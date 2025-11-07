Advertisement
trendingNow12991923
Hindi Newsऐस्ट्रो

Taurus Horoscope 2026: वृषभ राशि वालों का करियर छुएगा आसमान, बढ़ेगा रुतबा और ठाठ, मिलेगा पैसा और प्‍यार, पढ़ें साल 2026 का राशिफल

Taurus Yearly Horoscope 2026 : साल 2026 के वार्षिक राशिफल के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए नया साल आर्थिक, करियर, व्‍यापार, फैमिली, लव लाइफ और सेहत के मामले में कैसा रहेगा, बता रहे हैं ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Taurus Horoscope 2026: वृषभ राशि वालों का करियर छुएगा आसमान, बढ़ेगा रुतबा और ठाठ, मिलेगा पैसा और प्‍यार, पढ़ें साल 2026 का राशिफल

Vrishabha Rashi Varshik Rashifal 2026 : वृषभ राशि वाले जातकों को साल 2026 में करियर, कारोबार में जबरदस्‍त उन्‍नति मिलने के योग बन रहे हैं. पदोन्‍नति होने से आपका रुतबा बढ़ेगा. साथ ही इनकम बढ़ने से ठाठ-बाठ बढ़ेगा. प्‍यार के मामले में भी आप लकी रहेंगे. लव कपल्‍स मैरिड कपल्‍स बन सकते हैं. वहीं पहले से शादीशुदा लोगों की जिंदगी में प्रेम बढ़ेगा. पढ़ें वृषभ राशि का साल 2026 का वार्षिक राशिफल.  

वृषभ करियर बिजनेस राशिफल 2026

वर्ष 2026 आपके करियर में स्थिरता और उन्नति लेकर आएगा.  जो लोग निजी व्यवसाय या उद्योग में हैं, उनके लिए यह विस्तार का समय है.  नई साझेदारी से लाभ होगा, परंतु अनुबंध करते समय सावधानी रखें.  नौकरीपेशा जातकों को उच्च पद या स्थानांतरण का अवसर मिल सकता है.  कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : मेष राशि वालों के लिए 2026 देगा सुनहरे अवसर, धन का प्रवाह भी बढ़ेगा, पढ़ें वार्षिक राशिफल

वृषभ मनी राशिफल 2026 

वित्तीय दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए सशक्त रहेगा.  अप्रैल से जुलाई के बीच आकस्मिक लाभ या रुका हुआ धन मिलने की संभावना है.  संपत्ति खरीदने या निवेश करने के लिए सितंबर से वर्षांत तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा.  परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, किंतु आय में भी वृद्धि होगी जिससे संतुलन बना रहेगा. 

वृषभ लव राशिफल 2026 

प्रेम संबंधों में यह वर्ष स्थिरता और मधुरता का रहेगा. जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उन्हें अपने साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा.  अविवाहित जातकों को वांछित प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है.  कुछ लोगों के लिए प्रेम विवाह के संकेत हैं.  रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद बनाए रखें, जिससे अनावश्यक गलतफहमियां दूर रहें. 

यह भी पढ़ें : 10 नवंबर से बढ़ेगा इन लोगों का बैंक बैलेंस, बुध की उल्‍टी चाल धड़ाधड़ कराएगी धन लाभ

वृषभ फैमिली राशिफल 2026 

घर-परिवार में इस वर्ष सौहार्द और स्नेह का वातावरण रहेगा.  किसी मांगलिक कार्य या समारोह की योजना बन सकती है.  माता-पिता का सहयोग मिलेगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा.  समाज में आपके व्यक्तित्व की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.  कुछ पुराने मित्रों से पुनः मिलन संभव है. 

वहीं संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होंगे.  शिक्षा या करियर में प्रगति होगी.  संतान यदि विवाह योग्य है, तो अच्छे प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं.  वर्ष के उत्तरार्ध में संतान की उपलब्धियों से गर्व की अनुभूति होगी.  जो जातक संतान सुख की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मार्च से जून तक का समय अनुकूल रहेगा. 

यह भी पढ़ें : पार्टनर से प्‍यार जताने के लिए परफेक्‍ट है यह सप्‍ताह, पढ़ें मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक लव राशिफल

वृषभ हेल्‍थ राशिफल 2026 

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष सामान्य से बेहतर रहेगा.  हालांकि, मार्च और अक्तूबर में गले, थायराइड या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है.  संतुलित आहार, नियमित योग और पर्याप्त नींद से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.  मानसिक शांति के लिए ध्यान और संगीत चिकित्सा उपयोगी सिद्ध होगी. 

वृषभ एजुकेशन राशिफल 2026 

प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासरत छात्रों को इस वर्ष सफलता के संकेत हैं.  जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन की योजना बना रहे हैं, उन्हें शुभ अवसर प्राप्त होंगे.  जून और नवंबर के महीने शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए श्रेष्ठ रहेंगे.  ध्यान केंद्रित रखने से आप अपेक्षित परिणाम प्राप्त करेंगे. 

यह भी पढ़ें: जिद्दी और गुस्‍से की बहुत तेज होती हैं इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियां, दूसरों पर लुटाती हैं...

वृषभ ट्रैवल राशिफल 2026 

वर्ष के आरंभ में व्यावसायिक यात्राओं के योग बनेंगे जो लाभप्रद रहेंगे.  पारिवारिक यात्राओं से संबंधों में निकटता आएगी.  अगस्त के बाद विदेश यात्रा की संभावना भी बन सकती है.  यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और दस्तावेजों का ध्यान रखें.  तीर्थ यात्रा से मन में संतोष और ऊर्जा का संचार होगा. 

वृषभ राशि वालों के लिए उपाय 

आपका झुकाव धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ेगा.  शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन, दान और सेवा कार्यों से मानसिक शांति व आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.  शुक्र ग्रह की शांति हेतु चांदी का दान, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग और श्वेत पुष्पों से देवी पूजन शुभ फलदायक रहेगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Vrishabha rashifal 2026

Trending news

नवंबर नहीं, 2028 में होगी असली क्रांति! ये किस तरफ इशारा कर गए कांग्रेस दिग्गज नेता?
congress
नवंबर नहीं, 2028 में होगी असली क्रांति! ये किस तरफ इशारा कर गए कांग्रेस दिग्गज नेता?
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
love story
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन