Vastu tips: कहीं भी न लगा दें मनी प्लांट, घर में बढ़ानी है धन की आवक तो इन नियमों को जान लें

Money Plant Direction Vastu Tips: मनी प्लांट से जुड़े वास्तु नियमों का अगर विशेष ध्यान दें तो इसके शुभ परिणामों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है. आज के समय में घर की सजावट के लिए मनी प्लांट को इस्तेमाल में लाया जाता है. होम डेकोर के अलावा भी मनी प्लांट का बड़ा महत्व है. वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में धन की आवक को बढ़ाता है. मनी प्लांट की बेल घर में जितना बढ़ती जाती है घर समृद्धि में उतनी ही वृद्धि होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनी प्लांट को धन दायक पौधा माना जाता है. यह पौधा जिस भी घर में होता है वहां पैसों की कभी कमी नहीं होती है.
मनी प्लांट के कारण घर में धन का स्थिर रूप से वास होता है और समृद्धि बनी रहती है. हालांकि, वास्तु के अनुसार जिस घर में मनी प्लांट को नहीं लगाया जाता है वहां पर आर्थिक तंगी भी आ सकती है. ऐसे में आइए जानें घर में मनी प्लांट लगाने का क्या सही नियम है.
मनी प्लांट लगाने की सही जगह का जरूर ध्यान रखें. धन-समृद्धि को घर में बढ़ावा देने के लिए मनी प्लांट को घर के अंदर ही लगाएं न की घर के बाहर की किसी जगह पर .
मनी प्लांट की बेल को लेकर विशेष ध्यान दें जो धन वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक बन सकता है. मनी प्लांट जब बढ़ने लगे तो इसकी बेल को अच्छे से सजा दें और ऊपर की ओर ले जाएं. मनी प्लांट की बेल समृद्धि को कई गुणा बढ़ा देती है. घर की आर्थिक रुकावट दूर होने लगती है.
मनी प्लांट की दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी. कहीं भी मनी प्लांट घर में लगा रहे हों वास्तु नियमों का ध्यान रखें. मनी प्लांट को वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगाएं. घर के आग्नेय कोण में इसे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता और आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है.
(डिस्क्लेम- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)