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Vastu Tips: रसोई से लेकर बेडरूम तक... घर खरीदते समय किन जरूरी वास्तु नियमों का रखें ध्यान? काम के हैं एक-एक टिप्स

Vastu Rules While buying a house: घर खरीदते समय कुछ वास्तु नियमों पर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि गलत घर न खरीद लें. इस लेख में हम विस्तार से उस सभी वास्तु टिप्स के बारे में जानेंगे जो घर की तरक्की और परिवार की खुशियों के लिए जरूरी है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 22, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:56 AM IST
Vastu Tips: रसोई से लेकर बेडरूम तक... घर खरीदते समय किन जरूरी वास्तु नियमों का रखें ध्यान? काम के हैं एक-एक टिप्स
Image Credit: Vastu Tips

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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