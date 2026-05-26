Advertisement
trendingNow13228543
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए क्यों खास है 26 मई? नौकरीपेशा लोग आज इस 1 आदत से बचें तो मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ

Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए क्यों खास है 26 मई? नौकरीपेशा लोग आज इस 1 आदत से बचें तो मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ

Aaj Ka Kanya Rashifal: 26 मई 2026 को मिथुन राशि में सूर्य का गोचर कन्या राशि वालों के करियर और जिम्मेदारियों को नई दिशा देगा, जिससे आपको अधिकारियों का सहयोग और पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है. हालांकि, वृश्चिक राशि का चंद्रमा छोटी-छोटी बातों पर मानसिक तनाव और करीबी लोगों से गलतफहमी बढ़ा सकता है, इसलिए आज आपको जरूरत से ज्यादा सोचने और दूसरों की आलोचना करने से बचना होगा.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 26, 2026, 04:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए क्यों खास है 26 मई? नौकरीपेशा लोग आज इस 1 आदत से बचें तो मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ

Aaj Ka Kanya Rashifal: यदि आपकी राशि कन्या है और आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके करियर, व्यापार, धन लाभ और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, तो यह राशिफल खास आपके लिए है. आज सितारों की चाल आपको अपनी योजनाओं को सही दिशा देने और किसी भी तरह की आलोचना से दूर रहने की सलाह दे रही है. चलिए डिटेल से जानते हैं कि आज आपको किन सुनहरे अवसरों का फायदा उठाना है और किन गलतियों से बचकर रहना है.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातक मेहनती, बुद्धिमान और व्यवस्थित जीवन पसंद करने वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, हस्त और चित्रा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. 26 मई 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहकर आपके विचारों और संचार क्षमता को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से करियर और जिम्मेदारियों में सक्रियता बनी रहेगी. आज का दिन योजनाओं को सही दिशा देने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समझदारी की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और किसी नए अवसर से लाभ प्राप्त हो सकता है. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें: छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता हो सकती है. काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. दूसरों की गलतियों पर अधिक ध्यान देने से रिश्तों में दूरी आ सकती है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. अकाउंट्स, शिक्षा, लेखन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ मजबूत होगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, गैस या कमजोरी की समस्या परेशान कर सकती है. समय पर भोजन और पर्याप्त आराम लाभदायक रहेगा.

सावधानियां: जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें. किसी की आलोचना करने से दूरी बनाए रखें. काम को टालने की आदत नुकसानदायक हो सकती.

शुभ रंग: हरा, मिट्टी रंग

शुभ अंक: 5, 8

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और हरी सब्जियों या मूंग दाल का दान करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा और सफलता प्राप्त होगी.

ये भी पढ़ें: गंगा दशहरा पर चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन, ये 4 राशि वाले पाएंगे खूब धन और सम्मान!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Kanya Rashi

Trending news

गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
Arvind Kejriwal
गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
PM Modi
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
DNA
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
DNA
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
bangladesh
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
DNA
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
Assam UCC Bill
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?
Indian Army
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?
राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा
Delhi Gymkhana Club
राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
Silambam
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए