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Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: बोरिंग हो या पीने का पानी... वास्तु अनुसार करें घर में जल की व्यवस्था, मिलेगी यश-कीर्ति और मानसिक शांति!

Vastu Tips: बोरिंग हो या पीने का पानी... वास्तु अनुसार करें घर में जल की व्यवस्था, मिलेगी यश-कीर्ति और मानसिक शांति!

Vastu Tips for Water Resource: वास्तु शास्त्र के अनुसार, जल तत्व को सही दिशा में होना बहुत जरूरी है. जल की व्यवस्था अगर सही दिशा में नहीं की गई तो इससे नुकसान हो सकता है लेकिन सही जगह पर इसे स्थान देना  वंश वृद्धि, सुख-संपन्नता से लेकर यश-कीर्ति में वृद्धि का कारक बन सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:52 AM IST
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Water Vastu (AI Photo)
Water Vastu (AI Photo)

Water Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार पंच तत्वों मे से एक जल को धन का प्रतीक माना गया है. घर में बोरिंग, टंकी या पीने के पानी की अगर गलत दिशा हो तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं. मानसिक अशांति से लेकर रोग और आर्थिक हानि हो सकती है. जल तत्व का स्थान क्या है, बोरिंग और अंडरग्राउंड टैंक कहां रखें, पीने का पानी कहां रखें और यश, कीर्ति और शांति के लिए घर में सही जल व्यवस्था को लेकर किन बातों का ध्यान रखें? इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे.

सुख-शांति के लिए पानी की सही दिशा
जिस घर में जल का स्त्रोत वास्तु सम्मत होता है वहां पर सुख-शांति का वातावरण होता है और धन की कमी नहीं होती है. बोरिंग, भूमिगत टैंक, हैंडपंप की व्यवस्था हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में करनी चाहिए. इसके लिए उत्तर दिशा, उत्तरी ईशान, पूर्व दिशा और पूर्वी ईशान को भी सही माना जाता है.  जल स्त्रोत सही दिशा में हो तो वंश वृद्धि से लेकर सुख, यश-कीर्ति बढ़ती है. गलत दिशा हानि का कारक बन सकती है.

इकट्ठा जल घर में कहां रखें
अगर छत पर जल का भंडारण करना है यानी पानी की टंकी रखनी है तो इसके लिए नैऋत्य कोण, दक्षिण या पश्चिम दिशा शुभ हो सकती है. ऐसे करने से ईशान कोण खाली और हल्का रहेगा जिससे धन हानि या कोई और बड़ा नुकसान नहीं होगा. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इकट्ठा जल यानी पानी की टंकी छत पर ईशान, पूर्व, उत्तर, उत्तरी ईशान, पूर्वी ईशान में न रखें. ये कोने लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित है. ऐसे में इन्हें हल्का रखना जरूरी है. वास्तु शास्त्र में पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा को जल तत्व को अच्छा नहीं माना जाता है. हालांकि इस दिशा में छत पर पानी की टंकी रख सकते हैं.

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ईशान कोण में टंकी हो तो क्या उपाय करें
अगर ईशान कोण में टंकी लग गई है तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए नैऋत्य कोण में ऊंचा निर्माण कराएं. ईशान कोण से उंचा वायव्य कोण होना चाहिए, वायव्य कोण से ऊंचा अग्नि कोण होना चाहिए और नैऋत्य कोण में निर्माण सबसे ऊंचा होना चाहिए. इस उपाय से वास्तु दोष ननहीं लगेगा.

गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था
जल के बहाव एवं निकासी के लिए पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्था करें. यह दिशा गंदे पानी की निकासी के लिए सबसे उत्तम माना गया है. गलत दिशा में ऐसे पानी की व्यवस्था करने पर घर में धन नहीं रुकता है.

पीने का पानी घर में कहां रखें
ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व के कोने में पीने का पानी रखें. यह दिशा सबसे पवित्र मानी गई है और जल तत्व के लिए शुभ माना गया है. इससे घर के लोगों का मन शांत रहता है और धन स्थिर रहता है. इस दिशा में रखें पानी को पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है. सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है. वास्तु अनुसार, ईशान कोण में पानी रखने से देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. ध्यान रहे कि पीने का पानी कभी भी आग्नेय कोण में रखें. दरअसल, यह अग्नि तत्व की दिशा है और इस दिशा में पानी रखना घर की बर्बादी का कारक बन सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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