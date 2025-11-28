December 2025 Monthly Scorpio Rashifal: ज्‍योतिष के अनुसार दिसंबर महीने में ग्रहों की स्थिति वृश्चिक राशि वालों को संभलकर चलने का इशारा दे रही है. इस महीने इन जातकों को आर्थिक मामलों, करियर और सेहत के मामले में भी सावधानी बरतने की जरूरत है. यहां पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्‍तृत मासिक राशिफल दिसंबर 2026.

वृश्चिक मनी राशिफल दिसंबर 2025 - वित्तीय संभावनाओं के लिए इस माह के सितारों की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं बनी हुई हैं. इस माह में आपमें आत्मविश्वास की कमी और पहल करने की क्षमता की कमी हो सकती हैं. इस समय की सभी संभावनाएं प्रतिकूल बनी हुई हैं. अतः इस समय आपको अनेक क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता हैं. अत्यधिक जोखिम की स्थिति बनी होने के कारण यह समय आर्थिक पक्ष से आपके लिए अंधकारमय सिद्ध हो सकता हैं. नये उद्यमों में निवेश करने के लिए ग्रह स्थिति सौहार्दपूर्ण नहीं बनी हुई हैं. यदि इस प्रकार के कुछ योजनाएं है तो आपको इन्हें स्थगित कर देना चाहिए.

वृश्चिक करियर राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह के सितारों की स्थिति आपकी पेशेवर संभावनाओं के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बन रही हैं. माह अवधि में आपको अपने अधीनस्थों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता हैं. अपने नीचे कार्य करने वाले वर्ग से कार्य लेना आपके लिए दुष्कर कार्य होगा. आपके द्वारा अपने अधीनस्थों का शोषण हो सकता हैं. अपने इस स्वभाव पर नियंत्रण लगाने से आपके प्रति उनके मन में असंतोष की स्थिति दूर हो सकती हैं. यह आपके कार्यों में बाधा का कार्य भी करेगा. सौदों के लिए यात्रा करना इस समय में प्रतिकूल फल दे सकता हैं. अतः जहां तक हो सके आप यात्राओं से बचें. स्वयं में असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए. साथ ही आप अपने आत्मविश्वास को भी कम न होने दें.

वृश्चिक ऐजुकेशन एवं स्‍टूडेंट राशिफल दिसंबर 2025 - जहां तक आपकी शैक्षिक संभावनाओं का सवाल है. इस माह के सितारों की स्थिति आपके लिए उत्कृष्ट बनी हुई हैं. शिक्षा कार्यों में आपको प्रेरणा की कमी का अनुभव हो सकता हैं. आप अपने प्रयासों को बनाए रख शैक्षिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए उत्साह की स्थिति बनी हुई हैं. यह वर्ग अपने मनोबल को उच्च रख प्रयासरत रह, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है. तकनीकी छात्रों अपनी योग्यता और कौशल से उत्तम प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. फिर भी सफलता प्राप्ति के लिए पाठ्यपुस्तकों का सूक्ष्मता से अध्ययन करें. मानसिक रुप से शिक्षा ग्रहण के लिए चुस्त और तेज बने रहना लाभकारी रहेगा. माह स्थिति सीखने और समझने के लिए अनुकूल बनी हुई हैं.

वृश्चिक लव एवं फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 - ग्रह चाल परिवार कल्याण के लिए विशेष शुभ नहीं है तथा वित्तीय परेशानियां परिवार की चिन्ताओं को बढ़ा सकती हैं. सावधानी पूर्वक बनायी गई योजनाओं के प्रभाव से इन समस्याओं जैसे ऋण आदि के कुप्रभाव से कुछ हद तक बचा जा सकता है. पारिवारिक वातावरण विशेष बेहतर व तालमेल वाला नहीं होगा. परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद की भी सम्भावनाएं हैं. अपने आप को शांत बनाए रखें तथा विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं अन्यथा तनाव की स्थिति जस की तस बनी रहेगी.

इस माह के ग्रह गोचर के प्रभाव से आपके बच्चे कोई विशेष अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे तथा निरंतर आज्ञा का उल्लंघन भी करते रहेंगे तथा उनमें से कुछ बच्चे नौकर चाकरों के साथ अनावश्यक झगड़ा भी करेंगे. अभिभावकों को इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है. इन्हें चोट आदि लगने का भी भय रहेगा. विशेष रूप से खेलकूद व साहसिक कार्यों में रुचि रखने वाले छात्रों को जोखिम उठाने से रोकना होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह में ग्रह एवं सितारें आपके अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रहे हैं. इसलिए इस माह में आप बिना किसी खास परेशानी के अपने स्वास्थ्य सुख का आनंद ले सकते हैं. इस माह अवधि में आपको बुखार, सूजन और अचानक से होने वाली बीमारियों से राहत मिल सकती हैं. यह नियम गठिया और कब्ज जैसी पुरानी बीमारियों पर भी लागू होता हैं. फिर भी अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के बचाव के लिए आप अपने पेट और पाचन तंत्र से संबंधित कुछ सावधानियों का ख्याल रखें तो इस स्थिति में ओर सुधार हो सकता है. पेट की स्थिति में सुधार करने के लिए आपको अनुरूप भोजन करना मददगार रहेगा. आपके स्वास्थ्य के लिए यह माह एक उत्साहजनक अवधि हैं. इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार का गंभीर रोग होने की संभावना नहीं बन रही हैं.



वृश्चिक यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 - जहां तक यात्राओं से लाभ प्राप्ति का संबंध है, इस माह के सितारें आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं बने हुए है. नौकरी या व्यवसायिक कार्यों के लिए इस अवधि में यात्रा करना आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है. यात्राओं से लाभ प्राप्ति के संयोग भी बहुत कम बन रहे है. समय की प्रतिकूलता से इस समय में किए गये प्रयासों में लाभों का स्तर बहुत निम्न बना हुआ है. आपकी यात्राओं के लिए समय की प्रतिकूलता देश के भीतर और देश के बाहर दोनों प्रकार की यात्राओं के लिए बनी हुई है. यात्राओं का शुभ माध्यम सड़क मार्ग या रेल मार्ग बना हुआ है. इस समय में कुछ यात्राएं अनौपचारिक रुप से भी आपको करनी पड़ सकती है. यात्राओं का मुख्य उद्देश्य पूरा होने की संभावनाएं बहुत आंशिक बन रही है. यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा दक्षिण दिशा है.

