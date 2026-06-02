Kanya Rashifal by Ajay bhambi: रिश्तेदारों से सुधरेंगे संबंध और पूरे होंगे रुके हुए काम, जानें आज कैसा रहेगा कन्या राशि का हाल

Kanya Rashifal by Ajay bhambi: आज कन्या राशि वाले जातकों की रिश्तेदारों से संबंध सुधारने में जरूरी भूमिका रहेगी और रुकावटों के बावजूद उनके जरूरी काम पूरे होंगे.
Trending Photos
Kanya Rashifal by Ajay bhambi: प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबी के अनुसार, आज का दिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है. आज रिश्तेदारों से संबंध सुधारने और पुरानी दूरियों को मिटाने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी. आइए विस्तार से जानते हैं आज कैसा रहेगा आपका कार्यक्षेत्र, लव लाइफ, सेहत, भाग्यशाली अंक और वो खास उपाय जिसे करने से मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी.
PANDIT AJAI BHAMBI: "कन्या राशि वालों, आज रिश्तों को सुधारने में आपकी भूमिका अहम रहेगी. लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. बिजनेस में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है. सरकारी नौकरी वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. काम का दबाव थकान बढ़ाएगा, इसलिए आराम भी जरूरी है. मां दुर्गा की पूजा अवश्य करें."
पॉजिटिव: रिश्तेदारों से संबंध सुधारने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. रुकावटों के बावजूद जरूरी काम पूरे होंगे. बच्चों की गतिविधियों से संतोष मिलेगा.
नेगेटिव: व्यक्तिगत मामलों में किसी की दखलअंदाजी न होने दें. लेनदेन में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. भावनाओं पर नियंत्रण रखें.
व्यवसाय: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और मेहनत अधिक करनी होगी. विरोधियों से सावधान रहें. सरकारी नौकरी वालों को महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता.
लव: पति पत्नी के बीच विश्वास मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों में सोच समझकर आगे बढ़ें.
स्वास्थ्य: अत्यधिक काम की वजह से थकान और चिड़चिड़ापन रहेगा.
भाग्यशाली रंग: नीला | भाग्यशाली अंक: 7
उपाय: मां दुर्गा की उपासना करें और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
ये भी पढ़ें: 5 राजयोगों से सजा जून महीना, 4 राशियों को मिलेगा उम्मीद से बड़ा लाभ, इन लोगों को रहना होगा संभलकर
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.