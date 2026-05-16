कमजोर बुध और गुरु बिगाड़ सकते हैं बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा में सफलता के लिए आज ही करें ज्योतिष के ये सरल उपाय

Jupiter and Mercury effects on education: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में बुध और गुरु ग्रह के कमजोर होने से बच्चों की याददाश्त, एकाग्रता और पढ़ाई प्रभावित होती है. ऐसे में बुधवार को गणेश जी की पूजा और गुरुवार को पीले रंग के प्रयोग जैसे सरल उपाय करने से परीक्षा में सफलता और करियर में तरक्की के योग बनते हैं.
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Jupiter and Mercury effects on education: कई बार बच्चों की पढ़ाई में लगातार रुकावट आने लगती है. मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं. एकाग्रता कम हो जाती है. याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं. ज्योतिष में इसे ग्रहों के प्रभाव से जोड़ा जाता है. खासकर बुध और गुरु ग्रह को पढ़ाई और बुद्धि का कारक माना जाता है. जब ये कमजोर होते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है. और परिणाम भी प्रभावित होते हैं.
बुध ग्रह को बुद्धि, समझ और याददाश्त का ग्रह माना जाता है. अगर बुध कमजोर हो जाए तो सोचने की क्षमता धीमी हो सकती है. बच्चे सवाल समझने में देर लगाते हैं. लिखने और बोलने में भी गलती हो सकती है. पढ़ाई में ध्यान भटकता है. इसे ठीक करने के लिए बुधवार के दिन कुछ सरल उपाय बताए जाते हैं. जैसे हरे रंग का उपयोग करना, हरी मूंग का दान करना, और गणेश जी की पूजा करना.
गुरु ग्रह को ज्ञान, मार्गदर्शन और अच्छे निर्णय का कारक माना जाता है. जब गुरु कमजोर होता है तो सही दिशा नहीं मिलती. पढ़ाई में रुचि कम हो सकती है. परीक्षा में आत्मविश्वास टूट सकता है. ऐसे में गुरुवार के दिन खास उपाय किए जाते हैं. पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. हल्दी का प्रयोग बढ़ाया जाता है. और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूरी माना जाता है.
पढ़ाई में सफलता के लिए रोज की आदतें भी बहुत मायने रखती हैं. ज्योतिष में कहा जाता है कि साफ मन और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है. सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना अच्छा माना जाता है. पढ़ाई की जगह साफ और शांत होनी चाहिए. मोबाइल और टीवी से दूरी रखनी चाहिए. बच्चों को रोज थोड़ा समय ध्यान या प्रार्थना के लिए देना चाहिए. इससे मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है.
परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए कुछ सरल उपाय भी बताए जाते हैं. जैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले सरस्वती माता का ध्यान करना. किताबों को साफ और व्यवस्थित रखना. परीक्षा के दिन घर से निकलने से पहले मीठा खाकर जाना शुभ माना जाता है. हालांकि सबसे जरूरी बात मेहनत है. ज्योतिष उपाय सिर्फ सहारा देते हैं. असली सफलता लगातार अभ्यास और सही तैयारी से ही मिलती है.
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