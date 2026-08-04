/Vastu Tips: टैलेंट है फिर भी नौकरी नहीं लग रही, कहीं इसके पीछे घर का वास्तु दोष तो नहीं? कर लें ये 4 अचूक उपाय

Vastu Shastra For Career Growth: हर व्यक्ति अच्छी से अच्छी नौकरी चाहता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बाद भी न तो नौकरी लग पाती हैं, न तो नौकरी में प्रमोशन और करियर में तरक्की हो पाती है. घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और नौकरी संबंधी सभी तरह की परेशानियों का अंत हो सके इसके लिए कुछ वास्तु उपाय किए जा सकते हैं क्योंकि ये परेशानियां वास्तु दोष के कारण भी जीवन में बनी रहती हैं. आइए जानें नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को दूर करने के 4 उपाय कौन से हैं.