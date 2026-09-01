धन-वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम और भौतिक सुख देने वाले शुक्र ग्रह करीब 23 से 30 दिन में राशि बदलते हैं. अभी शुक्र कन्या राशि में हैं और 2 सितंबर 2026 को अपनी ही तुला राशि में आ रहे हैं. आते ही शुक्र वक्री हो जाएंगे और 6 नवंबर को कन्या राशि में जाएंगे. जब तक शुक्र अपनी राशि तुला में रहेंगे मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे.
ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र अपनी राशि वृष और तुला में आते हैं तो मालव्य राजयोग बनता है, जो कि बेहद शुभ माने गए पंच महापुरुष राजयोग में से एक है. सामान्य मान्यता है कि मालव्य राजयोग सुख-सुविधाओं, धन, प्रतिष्ठा और दांपत्य सुख में वृद्धि करता है. इस बार शुक्र का तुला में आकर यह योग बनाना 6 नवंबर 2026 तक 5 राशियों को धन-दौलत, शोहरत और प्रेम दे सकता है.
मिथुन राशि : शुक्र गोचर से बना मालव्य राजयोग मिथुन राशि वालों को रिश्तों के मामले में विशेष लाभ दे सकता है. लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर उससे आपका प्रेम बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत होगा. नौकरी करने वालों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हो सकता है इससे आपको परेशानी हो लेकिन आगे चलकर लाभ होगा. कारोबार में नई डील या पार्टनरशिप, नए संपर्क, नए क्लाइंट्स से लाभ हो सकता है.
कन्या राशि : शुक्र का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों को नए सोर्स से पैसा दिलवा सकता है. आपके खर्च कम होंगे. जो लोग नया घर, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वह योजना पूरी हो सकती है. घर में माहौल अच्छा रहेगा.
तुला राशि : शुक्र तुला राशि में ही आ रहे हैं और सबसे ज्यादा फायदा इन राशि वालों को मिल सकता है. आपकी खूबसूरती और आकर्षण बढ़ेगा. नौकरी हो या बिजनेस आप अपनी बात मजबूती से रखेंगे और खूब फायदा पाएंगे. अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है. धन बढ़ेगा. निवेश से लाभ होगा.
धनु राशि : धनु राशि वालों को भी शुक्र शुभ फल देने जा रहे हैं. वर्कप्लेस पर आपके रिश्ते मजबूत होंगे. अटके हुए काम तेजी से बढ़ेंगे. परिजनों, जीवनसाथी के साथ ज्यादा समय बिताना रिश्ते में प्रेम और मिठास बढ़ाएगा. आर्थिक लाभ होने की भी पूरी संभावना है.
मीन राशि : मीन राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन करियर में आपकी स्थिति बेहतर कर सकता है. चूंकि मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, लिहाजा अनैतिक काम करने से बचें. अपना काम अच्छी नियत से समय पर पूरा करें. स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई में मेहनत की जरूरत है, लाभ होगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
बता दें कि सितंबर में सूर्य, बुध, मंगल आदि ग्रह भी राशियां बदलेंगे, जिनका भी सभी 12 राशियों पर प्रभाव होगा. यहां हमने केवल शुक्र ग्रह की स्थिति को लेकर चर्चा की है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)