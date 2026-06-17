Wallet Vastu Tips: हमारे सनातन धर्म के बेहद प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ वृहद संहिता और वास्तु शास्त्र के नियमों के मुताबिक हमारा पर्स सिर्फ पैसे रखने का साधन नहीं है. ज्योतिष शास्त्र में पर्स को सीधे तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति और कुंडली के दूसरे व ग्यारहवें भाव से जोड़कर देखा जाता है. कई बार ऐसा होता है कि हम दिन रात मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं. लेकिन इसके बाद भी जेब में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है.
वास्तु विज्ञान के मुताबिक हमारे पर्स में रखी कुछ चीजें पॉजटिव ऊर्जा को खींचने का काम करते हैं, जबकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अचानक धन हानि की वजह बन जाती हैं. अगर आप भी लगातार पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, तो आपको अपने बटुए में रखी चीजों को तुरंत बदलने की जरूरत है.
ज्योतिष और प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक पर्स में माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए कुछ खास पवित्र चीजों को रखना बेहद शुभ माना जाता है. आप अपने पर्स में लाल रंग के एक छोटे कागज पर अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांधकर रख सकते हैं. इसके अलावा बटुए में चुटकी भर चावल के दाने रखना भी बहुत फायदेमंद होता है.
शास्त्रों के अनुसार चावल को अक्षत कहा जाता है, जो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन को आकर्षित करता है. आप चाहें तो अपने पर्स के गुप्त खाने में चांदी का एक छोटा सिक्का या मां लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा वाली छोटी तस्वीर भी रख सकते हैं. इन चीजों को रखने से निगेटिव ऊर्जा दूर भागती है और बरकत हमेशा बनी रहती है.
अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स में रखने की सबसे सख्त मनाही की गई है. अक्सर लोग खरीदारी करने के बाद मिलने वाले पुराने बिल, रसीद और फटे हुए कागज अपने पर्स में ठूस कर रख लेते हैं. वास्तु के नियमों के मुताबिक यह सबसे बड़ी गलती है. इस तरह का पुराना और रद्दी कचरा पर्स में रखने से राहु का दोष बढ़ता है, जिससे बेवजह के खर्चे तेजी से बढ़ते हैं.
इसके साथ ही अपने बटुए में कभी भी फटे हुए नोट या किसी भी तरह के पुराने और जंग लगे सिक्के नहीं रखने चाहिए. ये चीजें सीधे तौर पर गरीबी को न्योता देने का काम करती हैं और आपके बने बनाए काम को भी बिगाड़ देती हैं.
कई लोग अपने पर्स में अपने पूर्वजों या मृत परिजनों की तस्वीरें भी संभाल कर रखते हैं. हालांकि अपनों से प्यार होना एक अलग बात है, लेकिन ज्योतिषीय ग्रंथ वृहद संहिता के अनुसार बटुए में कभी भी ऐसी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए. पर्स को माता लक्ष्मी का स्थान माना जाता है और वहां ऐसी तस्वीरें रखने से वास्तु दोष पैदा होता है.
इसके अलावा अपने बटुए में कभी भी कोई नुकीली चीज जैसे ब्लेड, चाकू या चाबियां भूलकर भी न रखें. वास्तु शास्त्र के मुताबिक लोहे की या नुकीली चीजें पर्स में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह रुक जाता है. इससे कर्ज का बोझ लगातार बढ़ने लगता है और इंसान आर्थिक तंगी के दलदल में फंस जाता है.
अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा रखने के लिए आपको कुछ बेहद आसान और अचूक उपायों को आजमाना चाहिए. हमेशा ध्यान रखें कि आपका पर्स कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए. उसमें कम से कम एक नोट या सिक्का हमेशा बचाकर रखें, जिसे कभी खर्च न करें. इसके अलावा अपने पर्स को हमेशा साफ सुथरा रखें और पैसों को कभी भी मरोड़कर या मोड़कर बेतरतीब तरीके से न रखें.
नोटों को हमेशा उनके मूल्य के हिसाब से बढ़ते क्रम में सीधा करके रखना सबसे अच्छा माना जाता है. हर शुक्रवार के दिन अपने पर्स की साफ सफाई करें और उसमें थोड़ा सा इत्र छिड़कें. ऐसा करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में धन की आवक हमेशा बनी रहती है.
(Disclaimer-- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें. )