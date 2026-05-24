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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Kanya Rashifal: आपकी ही राशि में चंद्रमा का बड़ा चमत्कार, इस रविवार अचानक पलटेगी किस्मत की बाजी और पूरे होंगे रुके काम

Aaj Ka Kanya Rashifal: आपकी ही राशि में चंद्रमा का बड़ा चमत्कार, इस रविवार अचानक पलटेगी किस्मत की बाजी और पूरे होंगे रुके काम

Aaj Ka Kanya Rashifal: 24 मई 2026 को अपनी ही राशि के चंद्रमा और मिथुन के सूर्य के प्रभाव से कन्या राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और अकाउंट्स, तकनीकी व शिक्षा क्षेत्र के लोगों को करियर में नए अवसर मिलेंगे.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:26 AM IST
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Aaj Ka Kanya Rashifal: आपकी ही राशि में चंद्रमा का बड़ा चमत्कार, इस रविवार अचानक पलटेगी किस्मत की बाजी और पूरे होंगे रुके काम

Aaj Ka Kanya Rashifal: वैदिक ज्योतिष में कन्या राशि को बुद्धिमत्ता, अनुशासन और गजब की व्यावहारिक सोच का प्रतीक माना जाता है. आज यानी 24 मई 2026 का दिन इस राशि के जातकों के लिए एक बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी मानसिक ऊर्जा का संकेत दे रहा है. इस रविवार को एक अद्भुत खगोलीय संयोग बन रहा है, जहां मन का कारक चंद्रमा खुद आपकी ही राशि में विराजमान होकर आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा, वहीं मिथुन राशि में बैठा सूर्य आपके करियर और कार्यक्षेत्र की रफ़्तार को दोगुना करने का काम करेगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज कन्या राशि वालों की किस्मत में क्या छुपा है और किस एक भूल से उन्हें आज बचना होगा.

कन्या राशि: कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है. यह पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक मेहनती, व्यावहारिक, बुद्धिमान और अनुशासनप्रिय होते हैं. कन्या राशि के अंतर्गत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, हस्त और चित्रा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. 24 मई 2026 को चंद्रमा आपकी ही राशि में रहकर आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा को मजबूत करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से करियर और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन योजनाओं को सफल बनाने के लिए अनुकूल रहेगा.

सकारात्मक बातें: आज आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समझदारी की प्रशंसा हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.

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नकारात्मक बातें: छोटी-छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. दूसरों की गलतियों पर अधिक ध्यान देने से रिश्तों में तनाव आ सकता है. मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. शिक्षा, लेखन, अकाउंट्स और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समझ और विश्वास मजबूत होगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, गैस या कमजोरी की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा. योग और ध्यान करना फायदेमंद रहेगा.

सावधानियां: अधिक चिंता करने से बचें. पैसों के मामलों में सतर्क रहें. किसी की आलोचना करने से बचें.

शुभ रंग: हरा, हल्का भूरा

शुभ अंक: 5, 8

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें. हरे मूंग का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: 7 दिन में 6 ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिलेगा रुका धन, वृश्चिक वाले रहें अलर्ट 

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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