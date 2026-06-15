Wearing Black Thread In Hand Benefits: वैसे तो लोग काले रंग को ज्यादातर बार बुरा और अशुभ ही मानते हैं लेकिन बात जब काले धागे की आती है तो इसे लेकर लोगों के विचार अलग हो जाते हैं. लोग बुरी नजर को उतारने या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए काले धागे का इस्तेमाल करते हैं. हाथ में या गले में काले धागे को बांधते हैं. वैसे तो ज्योतिषीय सलाह पर ही इस तरह के काले धागे को कलाई पर बांधना चाहिए लेकिन नजर उतारने के घरेलु उपायों की तरह लोग काले धागे को शरीर के किसी अंग पर बांध लेते हैं.
ध्यान दें कि काला धागा बांधना नजर दोष से संबंधित तो है, इसके साथ ही शनि ग्रह और छाया ग्रह राहु-केतु के अशुभ प्रभावों को भी कम करने के लिए भी इसके इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता रहा है. ऐसे में जरूरी है कि अगर आप भी काला धागा कलाई पर या गर्दन में बांधने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़े नियम और जरूरी बातों को जान लें.
नजर दोष से बचने के लिए अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा बांधे. इसके अलावा शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें, पूजा में काला धागा चढ़ाएं और फिर इसी काले धागे को कलाई पर या गले में बांधे. नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और बुरी से बुरी नजर उतर जाएगी.
धार्मिक मान्यता है कि काले धागे को दाएं हाथ में धारण करना चाहिए. सभी काम बनते हैं और बाधाओं का अंत होता है. तरक्की के रास्ते खुलते हैं और समस्याओं का हल मिलता है. आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.
काले धागे को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है क्योंकि शनिदेव का काला रंग पर गहरा प्रभाव होता है. अगर काला रंग शनिदेव से शुरू होने वाले दिन शनिवार को कलाई पर बांधे तो इसका शुभ प्रभाव जीवन पर अधिक से अधिक रहता है. बुरी नजर दूर होती है और स्वास्थ्य सुधरने लगता है.
हमेशा काला धागा शुभ मुहूर्त में ही धारण करें. अभिजीत मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त में काला धागा पहनें. ज्योतिषाचार्य या पंडितजी की सलाह पर काले धागे को बाधते समय कुंडली में ग्रहों की दशा को देखें और मंत्र का जाप भी सुझाव के अनुसार करें. इस तरह काले धागे का प्रभाव शुभ रहेगा.
मान्यता अनुसार काले धागे को हमेशा हाथ में दो, चार, छ या आठ के घुमाव के साथ बाधे.पहले इसमें 9 गांठें लगाएं और फिर मंत्र जाप करें. ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आएंगे ही साथ ही जीवन की अनेक छोटी-बड़ी परेशानियों का अंत होने लगेगा. करियर में तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे.
(Disclaimer-- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)