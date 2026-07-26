/Vastu Tips: पश्चिम मुखी घर का किस ग्रह से है कनेक्शन, कैसे होते हैं इस घर में रहने वाले लोग? नोट कर लें इससे जुड़े जरूरी वास्तु टिप्स

वास्तु शास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व है. पश्चिम मुखी घर यानी ऐसा घर जिसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में हो तो ऐसे घर को अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि घर का मुख्य द्वार हमेशा उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में होना चाहिए. यही दिशा घर के लिए सबसे शुभ माना जाता है. लेकिन घर जब पश्चिम मुखी हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है. माना जाता है कि इस दिशा के घर में नकारात्मकता बनी रहती है और भूत-प्रेत के प्रवेश का भय भी बना रहता हैं.