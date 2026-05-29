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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये एक गलती! करीबी रिश्ते में मिल सकता है बड़ा धोखा, जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये एक गलती! करीबी रिश्ते में मिल सकता है बड़ा धोखा, जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Kanya Rashifal: आज कन्या राशि वालों को अटका हुआ धन वापस मिलने और शुभ समाचार मिलने के योग हैं, साथ ही महिला व्यापारियों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. हालांकि, प्रेम संबंधों में अविश्वास और दफ्तर के लेन-देन में एक छोटी सी लापरवाही आज आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 29, 2026, 04:26 AM IST
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Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये एक गलती! करीबी रिश्ते में मिल सकता है बड़ा धोखा, जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक सुकून, आर्थिक लाभ और अटके कामों को गति देने वाला साबित होगा. आज आपको सुबह-सुबह ही कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका दिन बन जाएगा. हालांकि, लव लाइफ और पारिवारिक मामलों में आज आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी. आपके करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत और आज के उपायों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातक बेहद बुद्धिमान, विश्लेषणात्मक सोच वाले, व्यवस्थित और हर काम को परफेक्शन के साथ करने वाले होते हैं. इस राशि में उत्तराफाल्गुनी के अंतिम तीन चरण, हस्त और चित्रा नक्षत्र के शुरुआती दो चरण आते हैं. आज का दिन आपकी आर्थिक योजनाओं को बल देने वाला है. अपनी सूझबूझ से आप किसी भी पारिवारिक विवाद को आसानी से निपटा लेंगे.

सकारात्मक बातें: आज का समय आपके लिए मानसिक शांति, सुकून और आर्थिक लाभ देने वाला बना हुआ है. सुबह-सुबह ही फोन, सोशल मीडिया या ईमेल के जरिए कोई बहुत ही जरूरी और शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपका कोई अटका हुआ काम अच्छे से पूरा भी हो जाएगा. पुराने और घनिष्ठ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ खास और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी, जो आगे चलकर फलदायी साबित होगी.

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नकारात्मक बातें: घर-परिवार में किसी बहुत ही छोटी और मामूली सी बात को लेकर अचानक बहुत बड़ा मुद्दा या विवाद बन सकता है. इस विवाद की मुख्य वजह किसी बाहरी व्यक्ति या पड़ोसी का जरूरत से ज्यादा दखल होना होगा. इसके अलावा, कभी-कभी आपका हद से ज्यादा मनमौजी और लापरवाह स्वभाव भी आपके परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है. अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन लाएं.

करियर: व्यापार करने वाली महिलाएं, चाहे वे घर से काम करती हों या बाहर से, आज विशेष रूप से अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद और मुनाफे वाली स्थितियां बन रही हैं. कमीशन, कंसल्टेंसी या दलाली से जुड़े व्यापार में आज अच्छा-खासा लाभ होने की उम्मीद है. हालांकि, जो लोग नौकरीपेशा हैं, उन्हें दफ्तर में बहुत सावधान रहने की जरूरत है. हिसाब-किताब या पैसों के लेन-देन से जुड़ी कोई बड़ी गलती आपसे हो सकती है.

रिलेशनशिप: घर में सुख-शांति और आपसी प्रेम का माहौल रहेगा. किसी मांगलिक कार्य की योजना बनने से रिश्तेदारों का घर में आना-जाना हो सकता है, जिससे चहल-पहल रहेगी. लेकिन लव लाइफ के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा. प्रेम संबंधों में किसी तरह का धोखा या अविश्वास मिलने की संभावना बन रही है, इसलिए आंखें मूंदकर भरोसा न करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आपका सकारात्मक और अनुशासित रवैया आज आपको पूरी तरह से स्वस्थ, तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखेगा. आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि घमंड, ईगो और अत्यधिक गुस्से जैसी नकारात्मक आदतों को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि ये चीजें आपके मानसिक स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करती हैं.

सावधानियां: ऑफिस या बिजनेस में हिसाब-किताब और पैसों के लेन-देन से जुड़े कागजात संभालकर रखें, बड़ी मानवीय भूल हो सकती है. आज लव लाइफ में किसी भी तरह के शक या गलतफहमी को जगह न दें, पार्टनर को धोखा देने की सोच से भी बचें. अपने मनमौजी और लापरवाह रवैये के कारण घर के बुजुर्गों को नाराज करने से बचें.

उपाय: किसी गौशाला में जाकर हरी घास या पालक गाय को अपने हाथों से खिलाएं.

शुभ रंग: जामुनी

शुभ अंक: 6

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

 

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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