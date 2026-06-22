Vastu Tips While buying Prosperity: अगर आप भी घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें. जैसे घर का रंग कैसा हो, उसकी सजावट कैसी हो, देखने में घर का लुक कैसा हो. हालांकि इन सबसे ऊपर आपको इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए कि जो घर आप खरीद रहे हैं उसका वास्तु कैसा है. क्योंकि घर का वास्तु ही तय करता है कि घर में नकारात्मक उर्जा होगी या सकारात्मक, घर में वास्तु दोष होगा या नहीं. ऐसे में किसी घर को खरीदते समय वास्तु का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है.