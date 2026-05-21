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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Virgo Rashifal: बड़े लक्ष्य से चूक सकते हैं कन्या राशि के लोग, मानसिक तनाव से हो सकती है दिक्कत! पढ़ें कन्या राशिफल

Aaj Ka Virgo Rashifal: बड़े लक्ष्य से चूक सकते हैं कन्या राशि के लोग, मानसिक तनाव से हो सकती है दिक्कत! पढ़ें कन्या राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 21 May 2026 Virgo: आइए कन्या राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि तमाम ग्रह गोचर के बाद आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 21, 2026, 04:16 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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Aaj ka Kanya Rashifal 21 May 2026: 21 मई 2026 का गोचर काल पुरुष कुंडली के अनुसार प्रभावशाली रहने वाला है. मेष लग्न में मेष राशि का मंगल मेष होकर बलवान रहेगा, जिससे साहस, आत्मविश्वास एवं ऊर्जा में बढ़ेगी. द्वितीय भाव वृषभ राशि में सूर्य एवं बुध की युति से धन एवं पारिवारिक मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी. मिथुन राशि में गुरु एवं शुक्र की युति शुभ होगी. करियर, संबंधों, शिक्षा एवं भाग्य में सकारात्मक बदलाव लाएगी. चंद्रमा का गोचर पुष्य नक्षत्र में होने से गुरु-पुष्य योग बनेगा जिससे नए कार्य एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. पंचम भाव सिंह राशि में केतु प्रेम संबंधों एवं संतान पक्ष में मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. एकादश भाव कुंभ राशि में राहु का प्रभाव रहेगा, यह अचानक लाभ और नए संपर्कों के योग बनाएगा. मीन राशि में शनिदेव का होना कर्म, अनुशासन एवं दीर्घकालिक योजनाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है. संपूर्ण ग्रह स्थिति 21 मई 2026 को ज्योतिषीय दृष्टि से कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा. आइए जानें.

कन्या राशि- स्वामी: बुध
सकारात्मक बातें:-
बुध की विश्लेषण शक्ति आज अपने उच्चतम स्तर पर रहेगी. जटिल समस्याओं का हल आसानी से निकाल पाएंगे. कार्यक्षमता और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में आपका काम सराहा जाएगा.

नकारात्मक बातें:-
अत्यधिक आलोचनात्मक स्वभाव दूसरों को आहत कर सकता है. हर काम में परफेक्शन की तलाश में समय बर्बाद हो सकता है. चिंता और तनाव अनावश्यक रूप से बढ़ सकता है. छोटी-छोटी बातों पर अधिक ध्यान देने से बड़ा लक्ष्य चूक सकता है.

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करियर / व्यापार:-
स्वास्थ्य सेवा, लेखांकन, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में विशेष सफलता मिलेगी. किसी कठिन परियोजना को पूरा करने में आप सफल होंगे. आपकी सेवाभावना और लगन की सराहना होगी. नई स्किल सीखने का अच्छा समय है.

प्रेम / रिश्ते:-
रिश्तों में व्यावहारिकता और समझदारी का समावेश रहेगा. साथी की छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखें. मित्रों की मदद करने का अवसर मिलेगा. परिवार में किसी स्वास्थ्य संबंधी बात पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य:-
पाचन तंत्र और आँतों पर विशेष ध्यान दें. हल्का और सुपाच्य भोजन करें. मानसिक तनाव से पेट की समस्याएं हो सकती हैं. योग और प्राणायाम अत्यंत लाभकारी रहेंगे.

सावधानियाँ:-
अनावश्यक चिंता और तनाव से दूर रहें. हर बात में दोष खोजने की आदत छोड़ें. पाचन सुधारने के लिए गरम पानी पिएं. दूसरों पर अत्यधिक निर्भर न रहें.

शुभ रंग-नीला-हरा, 
शुभ अंक-3

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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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