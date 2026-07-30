Vrishchik Rashifal August 2026: वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करते ही वृश्चिक राशि से अष्टम हो जाएगा, जिसे आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है. हालांकि ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से नवम चल रहा है. वहीं पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि आपके लिए शुभ है. वहीं शनि की स्थिति भी आपकी राशि से अच्छी है. यानी कि ग्रहों की स्थिति और उनके परिणाम को देखें तो यह महीने आपके लिए कुछ मामलों में बहुत अच्छा रहेगा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है.
वृश्चिक करियर राशिफल अगस्त 2026: नौकरी के क्षेत्र में स्थितियां तो अच्छी रहेंगी लेकिन बीच-बीच में अधिकारियों के साथ या कलीग के साथ कुछ वैमनस्य का भाव या एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी. जिसको लेकर आपके मन में एक अजीब सी उदासी या नेगेटिविटी का भाव देखने को मिलेगा और आप उससे काफी दुखी भी रहेंगे. लेकिन इससे आपके नौकरी या पोजीशन में फर्क नहीं आएगा. लेकिन माहौल सामान्य नहीं रहने से उलझन हो सकती है.
जहां तक व्यवसाय का सवाल है, व्यवसाय में चुनौतियां आएंगी. कामों में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आप इन चुनौतियों का अपनी पूरी हिम्मत के साथ सामना करेंगे डटकर और उनमें से कुछ में आपको विजय प्राप्ति होगी.
वृश्चिक आर्थिक राशिफल अगस्त 2026: अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो इसके लिए यह समय है बहुत अच्छा नहीं है. किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी की बातों में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए. खासतौर से प्रॉपर्टी से संबंधित ऐसी कोई स्थिति हो तो उन लोगों से अवश्य सलाह करें जिन्हें आप इस योग्य समझते हैं. बाकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
वृश्चिक लव रिलेशनशिप राशिफल अगस्त 2026: लव रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है लेकिन वहां धैर्य और संयम को बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा.
वृश्चिक फैमिली राशिफल अगस्त 2026: पारिवारिक मामला कुल मिलाकर ठीक रहेगा. लेकिन परिवार में कुछ विषयों पर आप आपस में मतभेद हो सकते हैं और ये मतभेद काफी गहरे हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में आपको अपना धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए और कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कि स्थिति और खराब हो जाए. किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है.
वहीं बच्चों को लेकर भी असमंजसता देखने को मिलेगी. बहुत सारे मसले ऐसे होंगे जहां पर कि आप उनको समझा नहीं पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हम घर में एक घर में रहकर अगर आपस में इतना तारतम्य नहीं बैठा पा रहे तो हम क्या कर रहे हैं?
वृश्चिक यात्रा राशिफल अगस्त 2026: यात्राएं होंगी, जो कि देश-विदेश दोनों की हो सकती हैं. ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी. यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी. यात्रा से कमाई भी हो सकती है.
वृश्चिक हेल्थ राशिफल अगस्त 2026: आपको खुद की हेल्थ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और परिजनों की भी. ट्रीटमेंट में खर्च भी हो सकता है.
यह महीना मिक्स है. कुल मिला के अच्छा है. लेकिन ध्यान संयम बरतना आपको पड़ेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)