Vastu Tips for Money: पैसा आते ही रेत की तरह हाथ से निकल जाता है? ये जबरदस्त वास्तु टिप्स रोकेंगे घर में धन!

Vastu Tips for Money: पैसा खूब कमाते हैं लेकिन पैसा घर में रुकता नहीं है तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं आपके घर का वास्तु हो. जिस घर का वास्तु खराब होता है उस घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकती है और फिर उससे धन हानि बनी रहती है. आइए इस कड़ी में जानें किन वास्तु टिप्स से घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है और धन की हानि रोक सकते हैं.

वास्तु उपाय

मानयतानुसार, वास्तु के कुछ दोषों की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और जिस वजह से उनकी कृपा घर में टिक नहीं पाती। इससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप पैसा टिकना चाहते हैं, तो आपको वास्तु के कुछ उपाय आजमाने होंगे। इन्हें अपनाकर वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है।

कुबेर देव की प्रतिमा

मान्यता है कि घर में गंदगी होने पर मां लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं और न तो ऐसे में प्रवेश करती है. ऐसे में घर को हमेशा साफ रखें. घर की उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर देव का चित्र या प्रतिमा रखें. घर में सुख समृद्धि आती है और वास्तु दोष दूर होती है.

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिह्न

घर का मुख्य द्वार पर नियमित रूप से सुबह के समय साफ सफाई करें और स्वास्तिक का चिह्न बनाएं. इससे घर का वास्तु ठीक होगा और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नही कर पाएंगी. मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश होगा.

तिजोरी रखने की सही दिशा

वास्तु अनुसार अगर घर की तिजोरी का मुख उत्तर दिशा में करके रखें तो धन की दिक्कत दूर होगी. तिजोरी के अंदर लाल कपड़ा बिछाएं और श्री यंत्र स्थापित करें. अचानक होने वाले खर्च रुक जाएंगे.

मां लक्ष्मी को कमल का फूल करें अर्पित

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और कमल का फूल चढ़ाएं. इससे धन, समृद्धि घर में बनी रहती है. शाम के समय तुलसी जी को घी का दिया दिखाएं. इससे घर का वास्तु दोष तो दूर होगा ही इसके साथ ही मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर कृपा करेंगी.

मकड़ी का जाले घर से हटाएं

वास्तु अनुसार आर्थिक स्थित मजबूत करने के लिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि घर में कही भी मकड़ी का जाला न हो. धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

