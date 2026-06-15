Wearing Black Thread In Hand Benefits: वैसे तो लोग काले रंग को ज्यादातर बार बुरा और अशुभ ही मानते हैं लेकिन बात जब काले धागे की आती है तो इसे लेकर लोगों के विचार अलग हो जाते हैं. लोग बुरी नजर को उतारने या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए काले धागे का इस्तेमाल करते हैं. हाथ में या गले में काले धागे को बांधते हैं. वैसे तो ज्योतिषीय सलाह पर ही इस तरह के काले धागे को कलाई पर बांधना चाहिए लेकिन नजर उतारने के घरेलु उपायों की तरह लोग काले धागे को शरीर के किसी अंग पर बांध लेते हैं.