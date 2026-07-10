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Vastu Tips: सोफे के पीछे कौन सी तस्वीरें लगाना शुभ, घर में चाहिए धन और सकारात्मक ऊर्जा तो जान लें

Living Room Vastu Tips: ड्राइंग रूम को सजाने के लिए लोग तरह-तरह की फोटो लगाते हैं लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होता की सोफे के पीछे किस तरह की तस्वीरें लगाएं जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 10, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:28 AM IST
Vastu Tips: सोफे के पीछे कौन सी तस्वीरें लगाना शुभ, घर में चाहिए धन और सकारात्मक ऊर्जा तो जान लें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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