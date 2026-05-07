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Hindi Newsऐस्ट्रोशुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 8 मई से खुलेंगे 4 राशियों के लिए धन कमाने के नए रास्‍ते, पार्टनर आएगा करीब

शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 8 मई से खुलेंगे 4 राशियों के लिए धन कमाने के नए रास्‍ते, पार्टनर आएगा करीब

8 मई 2026 को शुक्र गोचर करके मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं. शुक्र का मंगल के नक्षत्र में आना 4 राशि वालों के लिए धन आने के रास्‍ते खोल रहा है. साथ ही जीवन में सुख और प्रेम भी बढ़ाएगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 07, 2026, 03:02 PM IST
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शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 8 मई से खुलेंगे 4 राशियों के लिए धन कमाने के नए रास्‍ते, पार्टनर आएगा करीब

Shukra Nakshatra Gochar 2026 effect on Rashi: धन-समृद्धि, प्रेम के कारक ग्रह शुक्र 8 मई 2026 की रात 09:51 बजे नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं. शुक्र गोचर करके मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे. मंगल के स्‍वामित्‍व वाले नक्षत्र में शुक्र का आना 4 राशि वालों के लिए धन में बढ़ोतरी और करियर में सफलता के योग बना रहा है. 

10 दिन देंगे लाभ ही लाभ 

शुक्र 17 मई तक मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रेवती नक्षत्र में आएंगे. इस दौरान 10 दिन तक 4 राशियों पर शुक्र मेहरबान रहकर धन वर्षा करेंगे. साथ ही उनके जीवन में प्रेम और सुख बढ़ाएंगे. जानते हैं कि ये लकी राशियां कौन-कौनसी हैं. 

मेष राशि - पार्टनर नहीं रह पाएगा दूर 

मेष राशि के स्‍वामी मंगल हैं और शुक्र का मंगल के नक्षत्र में आना इस राशि वालों को आर्थिक लाभ देगा. नौकरी-व्यापार में तरक्की होगी. फंसा हुआ पैसा मिलेगा. रिश्‍तों में प्रेम बढ़ेगा. आपका पार्टनर आपकी ओर खिंचा चला आएगा. आपका आकर्षण बढ़ेगा.  

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वृषभ राशि - पद के साथ बढ़ेगा पैसा

वृषभ राशि वालों को शुक्र का नक्षत्र गोचर करियर में बड़ी उछाल देगा. आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. इनकम बढ़ेगी. बड़ा निवेश करने की योजना बन सकती है. कारोबार में लाभ होगा. लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा. सेहत अच्‍छी रहेगी. 

(यह भी पढ़ें: शनि अमावस्‍या पर शनि का महागोचर, 5 राशि वालों को देगा अप्रत्‍याशित तरक्‍की, पैसों से भरेगी तिजोरी

तुला राशि -  करियर में मिलेगा ऊंचा पद

तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर में ऊंचा पद देने वाला है. सैलरी इंक्रीमेंट का लेटर भी मिल सकता है. कारोबारियों का भी मुनाफा और बिक्री बढ़ेगी. आपकी क्रिएटिविटी देखकर लोग हैरान रह जाएंगे. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सेहत में सुधार आएगा.

(यह भी पढ़ें: कमाल का है मई का चंद्र चमत्कार, बदल जाएगी 5 राशि वालों की जिंदगी, जानिए वजह 

कुंभ राशि - मिलेगा मोटा पैसा

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर धन वृद्धि करने वाला है. रुकी हुई मोटी रकम मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. आप बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं. घर में खुशी का माहौल रहेगा. आप लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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