/दीवार पर टंगी बंद या धीमी घड़ी आपके अच्छे समय को बना सकती है बुरा वक्त, जानिए इसके पीछे का वास्तु सच

घर में लगी घड़ी सिर्फ टिक टिक करके समय नहीं बताती, बल्कि ये हमारी जिंदगी की गाड़ी को भी सही रफ्तार देती है. अगर आप वास्तु शास्त्र को मानते हैं, तो घर की दीवार पर टंगी यह घड़ी आपके आने वाले अच्छे या बुरे वक्त का फैसला कर सकती है.
इस बारे में सबसे सटीक और गहरी बातें हमें विश्वकर्मा प्रकाश और समरांगण सूत्रधार जैसी पुरानी और प्रामाणिक वास्तु की किताबों में मिलती हैं. इन ग्रंथों में सीधे शब्दों में समझाया गया है कि समय का काम है हमेशा आगे बढ़ना, इसलिए घड़ी का हमेशा चलते रहना और सही दिशा में होना बहुत जरूरी है.
जब हमारे घर की कोई घड़ी अचानक बंद हो जाती है या फिर टाइम से पीछे चलने लगती है, तो समझ लीजिए कि घर में एक बड़ा वास्तु दोष आ गया है. यही छोटा सा दोष हंसते खेलते परिवार के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल देता है.
अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है. वास्तु के नियमों को अगर आसान भाषा में समझें, तो बंद घड़ी घर के अंदर की अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा को एक जगह जाम कर देती है.
जब घड़ी की सुई रुकती है, तो मान लीजिए कि आपके जीवन की तरक्की भी वहीं की वहीं ठहर गई है. इसके बाद घर के लोगों के बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं. आप कितनी भी सिर पटक कर मेहनत कर लें, अंत में निराशा ही हाथ लगती है.
इसी तरह कई लोगों की आदत होती है घड़ी को पांच दस मिनट पीछे रखने की या फिर सेल कमजोर होने पर भी उसे वैसे ही छोड़ देने की. यह धीमी घड़ी आपके भाग्य को भी सुस्त बना देती है. आप जिंदगी की दौड़ में दूसरों से पीछे छूटने लगते हैं और हाथ आए अच्छे मौके भी निकल जाते हैं.
घड़ी की इस खराबी का सबसे तगड़ा झटका इंसान की जेब पर लगता है. पुराने वास्तु ग्रंथों में साफ लिखा है कि ठहरा हुआ समय सीधे तौर पर पैसों के नुकसान को न्योता देता है. घर में ऐसी घड़ियां होने से बिना वजह के खर्चे बढ़ने लगते हैं.
नौकरीपेशा लोगों को तरक्की नहीं मिलती और बिजनेस करने वालों का काम मंदा होने लगता है. धीरे-धीरे घर की बरकत और सुख शांति गायब हो जाती है और इंसान कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है.
इसलिए अगर आपके घर के किसी भी कोने में कोई बंद घड़ी कबाड़ की तरह पड़ी है, तो उसे आज ही ठीक करवाएं या घर से बाहर निकालें. इसके साथ ही घड़ी के शीशे पर कभी भी धूल न जमने दें, क्योंकि गंदगी भी घर में निगेटिविटी बढ़ाती है.
घड़ी को किस दिशा में लगाना है, यह जानना भी बेहद जरूरी है. वास्तु के अनुसार, घड़ी टांगने के लिए सबसे बेस्ट जगह घर की उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार है.
उत्तर दिशा को धन के राजा कुबेर देव का स्थान माना जाता है, इसलिए यहां घड़ी लगाने से पैसों की तंगी दूर होती है और कमाई के नए रास्ते खुलते हैं. वहीं पूर्व दिशा सूर्य देव की मानी गई है, जो घर में मान सम्मान और नई ऊर्जा लेकर आती है.
गलती से भी कभी दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए. दक्षिण दिशा को यमराज और ठहराव की दिशा कहा जाता है, जो तरक्की के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती है.
आखिरी और काम की बात ये है कि घड़ी का आकार और उसकी जगह भी सही होनी चाहिए. बहुत से लोग फैशन में आकर घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर घड़ी टांग देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है.
वहां से गुजरने वाले हर इंसान पर इसका मानसिक तनाव पड़ता है. घर के लिए हमेशा गोल या चौकोर आकार की घड़ी ही सबसे अच्छी मानी जाती है. साथ ही ध्यान रखें कि घड़ी का शीशा कहीं से टूटा या चटका हुआ न हो.
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे, तो अपनी घड़ी को हमेशा चालू रखें और उसका टाइम बिल्कुल सही मिलाकर रखें. वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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