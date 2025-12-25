Scorpio Horoscope 2026 : वृश्चिक राशि वालों को पैसे कमाने के मिलेंगे नए-नए मौके, पूरे महीने होगी मौज, पढ़ें जनवरी राशिफल 2026

Vrishchik Masik Rashifal January 2026 : वृश्चिक राशि के जातक यदि जमकर मेहनत करेंगे तो जनवरी महीना अच्‍छा लाभ दे सकता है. कुछ जातकों का स्‍थान परिवर्तन होने के योग हैं. मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है. रत्‍न, आभूषण से जुड़े कारोबारियों के लिए समय विशेष शुभ है. विस्‍तार से जानें वृश्चिक राशिफल जनवरी 2026.

वृश्चिक मनी राशिफल : वित्तीय दृष्टि से माह अनुकूल रहेगा. कई उपयोगी अवसर प्राप्त हो सकते हैं. शीघ्र लाभ के योग हैं, हालांकि भारी मुनाफा कम मिलने की संभावना है. प्रयास और सक्रियता से लाभ प्राप्त होगा. रत्न, आभूषण या भाग्य-रत्न से जुड़े व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा.

वृश्चिक नौकरी-व्‍यापार राशिफल : कार्य क्षेत्र में स्थिति मिश्रित है. अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी, फिर भी मनचाही सफलता की संभावना कम हो सकती है. सहयोगियों से अपेक्षित सहायता न मिलने पर असंतोष पैदा हो सकता है. स्थान परिवर्तन और यात्राएं होंगी, पर लाभ सीमित रह सकता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से कुछ लाभ संभव है.

वृश्चिक करियर एवं शिक्षा राशिफल : शिक्षा और करियर के दृष्टिकोण से यह माह शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ललित कलाओं से जुड़े छात्रों को मनचाहा परिणाम मिल सकता है. मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखने से सफलता सुनिश्चित होगी.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल : इस माह स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी. गठिया, पाचन और वायु रोग जैसी पुरानी समस्याओं में किसी गंभीर गड़बड़ी की संभावना नहीं है. खांसी या श्वसन संबंधी हल्की परेशानी रह सकती है, इसलिए समय-समय पर जांच कराते रहें. सतर्कता और नियमित देखभाल से आप स्वस्थ रहेंगे.

वृश्चिक यात्रा राशिफल : यात्रा के मामले में मिश्रित स्थिति है. व्यवसायिक या अनिवार्य यात्राएं होंगी, पर पूरी तरह लाभकारी नहीं रहेंगी. शारीरिक थकान या परेशानी की संभावना है, इसलिए सावधानी और रेल या सड़क मार्ग का उपयोग लाभकारी रहेगा. पूर्व दिशा की यात्रा आंशिक लाभ दे सकती है.

वृश्चिक फैमिली राशिफल : पारिवारिक जीवन सामान्यतः सकारात्मक रहेगा. तालमेल अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्यों से घर में प्रसन्नता का माहौल बनेगा. भाइयों से लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है. वहीं संतान की उन्नति के योग प्रबल हैं. बच्चे अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे. अनुशासन में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन सुधार के प्रयास दिखाई देंगे. बच्चों को चोट या दुर्घटना से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है.

कुल मिलाकर यह माह स्वास्थ्य, परिवार और शिक्षा में सकारात्मक रहेगा, जबकि कार्यक्षेत्र और यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी.

