Vrishabha Rashifal December 2025 : दिसंबर में रॉकेट की रफ्तार से भागेगा वृषभ राशि वालों का करियर, पढ़ें मासिक राशिफल दिसंबर 2025

Taurus Monthly Horoscope December 2025 : वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना धन, करियर, परीक्षा-इंटरव्‍यू, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सेहत, यात्रा आदि के लिए कैसा रहेगा, ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानें वृषभ राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2025. 

Last Updated: Nov 23, 2025, 03:00 PM IST
December 2025 Monthly Vrishabha Rashifal : ज्‍योतिष शास्‍त्र के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना करियर में उपलब्धियां लेकर आएगा. यात्राओं से भी लाभ होने के योग हैं. पिता से विशेष प्रेम और सहयोग मिल सकता है. घर-परिवार में भी खुशहाली रहेगी. यहां विस्‍तार से पढ़ें वृषभ मासिक राशिफल दिसंबर 2025. 

वृषभ मनी राशिफल दिसंबर 2025 : वित्तीय संभावनाओं के लिए यह समय शुभ नहीं बना हुआ हैं. माह अवधि के सितारें आपके लिए प्रतिकूल बने हुए हैं. इस अवधि में आपको सावधान रहना चाहिए. आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर हो सकती हैं. इसके अतिरिक्त आप से अधिनस्थों या श्रमिकों का शोषण हो सकता हैं. आपको अपनी के स्वभाव में बदलाव लाना होगा. वरना अत्यंत अप्रिय स्थिति पैदा हो जाएगी. आपको दृढ़ता के साथ अपनी इस प्रवृति पर अंकुश लगाना होगा. नए उद्यमों को शुरु करने और निवेश करने के लिए ग्रह योग शुभ नहीं बने हुए है. अतः आपको ऐसी योजनाओं को स्थगित करना चाहिए.

वृषभ करियर राशिफल दिसंबर 2025 : इस माह के सितारों की स्थिति आपकी पेशेवर उपलब्धियों के लिए अनुकूल बनी हुई हैं. ललित कला में लगे व्यक्तियों को इस अवधि में अच्छा सौदे तय करने में कामयाबी हासिल होगी. रचनात्मक उत्पादन होने से इस वर्ग को संतोष प्राप्त होगा और अपनी कला को दिखाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. व्यावसायिक स्थल पर किसी बूढे व्यक्ति या किसी महिला सहयोगी के सहयोग से आपको अपने पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. यात्राएं भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी. परन्तु यात्राओं में सुख का अभाव आपको हो सकता हैं. यात्रा की शुभ दिशा पश्चिम दिशा हैं. अधीनस्थों की सेवाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए समय की शुभता बनी हुई हैं.

वृषभ स्‍टूडेंट राशिफल दिसंबर 2025 : शैक्षिक कार्यों के लिए इस माह के सितारों की स्थिति प्रतिकूल बनी हुई है. अतः यह समय आपके लिए सकारात्मक न रहने की संभावना बन रही है. माह अवधि में ज्यादातर परीक्षाओं के परिणाम उम्मीद से कुछ कम रह सकते है. माह अवधि में आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ संघर्ष भी करना पड़ सकता हैं. इसके अतिरिक्त इस माह में यह भी संभावना बन रही है कि आपका व्यवहार नकारात्मक हो सकता है. आप निराशा भाव में आ सकते है. शिक्षकों के प्रति आत्ममुखर और हठी होना आपके शिक्षा कार्यों के लिए सही नहीं होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेनी पड़ सकती है.

वृषभ यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 : इस माह के सितारों की स्थिति आपकी यात्राओं के लिए बहुत सकारात्मक बनी हूई है. समय की शुभता को बढ़ाने के लिए आप विशेष रुप से सड़क मार्ग का प्रयोग करें. इस बात की भी बहुत संभावना बन रही है कि आपको द्वार से बहुत दूर अधिकांश समय बिताना पड़े. व्यापार या नौकरी से संबंधित यात्राओं से कार्यों का उद्देश्य प्राप्त होगा. इस अवधि में आप अपने परिवार की खुशी के लिए भी कुछ यात्राएं कर सकते है. यह यात्राएं पर्यटन कार्यों के लिए हो सकती है. इन यात्राओं में आपको आनंद आने के योग बने हुए है. यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा दक्षिण दिशा है.

वृषभ लव एवं फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 : आगामी माह में आपके परिवार की स्थिति अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से शुभ रहेगी. पिता के प्रति आपके बढ़ते स्नेह व सेवा भाव से प्रभावित होकर वे आपको तहे दिल से आशीर्वाद देंगे और उनसे आर्थिक लाभ भी होगा. ऐसी ही सम्भावनाएं हैं कि सामाजिक रूप से आपसे निम्न स्तरीय व्यक्ति से आपको विशेष लाभ हो जो आगे चलकर आपके लिए वरदान साबित हो. अन्यथा भी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर ही रहेगी तथा उसमें किसी न किसी प्रकार का इजाफा अवश्य होगा. परिवार में किसी आनन्ददायक मांगलिक कार्य के होने की प्रबल सम्भावना है.

वहीं इस माह में बच्चे बेहतर प्रदर्शन तो करेंगे ही साथ ही परिवार के सभी जनों को पूर्णतः संतुष्ट भी रखेंगे. दिए गये कार्यों को यह आवश्यकता नहीं है कि आपके निर्देशानुसार करें, अपितु अपने तरीके से कुशलता से सम्पादित करने में सफल होंगे. सही मार्ग पर डाले जाने से सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. अभिप्राय यह है कि दैनिक कार्यों में दिए गये समय में वे बहुत सारा कार्य करने में सफल होंगे. ऐसी भी सम्भावना है कि उनका परिवार के बुजुर्गों अथवा सहयोगियों के साथ गम्भीर मतभेद हो जाए.

वृषभ हेल्‍थ राशिफल दिसंबर 2025 : स्वास्थ्य के लिए यह माह काफी शुभता के साथ कई फायदेमंद संभावनाएं लिए हुए है. फिर भी इस माह में स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता आपके लिए विशेष हितकारी रहेगी. यही कारण है कि आपको अधिक परिश्रम करने से बचना होगा. ऐसा करने से आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव आ सकता हैं. कार्यों को छोटे छोटे भागों में वितरित कर पूरा करना आपके स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा तथा व्यर्थ के दबाव में कमी करेगा. इसके अतिरिक्त आप अपनी सभी नियमित दैनिक गतिविधियों को करते रहें. सतर्कता और सावधानियां बनाए रख आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का जड़ से निराकरण कर सकते हैं. इन घटनाओं में कमी होने से आपको राहत का अनुभव होगा.

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

rashifal december 2025

