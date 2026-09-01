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Shukra Gochar 2026: 2 सितंबर से धन बटोरने के लिए तैयार रहें 5 राशि वाले, मालव्‍य राजयोग बनाकर शुक्र बढ़ाएंगे कमाई!

Malavya Rajyog 2026: 2 सितंबर 2026 को धन-समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र अपनी ही राशि तुला में आ रहे हैं, जिससे मालव्‍य राजयोग बन रहा है. यह राजयोग 5 राशि वालों की इनकम में बढ़ोतरी, करियर में तरक्‍की और पर्सनालिटी में निखार बढ़ा सकता है.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 01, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:50 AM IST
Shukra Gochar 2026: 2 सितंबर से धन बटोरने के लिए तैयार रहें 5 राशि वाले, मालव्‍य राजयोग बनाकर शुक्र बढ़ाएंगे कमाई!
Image Credit: शुक्र के अपनी ही राशि तुला में गोचर करने से धन, सम्‍मान, प्रेम बढ़ाने वाला मालव्‍य राजयोग बना है, जो 5 राशियों के लिए शुभ है. (Photo: AI)

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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