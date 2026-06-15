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हाथ में काला धागा बांध रहे हैं तो इन नियमों को जान लें, बाधाओं का होगा अंत और उतर जाएगी भारी नजर!

Kala Dhaga Pehne Ke Niyam: धार्मिक मान्यता है कि काला धागा बांधने से बुरी नजर उतर जाती है. हालांकि बिना नियम के इसे बाधंना इसका पूरा लाभ प्राप्त करने में बधाक बन सकता है. ऐसे में आइए इससे जुड़े नियम को जान लें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 15, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:54 PM IST
हाथ में काला धागा बांध रहे हैं तो इन नियमों को जान लें, बाधाओं का होगा अंत और उतर जाएगी भारी नजर!
Image Credit: Wearing Black Thread In Hand

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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