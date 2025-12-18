Advertisement
Scorpio Tarot Card Horoscope 2026 : साल 2026 के दूसरे पड़ाव में होगा धन लाभ, उससे पहले इस मामले में लगेगा झटका, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Scorpio Tarot Horoscope 2026 : टैरो कार्ड राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मनी, करियर, व्‍यापार, लव लाइफ के मामले में साल 2026 कैसा रहेगा, टैरो कार्ड रीडर सोनिया चड्डा से जानिए वृश्चिक टैरो राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 18, 2025, 07:58 AM IST
Vrishchik Tarot Rashifal 2026 : टैरो कार्ड रीडिंग में कार्ड्स के जरिए व्‍यक्ति का भविष्‍य बताया जाता है. साल 2026 में वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, वरना आय से अधिक खर्च आपको परेशान कर सकता है. साथ ही करियर में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. विस्‍तार से पढ़ें वृश्चिक राशि का वार्षिक टैरो राशिफल 2026. 

वृश्चिक राशि व्यक्तित्व: वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और जल इस राशि का तत्व है, इस राशि के लोग रहस्यमय और दृढ़ संकल्प वाले होते हैं. गहरे ,वफ़ादार ,जुनूनी और बोहत इन ट्युशन वाले होते हैं। भगवान राम और हनुमान जी इनके ईष्टदेव हैं. वही अगर नकारात्मक पहलू की बात करें तो इन्हें श़क करने की आदत हो सकती है. ये लोगों पर भरोसा जल्द ही नहीं कर पाते, ये लोग अपने ग़ुस्से पर क़ाबू नहीं कर पाते. सूर्य की ऊर्जा और ग्रहों का बदलाव जीवन में मिले जुले परिणाम लेकर आएगा. यह पुरानी बातों को मन में दबाकर रखते हैं ,जिस कारण पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उन बातों को रिलीज़ करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है|

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

वृश्चिक राशि करियर 2026: करियर के हिसाब से ये वर्ष ऊर्जा और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को लेकर आएगा. "Eight Of Cups" का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आप अपने वर्तमान काम से जुड़ाव महसूस न करें, इसलिए आवेग में आकर कोई निर्णय न लें. अगले छह महीनों के लिए "Queen Of Swords" का कार्ड समझा रहा है कि अगर आप अनुशासन में रहकर, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. छात्रों को शुरुआत के महीनों में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन अगर लक्ष्य से भ्रमित नहीं हुए तो सफल ज़रूर होंगे.

वृश्चिक राशि फाइनेंस 2026: पैसों के लिए यह साल शुरुआत में थोड़ा धीमा रह सकता है "Page Of Swords"  का कार्ड बता रहा है कि आपके आय से ज़्यादा ख़र्च हो सकता हैं इसके लिए आपको बजट बनाने की ज़रूरत है आप अनावश्यक खर्चों को कम करने की कोशिश करें और अंतिम के छह महीने "Nine Of Pentacles" की ऊर्जा से प्रभावित रहेंगे. आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी और निवेश के कार्यों सेधन लाभ भी होगा.

यह भी पढ़ें: नए साल में शुक्र लुटाएंगे प्‍यार, लव लाइफ में लगेगा रोमांस का तड़का, सिंगल होंगे मिंगल, जानें सभी 12 राशियों का लव राशिफल

वृश्चिक राशि रिलेशनशिप 2026: साल के शुरूआत में हो सकता है कि आपके प्यार और सहनशीलता की परीक्षा हो "Ace Of Wands" आपको अपने रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहा है. साथी को समय ना देने पर आपका पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है और अगले छह महीनों के लिए "Six Of Pentacles" ऊर्जा है जो बता रही है कि आप समस्याओं का समाधान करके अपने साथी के विश्वास को फिर से हासिल कर सकते हैं.जिन लोगों को जीवन साथी की तलाश है उन्हें भी दूसरी छमाही में साथी मिल जाएगा.

वृश्चिक राशि उपाय: वृश्चिक राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. भगवान राम का नाम सुमिरन भी लाभ देगा. सूर्य की ऊर्जा पाने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें ,लाल वस्तु का दान भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: आग के घोड़े पर सवार है साल 2026! चायनीज राशिफल से जानिए कैसा रहेगा आपके लिए अगला साल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

tarot rashifal 2026

