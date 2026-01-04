Advertisement
trendingNow13063452
Hindi Newsऐस्ट्रोMaduro Venezuela News : पहले प्रधानमंत्री-राष्‍ट्रपति की कुर्सी और फिर सलाखों के पीछे कटती जिंदगी, कुंडली के कौनसे ग्रह खेलते हैं ऐसा घिनौना खेल

Maduro Venezuela News : पहले प्रधानमंत्री-राष्‍ट्रपति की कुर्सी और फिर सलाखों के पीछे कटती जिंदगी, कुंडली के कौनसे ग्रह खेलते हैं ऐसा घिनौना खेल

Venezuela President Maduro : वेनेजुएला में कोहराम मचा हुआ है. ट्रंप ने दादागिरी दिखाते हुए राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो को न्‍यूयॉर्क में कैप्‍चर कर रखा है. इस भारी राजनैतिक उथल-पुथल के बीच ज्‍योतिष की नजर से जानते हैं कि आखिर वो कौनसी स्थितियां हैं, जिनके कारण प्रधानमंत्री-राष्‍ट्रपति जैसे पदों पर बैठे लोगों को भारी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 04, 2026, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maduro Venezuela News : पहले प्रधानमंत्री-राष्‍ट्रपति की कुर्सी और फिर सलाखों के पीछे कटती जिंदगी, कुंडली के कौनसे ग्रह खेलते हैं ऐसा घिनौना खेल

Venezuela President Maduro : बीते कुछ घंटों में अमेरिका ने  वेनेजुएला में कोहराम मचाया है उससे तनाव बहुत ज्‍यादा बढ़ गया है. अमेरिका द्वारा अचानक किए गए अटैक में कई लोगों की जान ले ली है. साथ ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्‍यूयॉर्क में बंधक बना लिया गया है. पूरी दुनिया में अमेरिका के इस कदम की थू-थू हो रही है. लेकिन इस सबके बीच एक सवाल कई लोगों के मन में है कि आखिर ऐसे कैसे अचानक किसी ताकतवर व्‍यक्ति की ताकत खत्‍म हो जाती है. या उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है कि वह देश का प्रमुख होने के बाद भी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, उसे अपने ही देश से भागना पड़ता है या तख्‍तापलट झेलना पड़ता है. 

दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जब विभिन्‍न देशों के प्रधानमंत्री-राष्‍ट्रपति जैसे पदों पर बैठे लोग अचानक सत्‍ता से बेदखल हो जाते हैं, आम आदमी से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं और उनके लिए जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के कहते हैं कि यह नाटकीय उत्थान और पतन ऐसे ही नहीं होता, बल्कि कुंडली में बने कुछ गंभीर योग और दोष भी इसके पीछे बड़े कारण होते है. 

यह भी पढ़ें: सांप-बिच्‍छू की तरह खतरनाक होते हैं इस मूलांक के लोग, डंक मारना नहीं छोड़ते, अपने फायदे के लिए हर हद करते हैं पार

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रह बिगाड़ते हैं खेल 

सूर्य, शनि, राहु ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में शुभ स्थिति में हों तो जातक को ऊंचा राजनीतिक पद देते हैं. उसे राजा जैसी ऐशोआराम की जिंदगी और यश देते हैं. असाधारण सफलता देते हैं. लेकिन जब कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, राहु और शनि जैसे प्रभावशाली ग्रह पीड़ित या अशुभ स्थिति में हों और उनका संबंध दशम भाव या अष्टम भाव से हो तो व्यक्ति असाधारण ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अचानक सत्ता पतन और जेल जाने जैसी स्थिति का शिकार बनता है. यह वही स्थिति होती है, जब व्‍यक्ति सत्ता तो पा लेता है लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है. 

दरअसल, सत्ता का प्रतीक दशम भाव जब राहु मंगल या शनि से बुरी तरह प्रभावित हो तो करियर और प्रतिष्ठा अचानक से डूबने लगती है और वही अष्टम भाव सक्रिय होते ही गिरफ्तारी, तख्ता पलट, षड्यंत्र और विदेशी हस्तक्षेप जैसी स्थितियों का निर्माण होता है. यदि इसी समय अष्टम भाव भी सक्रिय हो जाए तो जेल जाने की स्थिति बनती है, शत्रु हावी होने लगते हैं.  

यह भी पढ़ें: जनवरी हसीन लेकिन फरवरी मचाएगी कत्‍लेआम, मंगल-राहु का विस्‍फोटक योग 3 राशियों के लिए भयंकर

प्रमुख ग्रह और उनकी भूमिका 

सूर्य - सत्ता, उच्च पद और प्रतिष्ठा का कारक सूर्य होता है.यह अगर कमजोर स्थिति में हो नीचे का हो या ग्रहण योग में हो तो व्यक्ति पद पर रहते हुए भी सम्मान और अधिकार खो देता है और उसकी सत्ता का पतन हो जाता है. 

शनि - कर्म न्याय और दंड का प्रतीक शनि को माना गया है अगर शनि पीड़ित हो तो व्यक्ति को उसके कर्मों का कठोर दंड देता है. शनि की बुरी स्थिति लंबी कानूनी लड़ाई, जेल और सामाजिक पीड़ा  देती है. 

राहु - अचानक छल, धोखा, साजिश और विदेशी ताकतों का कारक राहु को माना गया है. राहु राजनीति में पल भर में सफलता दिला सकता है वही राहु पल भर में सत्ता को पलट भी सकता है. यह व्‍यक्ति को उच्च पद से गिरा कर जेल तक की यात्रा भी करवा सकता है. 

यह भी पढ़ें: सकट कब है, 6 या 7 जनवरी 2026? यहां पढ़ें सकट चौथ की संपूर्ण कथा

मंगल - संघर्ष, युद्ध, टकराव, हिंसा और करवा का ग्रह मंगल माना गया है. मंगल जब राहु या शनि से जुड़ता है तो कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर लगवा सकता है. 

गुरु - धर्म नीति और उच्च पद का कारक गुरु को माना गया है. अगर गुरु पीड़ित हो तो व्‍यक्ति को न्याय और धर्म के नाम पर दंड भोगना पड़ता है. 

कुंडली के खतरनाक योग 

इसके अलावा भी कुंडली में कई ऐसे खतरनाक योग बनते हैं, जो जातक को आसमान से गिराकर जमीन पर पहुंचा देते हैं. उसे मानहानि, गरीबी और भारी कष्‍ट देते हैं. 

सूर्य ग्रहण दोष - जब सूर्य का संबंध राहु या केतु से किसी प्रकार युति या दृष्टि संबंध बन जाए तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है यह सत्ता पलट का मुख्य कारण है. 

राहु की दशा या गोचर - जब राहु की दशा चल रही हो या वह गोचर में दशमेश से संबंध बनाएं तो अंतरराष्ट्रीय तनाव युद्ध और सत्ता पलट की स्थिति बनती है 

शनि की साढ़ेसाती - यदि शनि की साढ़ेसाती चल रही हो तो जातक को उच्च पद पर रहते हुए जनता का आक्रोश, तनाव, अर्थव्यवस्था में दबाव और विरोध सहना पड़ता है.  

दशा परिवर्तन बदलता है भाग्य 

ऐसा अक्सर देखा गया है सत्ता गुरु सूर्य और राहु की दशा में प्राप्त होती है और शनि केतु की दशा में संकट और सत्ता पलट झेलना पड़ता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Venezuela president Maduro

Trending news

'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट