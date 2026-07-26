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Vastu Tips: पश्चिम मुखी घर का किस ग्रह से है कनेक्शन, कैसे होते हैं इस घर में रहने वाले लोग? नोट कर लें इससे जुड़े जरूरी वास्तु टिप्स

West Facing House Vastu Rules: पश्चिम मुखी घर शनि ग्रह से कनेक्शन है. इस लेख में जानेंगे पश्चिम मुखी घर में रहने वाले लोगों कैसे होते हैं और इससे जुड़े वास्तु टिप्स क्या हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 26, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:53 AM IST
Vastu Tips: पश्चिम मुखी घर का किस ग्रह से है कनेक्शन, कैसे होते हैं इस घर में रहने वाले लोग? नोट कर लें इससे जुड़े जरूरी वास्तु टिप्स
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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