/सूर्य ग्रहण से 1 दिन पहले शुक्र का नक्षत्र गोचर, राशिचक्र की कुंभ समेत 4 राशियों की बढ़ेगी कमाई

Shukra nakshatra gochar 2026: 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है और उससे ठीक एक दिन पहले धन-वैभव, प्रेम के कारक ग्रह शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 अगस्त 2026 की सुबह 06:33 बजे शुक्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं. ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि में रहते हुए शुक्र का यह बदलाव कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. जिसमें राशिचक्र की वृषभ-कुंभ समेत 4 राशियां शामिल हैं, जिन्हें करियर, कारोबार और आय के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. शुक्र 25 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे.
शुक्र हस्त नक्षत्र में रहकर किन 4 राशियों को धन लाभ, तरक्की के मौके और प्यार देंगे, जानिए.
वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के हस्त नक्षत्र में जाने का शुभ प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर होगा. इससे इन लोगों की निर्णय क्षमता बेहतर होगी. आप कई ऐसे फैसले लेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे. साथ ही करियर में नए मौके मिलेंगे. नौकरी करने वालों को नई नौकरी मिलने, इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.
सिंह राशि पर भी शुक्र के हस्त नक्षत्र में जाने का असर अच्छा हो सकता है. धन वृद्धि होगी, जिससे आप आर्थिक तौर पर खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. सीनियर्स का साथ मिलेगा. कारोबारी वर्ग के लिए समय लाभ देने वाला है. आपकी योजनाएं सफल होंगी. मेहनत का उम्मीद से बड़ा फल मिल सकता है.
मकर राशि के स्वामी शनि हैं जो शुक्र के मित्र ग्रह हैं. मकर राशि वालों पर शुक्र के हस्त नक्षत्र में प्रवेश का सकारात्मक असर होगा. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. नई नौकरी कहीं दूर स्थान पर मिल सकती है. कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है. कारोबारी वर्ग को विदेश या बाहर से लाभ हो सकता है. आपकी धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.
कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर पुरानी कई परेशानियों से राहत देने वाला होगा. काम का बोझ कम होने से आप भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दे पाएंगे. जीवन फिर से पटरी पर लौटता नजर आएगा. काम अच्छा चलेगा. व्यापार बढ़ेगा. आय बढ़ेगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. जीवनसाथी से प्रेम बढ़ेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)