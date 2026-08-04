/Vastu Tips: टैलेंट है फिर भी नौकरी नहीं लग रही, कहीं इसके पीछे घर का वास्तु दोष तो नहीं? कर लें ये 4 अचूक उपाय

Vastu Shastra For Career Growth: हर व्यक्ति अच्छी से अच्छी नौकरी चाहता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बाद भी न तो नौकरी लग पाती हैं, न तो नौकरी में प्रमोशन और करियर में तरक्की हो पाती है. घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और नौकरी संबंधी सभी तरह की परेशानियों का अंत हो सके इसके लिए कुछ वास्तु उपाय किए जा सकते हैं क्योंकि ये परेशानियां वास्तु दोष के कारण भी जीवन में बनी रहती हैं. आइए जानें नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को दूर करने के 4 उपाय कौन से हैं.
उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखें. वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा धन, करियर और उन्नति की मानी जाती है. घर या ऑफिस की उत्तर दिशा साफ हो इसका भी ध्यान रखें. इस दिशा में भारी सामान, कबाड़ या गंदगी न रखें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. तरक्की के नए मौके हाथ लगेंगे.
इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर सही दिशा में ही बैठें. ऑफिस में बैठने वाली जगह पर या वर्क फ्रॉम होम वाली जगह पर आप बैठते हैं तो चेक करें कि हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें. वास्तु अनुसार, इससे करियर में सकारात्मकता और तरक्की बनी रहती है. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. ऐसी जगह पर बैठकर काम करें जहां बैठने पर पीठ के पीछे एक मजबूत दीवार हो. इससे आत्मविश्वास और स्थिरता बनी रहती है.
नौकरी लगने या नौकरी करने में परेशानियां आ रही हैं तो इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है. ध्यान रखें कि घर में आइना हमेशा उत्तर दिशा में हो. इससे नौकरी में आने वाली परेशानियों का अंत हो सकता है. जब भी घर से जॉब इंटरव्यू के लिए निकलें शीशा देखकर ही निकलें. कार्य सिद्ध होंगे.
वास्तु अनुसार मुख्य द्वार को साफ रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित हो सके. घर, दुकान या ऑफिस संबंधी परेशानियां इस एक उपाय से दूर हो सकती हैं. दरअसल, मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है. मुख्य द्वार पर सफाई रखने और स्वास्तिक, शुभ-लाभ या भगवान गणेश की तस्वीर लगाने से कार्यस्थल से वास्तु दोष दूर रहता है.
(यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)