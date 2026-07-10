/Vastu Tips: सोफे के पीछे कौन सी तस्वीरें लगाना शुभ, घर में चाहिए धन और सकारात्मक ऊर्जा तो जान लें

Vastu Tips For Sofa: वास्तु शास्त्र में घर की सजावट के बारे में विस्तार से बताया गया है. कौन सी फोटो कहां लगाएं और किन शोपीस को कहां पर रखें ताकि घर का सौंदर्य बड़ सके और घर की ऊर्जा संतुलित रहे. ध्यान दें सजावट से जुड़े वास्तु नियमों का पालन न करने से जीवन में अनेक परेशानियां आ सकती है और घर में वास्तु दोष भी लग सकता है. घर के लिविंग रूम को ही देख लीजिए सोफे के पीछे लोग कोई भी तस्वीर लगा देते हैं. लिविंग रूम में सोफे के पीछे वाली दीवार पर वास्तु नियम के अनुसार ही फोटो लगाना शुभ और सकारात्मक उर्जा प्रदान कर सकता है.