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अलमारी में रखी ये 5 चीजें बिगाड़ सकती हैं आपका शुक्र ग्रह! जानिए वास्तु शास्त्र के जरूरी नियम

कपड़ों की अलमारी का संबंध शुक्र ग्रह से होता है. वास्तु के अनुसार अलमारी में जूते-चप्पल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़ों के बीच पैसे, कबाड़ और खाने-पीने का सामान कभी नहीं रखना चाहिए. इससे धन हानि होती है और शुक्र कमजोर होता है.

Written Byharsh singh
Published: Sep 23, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 05:22 PM IST
अलमारी में रखी ये 5 चीजें बिगाड़ सकती हैं आपका शुक्र ग्रह! जानिए वास्तु शास्त्र के जरूरी नियम

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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