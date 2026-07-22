Vastu tips: कहीं भी न लगा दें मनी प्लांट, घर में बढ़ानी है धन की आवक तो इन नियमों को जान लें

Money Plant Direction Vastu Tips: मनी प्लांट से जुड़े वास्तु नियमों का अगर विशेष ध्यान दें तो इसके शुभ परिणामों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है. आज के समय में घर की सजावट के लिए मनी प्लांट को इस्तेमाल में लाया जाता है. होम डेकोर के अलावा भी मनी प्लांट का बड़ा महत्व है. वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में धन की आवक को बढ़ाता है. मनी प्लांट की बेल घर में जितना बढ़ती जाती है घर समृद्धि में उतनी ही वृद्धि होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनी प्लांट को धन दायक पौधा माना जाता है. यह पौधा जिस भी घर में होता है वहां पैसों की कभी कमी नहीं होती है.