Advertisement
trendingNow13219264
Hindi Newsऐस्ट्रोकमजोर बुध और गुरु बिगाड़ सकते हैं बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा में सफलता के लिए आज ही करें ज्योतिष के ये सरल उपाय

कमजोर बुध और गुरु बिगाड़ सकते हैं बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा में सफलता के लिए आज ही करें ज्योतिष के ये सरल उपाय

Jupiter and Mercury effects on education: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में बुध और गुरु ग्रह के कमजोर होने से बच्चों की याददाश्त, एकाग्रता और पढ़ाई प्रभावित होती है. ऐसे में बुधवार को गणेश जी की पूजा और गुरुवार को पीले रंग के प्रयोग जैसे सरल उपाय करने से परीक्षा में सफलता और करियर में तरक्की के योग बनते हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 16, 2026, 03:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कमजोर बुध और गुरु बिगाड़ सकते हैं बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा में सफलता के लिए आज ही करें ज्योतिष के ये सरल उपाय

Jupiter and Mercury effects on education: कई बार बच्चों की पढ़ाई में लगातार रुकावट आने लगती है. मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं. एकाग्रता कम हो जाती है. याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं. ज्योतिष में इसे ग्रहों के प्रभाव से जोड़ा जाता है. खासकर बुध और गुरु ग्रह को पढ़ाई और बुद्धि का कारक माना जाता है. जब ये कमजोर होते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है. और परिणाम भी प्रभावित होते हैं.

बुध कमजोर हो जाए, तो क्या होगा?

बुध ग्रह को बुद्धि, समझ और याददाश्त का ग्रह माना जाता है. अगर बुध कमजोर हो जाए तो सोचने की क्षमता धीमी हो सकती है. बच्चे सवाल समझने में देर लगाते हैं. लिखने और बोलने में भी गलती हो सकती है. पढ़ाई में ध्यान भटकता है. इसे ठीक करने के लिए बुधवार के दिन कुछ सरल उपाय बताए जाते हैं. जैसे हरे रंग का उपयोग करना, हरी मूंग का दान करना, और गणेश जी की पूजा करना.

गुरु कमजोर हो जाए, तो क्या होगा?

गुरु ग्रह को ज्ञान, मार्गदर्शन और अच्छे निर्णय का कारक माना जाता है. जब गुरु कमजोर होता है तो सही दिशा नहीं मिलती. पढ़ाई में रुचि कम हो सकती है. परीक्षा में आत्मविश्वास टूट सकता है. ऐसे में गुरुवार के दिन खास उपाय किए जाते हैं. पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. हल्दी का प्रयोग बढ़ाया जाता है. और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूरी माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी...

पढ़ाई में सफलता के लिए रोज की आदतें भी बहुत मायने रखती हैं. ज्योतिष में कहा जाता है कि साफ मन और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है. सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना अच्छा माना जाता है. पढ़ाई की जगह साफ और शांत होनी चाहिए. मोबाइल और टीवी से दूरी रखनी चाहिए. बच्चों को रोज थोड़ा समय ध्यान या प्रार्थना के लिए देना चाहिए. इससे मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है.

क्या हैं उपाय?

परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए कुछ सरल उपाय भी बताए जाते हैं. जैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले सरस्वती माता का ध्यान करना. किताबों को साफ और व्यवस्थित रखना. परीक्षा के दिन घर से निकलने से पहले मीठा खाकर जाना शुभ माना जाता है. हालांकि सबसे जरूरी बात मेहनत है. ज्योतिष उपाय सिर्फ सहारा देते हैं. असली सफलता लगातार अभ्यास और सही तैयारी से ही मिलती है.

ये भी पढ़ें: वट सावित्री व्रत में इस कथा को सुनने से मिलता है अखंड सौभाग्य, जानें पूरी कहानी

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

jupiter and mercury effects

Trending news

सरकारी गाड़ी छोड़ अचानक तांगे पर सवार हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, वीडियो वायरल...
satish sharma
सरकारी गाड़ी छोड़ अचानक तांगे पर सवार हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, वीडियो वायरल...
कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: 15 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक...
J&K police
कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: 15 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक...
NCP में पावर वॉर तेज! किनारे किए बड़े चेहरे, सुनेत्रा और बेटे के पास बड़ी जिम्मेदारी
Maharashtra
NCP में पावर वॉर तेज! किनारे किए बड़े चेहरे, सुनेत्रा और बेटे के पास बड़ी जिम्मेदारी
अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
Shashi Tharoor
अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
General Upendra Dwivedi
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
Bengal
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
iran us war
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
Weird Human Body Facts
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
Swapna Barman
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
asansol violence
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज