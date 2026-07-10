/Vastu Tips: सोफे के पीछे कौन सी तस्वीरें लगाना शुभ, घर में चाहिए धन और सकारात्मक ऊर्जा तो जान लें

Vastu Tips For Sofa: वास्तु शास्त्र में घर की सजावट के बारे में विस्तार से बताया गया है. कौन सी फोटो कहां लगाएं और किन शोपीस को कहां पर रखें ताकि घर का सौंदर्य बड़ सके और घर की ऊर्जा संतुलित रहे. ध्यान दें सजावट से जुड़े वास्तु नियमों का पालन न करने से जीवन में अनेक परेशानियां आ सकती है और घर में वास्तु दोष भी लग सकता है. घर के लिविंग रूम को ही देख लीजिए सोफे के पीछे लोग कोई भी तस्वीर लगा देते हैं. लिविंग रूम में सोफे के पीछे वाली दीवार पर वास्तु नियम के अनुसार ही फोटो लगाना शुभ और सकारात्मक उर्जा प्रदान कर सकता है.
घर का माहौल अच्छा रहे, मन शांत रहे और घर के सदस्य दिन-रात तरक्की कर सकें इसके लिए वास्तु नियमों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए वास्तु के अनुसार जानें जीवन में स्थिरता, सफलता और सुख प्राप्ति के लिए साथ ही घर को वास्तु दोष को बचाने के लिए लिविंग रूम के सोफे के पीछे वाली दीवार पर कौन सी फोटो लगाएं.
उदयमान सूर्य की तस्वीर लिविंग रूम की दीवार पर लगाएं तो यह घर के सभी वास्तु दोष को दूर कर सकता है. ऐसी तस्वीर नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता को दर्शाती है. जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. सोफे के पीछे वाली दीवार अगर पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में हो, उगते सूर्य की तस्वीर चमत्कारिक रूप से कार्य करती है. घर के लोगों के सामने नए अवसरों को लाती है.
सोफे के पीछे आकाश में उड़ते पक्षियों की पेंटिंग या तस्वीर लगाना अति शुभ सिद्ध हो सकता है. स्वतंत्रता, तरक्की और नई संभावनाओं को यह तस्वीर दर्शाती है. जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा को बढ़ावा देती है और सोच को सकारात्मक करती है. मन को मजबूत करती है. घर में उत्साह और खुशहाली लाती है.
घने पेड़-पौधों और हरे जंगल की फोटो लगाना अति शुभ होता है. हरियाली से भरपूर जंगल की तस्वीर घर में लगाने से घर की तरक्की तेजी से होती है. घर की समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक उन्नति करने के अनेक मौके मिलते हैं. ऐसी तस्वीरें परिवार के लिए तरक्की के रास्ते खोलते हैं.
सोफे के पीछे अगर मजबूत और स्थिर, शांत, ऊंचे और सुदृढ़ पहाड़ों की पेंटिंग लगाएं तो घर में स्थिरता बनी रहेगी. इस तरह की फोटो को अति शुभ माना जाता है. ऐसे तस्वीर से घर में रहने वाले लोग आत्मविश्वास से भरे रहते हैं. करियर संबंधी चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं.बहता पानी, झरना या नदी जैसी फोटो घर की इस दीवार पर न लगाएं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.