Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: धन हानि के पीछे आपके किचन का कलर तो नहीं, रसोई घर में किन रंगों का इस्तेमाल करना शुभ और अशुभ? जानें

Vastu Tips: धन हानि के पीछे आपके किचन का कलर तो नहीं, रसोई घर में किन रंगों का इस्तेमाल करना शुभ और अशुभ? जानें

Vastu Tips For Kitchen: किचन के रंग का पूरे घर पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे जरूरी है कि इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किचन में या किचन की दीवारों पर कौन से रंग का इस्तेमाल करें और किन रंगों से दूरी बनाएं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:09 PM IST
Vastu Tips For Kitchen Colors
According To Vastu Tips Kitchen Colour: वास्तु शास्त्र में घर के एक एक कोने के बारे में बताया गया है. घर की कौन सी चीज कहां रखें और कौन सा कमरा कहां और किस दिशा में रखें, इसका घर के वास्तु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. ध्यान दें कि घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह घर की रसोई से सबसे अधिक होता है. ऐसे में जरूरी है घर का वास्तु हमेशा अच्छा हो. इसके लिए कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. जैसे किचन या किचन की दीवारों पर कौन से रंग लगाएं जाएं या किचन में किन रंगों का इस्तेमाल भूलकर भी न करें. इस कड़ी में हम जानेंगे कि किचन में कौन से रंग का इस्तेमाल करें और किन रंगों से दूरी बनाएं.

वास्तु के अनुसार किचन के लिए शुभ रंग
सफेद या क्रीम रंग
वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोईघर के लिए सफेद या क्रीम रंग शुभ होता है. इस रंग के इस्तेमाल से घर का वास्तु दोष दूर होता है. घर से लेकर रसोई घर, हर तरफ वातावरण सकारात्मक बना रहता है.

हल्का पीला
वास्तु शास्त्र के अनुसार ऊर्जा और खुशी का रंग यानी पीला रंग किचन के लिए अति शुभ और सकारात्मक होता है. परिवार के सदस्य खुश रहते हैं और आपसी समझ पढ़ती है. धन और समृद्धि घर की ओर आकर्षित होती है. 

हरा रंग
वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रकृति और ताज़गी का रंग यानी हरा रंग अगर किचन में इस्तेमाल करें तो यह अति शुभ होता है. घर में उर्जा संतुलित होती है और परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं. रिश्तों में तनाव नहीं रहता और घर में शांति बनी रहती है. 

नारंगी रंग
वास्तु शास्त्र के अनुसार अग्नि तत्व का रंग यानी नारंगी रंग किचन के लिए बहुत अच्छा होता है. किचन की दीवारों पर इन रंगों का इस्तेमाल करने से घर में उत्साह और खुशी बनी रहती है. जीवन में सकारात्मकता आती है और घर का वास्तु अच्छा रहता है. सुख-समृद्धि की आवक रहती है.

वास्तु के अनुसार किचन के लिए अशुभ रंग

  • वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन के लिए काला रंग नकारात्मकता होता है. किचन की दीवारें काली हों तो घर के लोग धन हानि व खराब स्वास्थ्य का शिकार होते हैं.

  • गहरे नीले और बैंगनी रंग की दीवारों वाले किचन की ऊर्जा असंतुलित होती है. ये रंग अग्नि तत्व के उलट हैं जिससे घर में नकारात्मकता आती है.

  • भूरे रंग रंग की दीवारों वाला किचन नहीं होना चाहिए. किचन में यह रंग हो तो घर के सदस्यों की उदासी बढ़ती है, जीवन अस्थिरता होता है.

किचन की दिशा के अनुसार रंग

  • दक्षिण-पूर्व दिशा में किचन होना शुभ होता है. यह दिशा अग्नि तत्व की हैं. ऐसा किचन नारंगी, लाल या गुलाबी रंग का हो तो सकारात्मकता बनी रहती है.

  • उत्तर-पश्चिम दिशा में किचन हो तो तो  सफेद, क्रीम या हल्के भूरे रंग से किचन को सजाना चाहिए. 

  • उत्तर दिशा में किचन हो तो इसे शुभ माना जाता है. उत्तर दिशा धन का है और शुभ दिशा है. ऐसे किचन को हल्के नीले या हरे रंग का रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

