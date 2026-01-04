Venezuela President Maduro : बीते कुछ घंटों में अमेरिका ने वेनेजुएला में कोहराम मचाया है उससे तनाव बहुत ज्‍यादा बढ़ गया है. अमेरिका द्वारा अचानक किए गए अटैक में कई लोगों की जान ले ली है. साथ ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्‍यूयॉर्क में बंधक बना लिया गया है. पूरी दुनिया में अमेरिका के इस कदम की थू-थू हो रही है. लेकिन इस सबके बीच एक सवाल कई लोगों के मन में है कि आखिर ऐसे कैसे अचानक किसी ताकतवर व्‍यक्ति की ताकत खत्‍म हो जाती है. या उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है कि वह देश का प्रमुख होने के बाद भी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, उसे अपने ही देश से भागना पड़ता है या तख्‍तापलट झेलना पड़ता है.

दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जब विभिन्‍न देशों के प्रधानमंत्री-राष्‍ट्रपति जैसे पदों पर बैठे लोग अचानक सत्‍ता से बेदखल हो जाते हैं, आम आदमी से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं और उनके लिए जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के कहते हैं कि यह नाटकीय उत्थान और पतन ऐसे ही नहीं होता, बल्कि कुंडली में बने कुछ गंभीर योग और दोष भी इसके पीछे बड़े कारण होते है.

ग्रह बिगाड़ते हैं खेल

सूर्य, शनि, राहु ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में शुभ स्थिति में हों तो जातक को ऊंचा राजनीतिक पद देते हैं. उसे राजा जैसी ऐशोआराम की जिंदगी और यश देते हैं. असाधारण सफलता देते हैं. लेकिन जब कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, राहु और शनि जैसे प्रभावशाली ग्रह पीड़ित या अशुभ स्थिति में हों और उनका संबंध दशम भाव या अष्टम भाव से हो तो व्यक्ति असाधारण ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अचानक सत्ता पतन और जेल जाने जैसी स्थिति का शिकार बनता है. यह वही स्थिति होती है, जब व्‍यक्ति सत्ता तो पा लेता है लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है.

दरअसल, सत्ता का प्रतीक दशम भाव जब राहु मंगल या शनि से बुरी तरह प्रभावित हो तो करियर और प्रतिष्ठा अचानक से डूबने लगती है और वही अष्टम भाव सक्रिय होते ही गिरफ्तारी, तख्ता पलट, षड्यंत्र और विदेशी हस्तक्षेप जैसी स्थितियों का निर्माण होता है. यदि इसी समय अष्टम भाव भी सक्रिय हो जाए तो जेल जाने की स्थिति बनती है, शत्रु हावी होने लगते हैं.

प्रमुख ग्रह और उनकी भूमिका

सूर्य - सत्ता, उच्च पद और प्रतिष्ठा का कारक सूर्य होता है.यह अगर कमजोर स्थिति में हो नीचे का हो या ग्रहण योग में हो तो व्यक्ति पद पर रहते हुए भी सम्मान और अधिकार खो देता है और उसकी सत्ता का पतन हो जाता है.

शनि - कर्म न्याय और दंड का प्रतीक शनि को माना गया है अगर शनि पीड़ित हो तो व्यक्ति को उसके कर्मों का कठोर दंड देता है. शनि की बुरी स्थिति लंबी कानूनी लड़ाई, जेल और सामाजिक पीड़ा देती है.

राहु - अचानक छल, धोखा, साजिश और विदेशी ताकतों का कारक राहु को माना गया है. राहु राजनीति में पल भर में सफलता दिला सकता है वही राहु पल भर में सत्ता को पलट भी सकता है. यह व्‍यक्ति को उच्च पद से गिरा कर जेल तक की यात्रा भी करवा सकता है.

मंगल - संघर्ष, युद्ध, टकराव, हिंसा और करवा का ग्रह मंगल माना गया है. मंगल जब राहु या शनि से जुड़ता है तो कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर लगवा सकता है.

गुरु - धर्म नीति और उच्च पद का कारक गुरु को माना गया है. अगर गुरु पीड़ित हो तो व्‍यक्ति को न्याय और धर्म के नाम पर दंड भोगना पड़ता है.

कुंडली के खतरनाक योग

इसके अलावा भी कुंडली में कई ऐसे खतरनाक योग बनते हैं, जो जातक को आसमान से गिराकर जमीन पर पहुंचा देते हैं. उसे मानहानि, गरीबी और भारी कष्‍ट देते हैं.

सूर्य ग्रहण दोष - जब सूर्य का संबंध राहु या केतु से किसी प्रकार युति या दृष्टि संबंध बन जाए तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है यह सत्ता पलट का मुख्य कारण है.

राहु की दशा या गोचर - जब राहु की दशा चल रही हो या वह गोचर में दशमेश से संबंध बनाएं तो अंतरराष्ट्रीय तनाव युद्ध और सत्ता पलट की स्थिति बनती है

शनि की साढ़ेसाती - यदि शनि की साढ़ेसाती चल रही हो तो जातक को उच्च पद पर रहते हुए जनता का आक्रोश, तनाव, अर्थव्यवस्था में दबाव और विरोध सहना पड़ता है.

दशा परिवर्तन बदलता है भाग्य

ऐसा अक्सर देखा गया है सत्ता गुरु सूर्य और राहु की दशा में प्राप्त होती है और शनि केतु की दशा में संकट और सत्ता पलट झेलना पड़ता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)