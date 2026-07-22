Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vastu tips: कहीं भी न लगा दें मनी प्लांट, घर में बढ़ानी है धन की आवक तो इन नियमों को जान लें

Vastu Tips For Money Plant: घर में कहीं भी मनी प्लांट न लगा दें बल्कि इसे लगाने के लिए वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखें. इन बातों का ध्यान रखें तो घर धन की आवक बढ़ सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 22, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:43 PM IST
Vastu tips: कहीं भी न लगा दें मनी प्लांट, घर में बढ़ानी है धन की आवक तो इन नियमों को जान लें
Image Credit: Pexels.com

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
करोड़ों खर्च के बावजूद नालों में कूड़े का अंबार, बारिश से पहले खुली नगर निगम की पोल
Ghaziabad17 min ago
2
cricket20 min ago
3
Rahul Gandhi22 min ago
4
West Bengal27 min ago
5
Ghaziabad News28 min ago