Advertisement
trendingNow13005755
Hindi Newsऐस्ट्रो

Scorpio Horoscope 2026 : वृश्चिक राशि वाले 2026 में करेंगे विदेश यात्रा, कई जगहों से मिलेगा पैसा, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Scorpio Yearly Horoscope 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 करियर, नौकरी-व्‍यापार, व्‍यापार, शिक्षा, सेहत, यात्रा, लव लाइफ और फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहेगा, ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए साल 2026 का वृश्चिक वार्षिक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Scorpio Horoscope 2026 : वृश्चिक राशि वाले 2026 में करेंगे विदेश यात्रा, कई जगहों से मिलेगा पैसा, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Vrishchik Rashi Varshik Rashifal 2026 : साल 2026 में वृश्चिक राशि वालों के करियर में निर्णायक परिवर्तन आ सकता है. कई साल से जिस प्रमोशन या बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वो इस साल मिल सकता है. नए-नए स्‍त्रोतों से पैसा आएगा. दूर-दराज, विदेशों की यात्रा करेंगे. रिश्‍तों में मधुरता बनी रहेगी. विस्‍तार से जानें वृश्चिक का साल 2026 का भविष्‍यफल. 

वृश्चिक नौकरी-व्‍यापार राशिफल 2026 - वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन लाएगा. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिलेगा. व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय विस्तार और प्रतिष्ठा का है. किसी बड़े व्यक्ति से सहयोग मिलने की संभावना रहेगी. वर्ष के मध्य में कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी.

यह भी पढ़ें: शनि-शुक्र के गजब संयोग में 2026 की शुरुआत, 3 महीनों में करोड़पति हो जाएंगे मिथुन समेत 4 राशि वाले लोग, कदम चूमेगी सक्‍सेस

Add Zee News as a Preferred Source

वृश्चिक मनी राशिफल 2026 - वृश्चिक राशि वालों की वित्तीय स्थिति में नए साल में सुधार आएगा और आय के नए स्रोत बनेंगे. अचल संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं. साझेदारी में किया गया निवेश लाभ देगा, परंतु अप्रैल से जून के बीच वित्तीय निर्णय सावधानी से लें. वर्ष के अंत तक धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

वृश्चिक लव राशिफल 2026 - नए साल में वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में मधुरता और गहराई दोनों आएंगी. अविवाहित जातकों को मनचाहा साथी मिलने के योग हैं. जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा. विवाहित जातकों के जीवन में रोमांस और आत्मीयता का भाव प्रबल रहेगा. किसी यात्रा के दौरान प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 7 साल की उम्र में बच्‍चे पैदा करेंगी लड़कियां और...थर्रा देगी ये भविष्‍यवाणी, सच होने में बाकी है इतना वक्‍त

वृश्चिक करियर एवं शिक्षा राशिफल 2026 - वृश्चिक राशि वाले छात्रों के लिए साल 2026 सफलता का सूचक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है. उच्च शिक्षा या शोध कार्य से जुड़े जातकों को नई उपलब्धियां मिलेंगी. तकनीकी, विज्ञान और प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता के नए द्वार खुलेंगे.

वृश्चिक फैमिली राशिफल 2026 - वृश्चिक राशि वालों के परिवार में सौहार्द और आपसी प्रेम बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग और सम्मान मिलेगा. किसी पारिवारिक आयोजन या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिलेगा. समाज में आपकी छवि सुदृढ़ होगी. मित्रों और रिश्तेदारों से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

वहीं संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे. शिक्षा और करियर में प्रगति होगी. जो संतान विदेश में शिक्षा ले रही है, उनके लिए नई उपलब्धियां संभव हैं. संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्तियों के लिए समय शुभ है. वर्ष के मध्य में संतान की सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा.

यह भी पढ़ें: क्‍यों इन 5 राशियों को कहा जा रहा है साल 2026 की दुर्भाग्‍यशाली राशियां? इन मामलों में झेलना पड़ेगा घोर संकट

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल 2026 - वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा. कार्य की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. रक्तचाप, पित्त या नेत्र संबंधी समस्या से सावधानी रखें. नियमित व्यायाम और ध्यान से संतुलन बना रहेगा. वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार होगा.

वृश्चिक ट्रैवल राशिफल 2026 - वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्षभर यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे. कार्य से संबंधित यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. किसी तीर्थस्थान या प्राकृतिक स्थल की यात्रा से मानसिक शांति मिलेगी. विदेश यात्रा की संभावना भी प्रबल है. यात्राओं के दौरान नए संपर्क और अवसर प्राप्त होंगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय - आपका मन धर्म और अध्यात्म की ओर आकर्षित रहेगा. भगवान भोलेनाथ या हनुमान जी की उपासना से विशेष लाभ मिलेगा. मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी तीर्थयात्रा या धार्मिक सेवा में भाग लेना आपके लिए शुभ रहेगा और ग्रह दोषों की शांति होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Rashifal 2026

Trending news

कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
Akhilesh Ydav
कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
Delhi blast
दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
DNA
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
DNA
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
DNA
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
japan
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी