और अच्छी नींद के लिए बेडरूम का वास्तु सही रहना बहुत जरूरी है. बेडरूम की सबसे जरूरी चीजों में से एक है बेडशीट जिसको अगर वास्तु अनुसार बेड पर लगाएं तो इससे पूरे रूम में सकारात्मकता बढ़ सकती है और बेडरूम में सोने वाले का मन शांत रह सकता है. विशेष रूप से अगर बेडरूम में शादीशुदा जोड़ा यानी पति पत्नी का जोड़ा रहता है तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु के अनुसार ही बेडरूम में बेडशीट या चादर लगाया जाए. आइए जानें बेडरूम में किस रंग के बेडशीट को लगाए जिससे रिश्ते में प्यार और सकारात्मकता बनी रहे.

सफेद रंग की बेडशीट का प्रभाव

सफेद रंग की बेडशीट लगाने से मानसिक शांति बनी रहती है और अच्छी नींद आती है. रिश्ते में विवाद नहीं रहता, पति पत्नी में तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती है. अगर रिश्ते में तनाव और बहस की स्थिति बनी रहती है तो एक बार सफेद बेडशीट लगाकर देखें, कमरे का वास्तु दोष दूर होगा और रिश्ता सुधरने लगेगा. रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है.

नीला और हरा रंग की बेडशीट का प्रभाव

बेडशीट नीला और हरा रंग का हो तो कमरे में ठंडक तो बनी ही रहती है इसके साथ ही शांत माहौल भी बना रहता है. वास्तु के अनुसार, ये रंग पति पत्नी में समझ बढ़ता है और अच्छे स्वास्थ्य का कारक बनता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गुलाबी और हल्के लाल रंग की बेडशीट

गुलाबी और हल्का लाल रंग पति पत्नी में रोमांस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और जीवन में धन की भी बढ़ोतरी होती है.विवाहित जोड़ों के लिए यह रंग बहुत अच्छा होता है.

कौन से रंग की बेडशीट न लगाए

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में काले रंग का कम से कम इस्तेमाल करें. ज्यादा गहरे रंग या काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को बेडरूम में आकर्षित कर सकते हैं और रिश्ते बिगड़ सकते हैं. मन अशांत हो सकता है और तनाव बढ़ सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 16 shringar: स्त्री के 16 श्रृंगार का 9 ग्रहों से है गहरा संबंध, धारण करते ही दूर होते हैं दोष और बेचैनी, बढ़ता है आत्मविश्वास!

और पढ़ें- Vastu Tips: ये है ऐसे 3 चमत्कारी इत्र जो घर में चुंबक की तरह खींच लाते हैं धन, जानें इन्हें छिड़कने के क्या हैं वास्तु नियम!

और पढ़ें- Masik Shivratri 2026: साल 2026 में कब कब मासिक शिवरात्रि व्रत, ये रही डेट की पूरी लिस्ट!