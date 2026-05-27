Advertisement
trendingNow13229628
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Virgo Rashifal: पुराने प्रयास से लाभ पा सकते हैं कन्या राशि के लोग, मजबूती से लेंगे निर्णय! पढ़ें कन्या राशिफल

Aaj Ka Virgo Rashifal: पुराने प्रयास से लाभ पा सकते हैं कन्या राशि के लोग, मजबूती से लेंगे निर्णय! पढ़ें कन्या राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 27 May 2026 Virgo: आइए कन्या राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 27, 2026, 04:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Kanya Rashifal 27 May 2026: 27 मई का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से खास है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस दिन चंद्रमा कन्या से तुला में गोचर रहा है. जो मन और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावितकर सकता है. वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति से व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है. सिंह राशि में केतु का प्रभाव मानसिक बेचैनी और भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकता है. 27 मई के दिन मानसिक तनाव, भ्रम व भावनात्मक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. समग्र रूप से यह दिन मिश्रित परिणाम दे सकता है. कुछ क्षेत्रों में प्रगति और अवसर मिलेंगे जबकि कुछ जगह धैर्य रखने की जरूरत है. आइए जानें आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है.

कन्या राशि:-
कन्या राशि के जातक विश्लेषणात्मक सोच रखने वाले, मेहनती और बारीकियों पर ध्यान देने वाले होते हैं. ये लोग हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना पसंद करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाते हैं. इस राशि के अंतर्गत उत्तराफाल्गुनी का अंतिम चरण, हस्त और चित्रा नक्षत्र के प्रारंभिक भाग आते हैं. इस दिन चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर आपके कार्यक्षेत्र में गति और दबाव दोनों बढ़ा सकता है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति आपकी आर्थिक समझ और निर्णय क्षमता को अधिक मजबूत बनाएगी. आज का दिन आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की सलाह देता है.

सकारात्मक बातें:-
आज आपके अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है और किसी पुराने प्रयास से लाभ प्राप्त हो सकता है. परिवार में सहयोग और समझदारी का माहौल रहेगा. मित्रों या सहकर्मियों से सहायता मिल सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें:-
काम का दबाव अधिक महसूस हो सकता है जिससे थकान बढ़ सकती है. किसी छोटी बात को लेकर मन में चिंता या तनाव रह सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति से गलतफहमी बन सकती है. अधिक सोचने की आदत मानसिक बोझ बढ़ा सकती है.

करियर:-
कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा लेकिन काम की गति तेज रहेगी. व्यापार में नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. टीमवर्क से लाभ मिलने की संभावना है.

रिलेशनशिप:-
रिश्तों में समझदारी और सहयोग बढ़ेगा. जीवनसाथी का समर्थन मिलेगा और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य:-
काम का अधिक दबाव होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए बीच-बीच में आराम लेना जरूरी रहेगा.

सावधानियां:-
ओवरथिंकिंग से बचें.
अनावश्यक बहस में न पड़ें.
पैसों के मामलों में सतर्क रहें.

शुभ रंग:-
हरा, क्रीम

शुभ अंक:-
5, 6

उपाय:-
भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vaidhriti Yog 2026: सूर्य-चंद्रमा का वैधृति योग बदल देगा 4 राशि वालों की किस्मत, पाएंगे संपत्ति का सुख और बढ़ेगा सम्मान! 

और पढ़ें- Grah Gochar 2026: चंद्रमा का तुला राशि में गोचर 4 राशि वालों के लिए अति शुभ, मिलेगा अपार धन और मन होगा शांत!

और पढ़ें- शत्रु बाधा हो या धन की दिक्कत... कैसे आपकी जन्म तिथि के देवता करते हैं आपकी रक्षा, क्या है तिथियों का रहस्य? जानें

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला
Supreme Court
क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला
गुजरात के 2 लाख गन्ना किसानों को बड़ी राहत, चीनी समितियों को 1500 करोड़ का फायदा
Gujarat CM
गुजरात के 2 लाख गन्ना किसानों को बड़ी राहत, चीनी समितियों को 1500 करोड़ का फायदा
भारत में कितने तरह के होते हैं अर्धसैनिक बल? किस फोर्स के पास है कौन-सी जिम्मेदारी
CAPF
भारत में कितने तरह के होते हैं अर्धसैनिक बल? किस फोर्स के पास है कौन-सी जिम्मेदारी
'हाफ एनकाउंटर' Vs 'बनियान मॉडल', बंगाल में नया वाला मॉडल चर्चा में क्यों है?
DNA
'हाफ एनकाउंटर' Vs 'बनियान मॉडल', बंगाल में नया वाला मॉडल चर्चा में क्यों है?
3 साल की किचकिच का होने जा रहा अंत! कर्नाटक में डीके को मिला हाई कमान का 'आशीर्वाद'?
Karnataka politics
3 साल की किचकिच का होने जा रहा अंत! कर्नाटक में डीके को मिला हाई कमान का 'आशीर्वाद'?
बकरीद की खुशियों पर लगी जंग की नजर! महंगाई से बिगड़ा बजट, बाजारों से रौनक हुई गायब
Jammu and Kashmir
बकरीद की खुशियों पर लगी जंग की नजर! महंगाई से बिगड़ा बजट, बाजारों से रौनक हुई गायब
गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
Gujrat
गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
Karnataka politics
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report
West Bengal
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report