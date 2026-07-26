/Vastu Tips: पश्चिम मुखी घर का किस ग्रह से है कनेक्शन, कैसे होते हैं इस घर में रहने वाले लोग? नोट कर लें इससे जुड़े जरूरी वास्तु टिप्स

Vastu Tips West Facing House: घर बनवाते समय वास्तु शास्त्र के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. मान्यता अनुसार घर बनवाते समय कुछ विशेष वास्तु टिप्स घर की सकारात्मकता को बढ़ा सकते है, घर के सुख में वृद्धि का कारक बन सकते है और घर की शांति और समृद्धि में लगातार बढ़तरी हो सकती है.
इसी तरह मेन गेट बनवाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए. वहीं, पश्चिम मुखी घर से जुड़े वास्तु नियम का पालन करना भी जरूरी है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि पश्चिम मुखी घर का किस ग्रह से कनेक्शन है और ऐसे घर में रहने वाले लोग कैसे होते हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसे घर से जुड़े वास्तु टिप्स क्या हैं.
वास्तु शास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व है. पश्चिम मुखी घर यानी ऐसा घर जिसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में हो तो ऐसे घर को अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि घर का मुख्य द्वार हमेशा उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में होना चाहिए. यही दिशा घर के लिए सबसे शुभ माना जाता है. लेकिन घर जब पश्चिम मुखी हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है. माना जाता है कि इस दिशा के घर में नकारात्मकता बनी रहती है और भूत-प्रेत के प्रवेश का भय भी बना रहता हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम मुखी घर का शनि ग्रह से गहरा संबंध होता है. ऐसे घर में शनि की ऊर्जा सक्रिय होती है. शनि ग्रह अनुशासन, कर्म, न्याय और धैर्य का कारक है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर पश्चिम मुखी घर में रहने वाले लोग वास्तु नियमों का अच्छे से पालन करें तो उन्हें कई लाभ हो सकता है. जैसे सफलता प्राप्त होना और लक्ष्यों के प्रति सक्रिय रहना. ऐसे घर में रहने वाले लोग जीवन में स्थिरता लाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं और मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम मुखी घर की दीवारों पर कभी भी गलत रंग न लगाएं ताकि वास्तु दोष पैदा न हो सके. घर के अंदर एक कमरे में हल्का स्लेटी रंग जरूर इस्तेमाल करें. घर के बाकी की दीवारों पर हल्का क्रीम रंग लगाएं. इस तरह से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा.
ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में दीपक जलाना अति शुभ होता है. घर अगर पश्चिम मुखी हो तो नियमित रूप से शाम के समय मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी और धन की कभी कमी नहीं होगी.
(डिस्क्लेम- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)