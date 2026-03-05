Camel Statue: पद बढ़ेगा और तरक्की के रास्ते खुलेंगे, घर में वास्तु अनुसार सजाएं ऊंट की मूर्ति, दिखेगा तुरंत शुभ परिणाम

Camel Statue for Good Luck: ऊंट कठिन से कठिन स्थित में चुनौतियों का सामना करते हुए संतुलन और धैर्य बनाए रखता है. यही कारण है कि ऊंट की मूर्ति को वास्तु शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. ऊंट की मूर्ति को घर में स्थान देने से स्थिरता आती है, घर के सदस्यों की सहनशीलता बढ़ती है और निरंतर प्रगति और सफलता प्राप्त होती है. आइए वास्तु अनुसार जानें कि ऊंट की मूर्ति को घर में रखने के नियम और फायदे क्या हैं.

ऊंट की मूर्ति के लिए कौन-सी दिशा शुभ?

वास्तु अनुसार ऊंट की मूर्ति को हमेशा घर की उत्तर-पश्चिम दिशा में रखें. इससे घर के सदस्यों को सहयोग मिलेगा, अच्छे लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा और सामाज में सम्मान बढ़ेगा. उत्तर या पूर्व दिशा को भी ऊंट की मूर्ति को सजाने के लिए सही माना गया है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

ऊंट की मूर्ति को घर में कहां रखें और कहां न रखें

ऊंट की मूर्ति को लिविंग रूम में रखें, इसे ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं. इससे परिवार में प्यार बढ़ेगा और मेहमान घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रवेश करते हैं. बेडरूम या बाथरूम के पास की जगह पर, सीढ़ियों के नीचे या मुख्य द्वार के सामने ऊंट की मूर्ति रखें. ऊंट की मूर्ति को घर के अंदर जहां भी रखें ध्यान रहे कि ऊंट का मुख घर की ओर हो.

अधिक लाभ के लिए क्या करें

वास्तु अनुसार ऊंट की मूर्ति को जोड़े में रखना चाहिए, इससे लाभ कई गुणा बढ़ जाता है. पीतल या तांबे की ऊंट की मूर्ति हो तो घर में सकारात्मकता बढ़ती है. लकड़ी या पत्थर के ऊंट भी अति शुभ फलदायी होते हैं. ध्यान रहे कि मूर्ति टूटी हुई न हो और साफ सुथरी हो.

ऊंट की मूर्ति रखने के लाभ

मान्यता अनुसार ऊंट की मूर्ति को अगर सही दिशा व नियम से घर में रखें तो घर के सदस्यों के करियर में कोई रुकावट नहीं आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है. जीवन में स्थिर प्रगति होती है. सफलता पाने के लिए धैर्य आता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

