Advertisement
trendingNow13233261
Hindi Newsऐस्ट्रोKanya Rashifal by Ajay bhambi: कन्या राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी कामयाबी, लेकिन बच्चों से जुड़ी एक बात कर देगी मन परेशान!

Kanya Rashifal by Ajay bhambi: कन्या राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी कामयाबी, लेकिन बच्चों से जुड़ी एक बात कर देगी मन परेशान!

Kanya Rashifal by Ajay bhambi: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से बड़ा मुनाफा कमाने के लिए बेहद अनुकूल है.

 

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 31, 2026, 04:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanya Rashifal by Ajay bhambi: कन्या राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी कामयाबी, लेकिन बच्चों से जुड़ी एक बात कर देगी मन परेशान!

Kanya Rashifal by Ajay bhambi: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सितारों के विशेष आशीर्वाद के साथ आया है, जहां आपके सोचे हुए कार्य बेहतरीन तरीके से पूरे होंगे और आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएंगे. खासकर व्यापार जगत और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से जुड़े लोगों के लिए आज कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने और अटका हुआ पैसा वापस निकालने का सबसे अच्छा समय आ गया है. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन, नौकरी-व्यवसाय, लव लाइफ और सेहत कैसी रहेगी, साथ ही कौन-सा भाग्यशाली रंग, अंक और अचूक उपाय आपके दिन को और भी शानदार बनाएंगे.

कन्या राशि: कन्या राशि वालों, आज परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं. बच्चों की किसी बात से मन थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन गुस्सा करने के बजाय शांति से बात करें. व्यापार में अटका हुआ पैसा निकालने के प्रयास तेज करें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा. सेहत को लेकर लापरवाही न करें, बीपी बढ़ सकता है. आज तुलसी जी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं.

पॉजिटिव: अनुकूल ग्रह स्थिति है. आपके कार्य बेहतरीन तरीके से पूरे होते जाएंगे, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. आपको ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है. ऐसा करके आपको सुकून ही मिलेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर बेहतर करने का प्रयास करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

नेगेटिव: पारिवारिक मामलों को ज्यादा तूल न दें वरना संबंधों में तनाव बढ़ सकता है. बच्चे के किसी गतिविधि का पता चलने से मन व्यथित रहेगा. परंतु आवेश में आने की बजाय सहजता से सुलझाने की कोशिश करें. खरीदारी करते समय पक्के बिल का प्रयोग करना उचित रहेगा.

व्यवसाय: कारोबारी व्यवस्था उचित बनी रहेगी, कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती हैं रुकी हुई पेमेंट निकालने की हर संभव कोशिश करें, नहीं तो फंस जाएगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी कार्य फायदे की स्थिति में रहेंगे. ऑफिस के सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य बना रहेगा.

लव: पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की गलतफहमी की वजह से नोकझोंक हो सकती हैं. गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाएं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आपकी ही लापरवाही की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी बढ़ सकती है. स्वास्थ्य रखने के लिए की दिनचर्या को व्यवस्थित करना जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: केसरिया 

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: तुलसी मां के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

...और पढ़ें

TAGS

Kanya rashi by Ajay bhambi

Trending news

गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
weather update
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
Cucumber
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
INDI Alliance
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
Brahmos
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
DNA
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
Abhishek Banerjee
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
West Bengal
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
यूपी में जनता को 'करंट' लगने की ये हैं दो बड़ी वजहें, 10 फीसदी सरचार्ज पड़ेगा भारी!
up power
यूपी में जनता को 'करंट' लगने की ये हैं दो बड़ी वजहें, 10 फीसदी सरचार्ज पड़ेगा भारी!
ठेके की नौकरी पक्का करने वाला पहला राज्य बना पंजाब, CM मान ने बताया ऐतिहासिक फैसला
Punjab
ठेके की नौकरी पक्का करने वाला पहला राज्य बना पंजाब, CM मान ने बताया ऐतिहासिक फैसला
अभिषेक के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? विपक्ष ने साजिश कहा तो BJP बोली जनता का है गुस्सा
Abhishek Banerjee
अभिषेक के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? विपक्ष ने साजिश कहा तो BJP बोली जनता का है गुस्सा