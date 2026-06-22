Vastu Tips While buying Prosperity: अगर आप भी घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें. जैसे घर का रंग कैसा हो, उसकी सजावट कैसी हो, देखने में घर का लुक कैसा हो. हालांकि इन सबसे ऊपर आपको इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए कि जो घर आप खरीद रहे हैं उसका वास्तु कैसा है. क्योंकि घर का वास्तु ही तय करता है कि घर में नकारात्मक उर्जा होगी या सकारात्मक, घर में वास्तु दोष होगा या नहीं. ऐसे में किसी घर को खरीदते समय वास्तु का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है.
किसी घर को खरीदने में जीवन की पूरी कमाई लग जाती है. ऐसे में जरूरी है कि घर को खरीदते समय कुछ बातों को लेकर सावधानी बरतें. सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है घर का वास्तु, जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं. हिंदू परंपरा और मान्यताओं के अनुसार किसी घर को खरीदते समय किन वास्तु नियमों का ध्यान रखें, आइए इस बारे में जान लें ताकि जब घर में रहें तो तरक्की में रुकावट, सेहत संबंधी दिक्कतें या मानसिक तनाव जैसी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ें.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मेनडोर से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश होता है. ध्यान दें कि जो घर खरीद रहे हैं उसका मेन डोर उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा में हो. मुख्य द्वार साफ-सुथरा, रोशनी वाला और खुला-खुला हो. मेनडोर के सामने बड़ा पेड़ या बिजली का खंभा वास्तु दोष ला सकता है.
नया घर लेते समय ध्यान दें कि घर का उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण खुला-खुला और साफ हो. इस ओर घर मुख होना भी अति शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र और नियम के अनुसार यह दिशा देवताओं की है. ऐसे में यहां रोशनी और खुलापन होगा तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. इस दिशा में स्टोर रूम या शौचालय कतई न हो, इस बात का ध्यान रखें.
पूजा घर से ही पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा और घर के लोगों को मानसिक शांति मिलती है. ऐसे में इसके लिए वास्तु टिप्स है कि घर खरीदते समय चेक करें कि उत्तर-पूर्व दिशा पूजा घर या मंदिर के लिए छोड़ी गई है या नहीं, क्योंकि यही दिशा पूजा पाठ के लिए जरूरी मानी गई है.
वास्तु के अनुसार, अग्नि तत्व की दिशा दक्षिण-पूर्व दिशा घर की रसोई के लिए सबसे सही दिशा है. अगर दक्षिण-पूर्व दिशा में रसोई न हो तो ध्यान दें कि यह उत्तर-पश्चिम दिशा में तो हो ही. घर खरीदते समय इस बात पर जरूर गौर करें.
घर खरीदते समय ध्यान दें कि मास्टर बेडरूम की दिशा क्या है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिशा में घर के मुखिया का बेडरूम हो तो यह सही है. यह दिशा स्थिरता और मजबूती का है. वहीं, पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में बच्चों का कमरा होना चाहिए. वास्तु नियम के अनुसार यह सही होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)