Advertisement
trendingNow13230503
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Kanya Rashifal: पुराने रुके हुए काम में आज अचानक आएगी तेजी! कन्या राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, बस रखें ये सावधानी

Aaj Ka Kanya Rashifal: पुराने रुके हुए काम में आज अचानक आएगी तेजी! कन्या राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, बस रखें ये सावधानी

Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच शांत दिमाग से फैसले लेने और कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत से अधिकारियों को प्रभावित करने का रहेगा.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 28, 2026, 04:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Kanya Rashifal: पुराने रुके हुए काम में आज अचानक आएगी तेजी! कन्या राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, बस रखें ये सावधानी

Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच शांत दिमाग से बड़े फैसले लेने का है. सितारों की चाल बता रही है कि आज का दिन काफी व्यस्त रहने के बावजूद आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि आज करियर, लव लाइफ, सेहत और भाग्य के मामले में आपके सितारे क्या नया मोड़ लाने वाले हैं, और किन गलतियों से आज आपको हर हाल में बचना होगा.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातक बुद्धिमान, मेहनती और व्यवस्थित जीवन पसंद करने वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, हस्त और चित्रा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. परिस्थितियां तेजी से बदलती नजर आएंगी, इसलिए हर निर्णय शांत दिमाग से लेना बेहतर रहेगा. हर बात को लेकर अधिक सोचने की आदत आज आपको मानसिक रूप से थका सकती है. अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करना ठीक नहीं होगा.

सकारात्मक बातें: कामकाज के मामले में दिन व्यस्त रहने के बावजूद लाभदायक साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी. किसी पुराने प्रोजेक्ट या रुके हुए कार्य में दोबारा गति आ सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. घर की जरूरतों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें: जिम्मेदारियों का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. कागजी कार्यवाही में लापरवाही परेशानी खड़ी कर सकती है. धन आने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है. परिवार के किसी सदस्य की चिंता मन को परेशान कर सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. पेट से जुड़ी परेशानी या कमजोरी महसूस होने के संकेत हैं.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं. आपकी मेहनत और अनुशासन का लाभ भविष्य में मिलेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों और लेन-देन में सावधानी जरूरी होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा.

रिलेशनशिप: घर के वातावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी होगा. परिवार का सहयोग बना रहेगा. प्रेम संबंधों में बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग और समझ प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत है. समय पर भोजन न करना आपकी समस्या बढ़ा सकता है. लंबे समय से चली आ रही थकान को नजरअंदाज न करें. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां: हर बात को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता न करें.कागजी कार्यों में लापरवाही न करें.अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें.

शुभ रंग: हल्का हरा

शुभ अंक: 5

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: पद्मिनी एकादशी पर बुध देंगे बड़ा सरप्राइज, इन 4 राशियों की बढ़ सकती है इनकम, करियर-व्‍यापार में मिलेगा बड़ा मौका

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

Kanya Rashi

Trending news

योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
DNA
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
Punjab news
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
bangladesh
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
Gujarat news
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
West Bengal
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
Maharashtra
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
AMCA
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!
udhampur forest
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!