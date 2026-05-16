Rashifal 16 May 2026: आज चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ में रहेंगे और कुछ राशि वालों की जिंदगी में प्रेम-रोमांस बढ़ाएंगे. वहीं वृषभ राशि में ही बुधादित्‍य राजयोग बन रहा है. जिससे आज का दिन सफलता देने वाला भी है. वट सावित्री व्रत और शनि जयंती के मौके पर ग्रहों की ये चाल स्थिरता, व्यवहारिकता और संबंधों में संतुलन स्थापित करने वाला रहेगा. शनिवार के दिन अमावस्‍या का पड़ना भी विशेष है.

साथ ही सूर्य का वृष राशि गोचर जीवन में धैर्य, आर्थिक सुरक्षा और भौतिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करवाएगा, वहीं शुक्र का मिथुन राशि गोचर संवाद, मेलजोल और रिश्तों में सहजता बढ़ाएगा. वहीं मंगल स्‍वराशि मेष में हैं, लिहाजा जल्‍दबाजी और गुस्‍से से बचना चाहिए. शनि जयंती पर शनि का मीन राशि में विराजमान होना जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की सीख देता रहेगा. पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि 16 मई 2026

आज आप अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में सोच सकते हैं. आर्थिक मामलों में सतर्कता और समझदारी लाभ देगी. आज आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे. आर्थिक पक्ष से संतुष्ट रहेंगे. आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में धीरे-धीरे गति आने लगेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत दिखाई देगी, लेकिन तुरंत परिणाम पाने की बेचैनी नुकसान पहुंचा सकती है. आपको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है. आपको पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार से जुड़े लोग नई रणनीति बनाने पर ध्यान देंगे. प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी, हालांकि अभिव्यक्ति थोड़ी सीमित रह सकती है. विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास से अच्छा परिणाम मिलेगा. स्वास्थ्य में थकान या अनियमित खानपान से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

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वृष राशि 16 मई 2026

आज का दिन आपके लिए आकर्षण, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. चंद्रमा का आपकी राशि में प्रवेश व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है. आपको प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से समय मजबूत रहेगा तथा सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मन बनेगा. प्रेमी प्रमिका के लिए आज का दिन एक दूसरे का संग प्राप्त करने के लिए शुभ है. विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक कार्यों में सफलता के संकेत हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा पर जाते समय सावधान रहें.

मिथुन राशि 16 मई 2026

आज परिस्थितियां आपको थोड़ा संयम और धैर्य रखने की सलाह दे रही हैं. मन में कई विचार एक साथ चलने से निर्णय लेने में भ्रम पैदा हो सकता है. आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है. मुश्किल की घड़ी में आज किया गया निवेश आपके लिए सहायता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा. कुछ लोगों के आपके घर में मेहमान बनकर आने की अप्रत्याशित संभावनाएं हैं. कार्यक्षेत्र में किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा गलतफहमी बढ़ सकती है. आर्थिक मामलों में खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संतुलित रखना आवश्यक होगा. प्रेम संबंधों में संवाद की कमी दूरी बढ़ा सकती है. विद्यार्थियों को मोबाइल या अन्य व्यर्थ चीजों से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर केंद्रित होना होगा. स्वास्थ्य में मानसिक थकान, नींद की कमी या सिरदर्द जैसी समस्या उभर सकती है.

कर्क राशि 16 मई 2026

आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. निश्चित रूप से आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे. आज सामाजिक संपर्क और मित्रों का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के माध्यम से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. किसी पुराने परिचित से मुलाकात भविष्य के लिए नया अवसर दे सकती है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आएगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है. यह समय सट्टे में निवेश करने के लिए शुभ है. प्रेम जीवन में सहजता और प्रसन्नता बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का महसूस करेगा. विद्यार्थियों के लिए समूह में अध्ययन करना लाभकारी रहेगा. छोटी यात्रा या मनोरंजन से जुड़ा कार्यक्रम बन सकता है. कुल मिलाकर दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा.

सिंह राशि 16 मई 2026

आज आपका पूरा ध्यान करियर, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली पर नजर रख सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारी और अनुशासन बनाए रखें. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे. बच्चों का सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता व उत्साह से भर देगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन आराम और विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में व्यस्तता के कारण साथी को समय कम दे पाएंगे. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखना होगा. आपका अपने जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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कन्या राशि 16 मई 2026

आज आपके विचारों में स्पष्टता और परिपक्वता दिखाई देगी. भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की योजना बन सकती है. आज के दिन काम में रूकावटें आएंगी. गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में धन निवेश किया जा सकता है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद हो सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं और निवेश से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं. प्रेम जीवन में समझदारी और भावनात्मक संतुलन रिश्तों को मजबूत करेगा. विद्यार्थियों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, खासकर उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी झुकाव बढ़ सकता है.

तुला राशि 16 मई 2026

आज आपको हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में किसी छुपी प्रतिस्पर्धा या आंतरिक राजनीति से सावधान रहना होगा. अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे. अपने प्रेमी/प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारी को किसी नए सांझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी. कोर्ट कचहरी के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. आर्थिक मामलों में जोखिम लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें. विद्यार्थियों को कठिन विषयों पर अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें.

वृश्चिक राशि 16 मई 2026

आज आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है. आपको अपने छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए. अपने मन की बात तथा अपने कार्य करने की रणनीति को किसी अन्य के साथ साझा न करें. अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं. आज साझेदारी और संबंध आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोग से बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन अहंकार या जिद रिश्तों को प्रभावित कर सकती है. व्यापार में साझेदारी से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि खर्च और आय के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी.

धनु राशि 16 मई 2026

आज आपका ध्यान अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत अपेक्षाकृत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका लाभ आने वाले समय में अवश्य मिलेगा. व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा. विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे. प्रेमी युगल लोगों के लिए आज का दिन सौभाग्यदायक रहेगा. यदि आप सट्टे में निवेश करना चाहते हैं तो आजका दिन ऐसा करने के लिए श्रेष्ठ रहेगा. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में व्यवहारिक सोच अधिक प्रभावी रहेगी, जिससे भावनात्मक अभिव्यक्ति थोड़ी कम महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य में पाचन और खानपान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा.

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मकर राशि 16 मई 2026

आज आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों चरम पर रह सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे और किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ की स्थिति बनेगी तथा नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. आज के दिन आपको अपनी माता जी का सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है. प्रेम जीवन में रोमांस और स्थिरता का सुंदर संतुलन बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शुभ है, विशेषकर कला, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए. मनोरंजन, घूमने या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है.

कुंभ राशि 16 मई 2026

आज घरेलू जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी प्राथमिकता बन सकती हैं. घर से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में मन पूरी तरह केंद्रित नहीं रह पाएगा, क्योंकि निजी जीवन की व्यस्तताएं अधिक रहेंगी. आज आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी. आपका कोई नया मित्र बन सकता है. पड़ोसियों से सम्बन्धों मंे सुधार होगा. सम्भव है कि किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर में किसी उत्सव में भाग लेने का अवसर मिले. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक सहयोग और अपनापन महसूस होगा. विद्यार्थियों को ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूरी बनानी होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि मानसिक शांति के लिए पर्याप्त आराम आवश्यक होगा.

मीन राशि 16 मई 2026

आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त रह सकते हैं. आज आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे. कार्यक्षेत्र में नए संपर्क बन सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से लाभ मिलने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को प्रचार-प्रसार या संचार माध्यमों से अच्छा फायदा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आप अपनी हिम्मत से कोई निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए खूब मेहनत करेंगे. जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. आपके बच्चे भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे. छोटी यात्रा, मित्रों से मुलाकात या किसी खास समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)