Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /बिना कुंडली दिखाए शौक में पहना रत्न तो हो सकती है बर्बादी! जानिए नीलम और मूंगा जैसे उग्र पत्थर कैसे बना देते हैं राजा को रंक!

बिना कुंडली दिखाए शौक में पहना रत्न तो हो सकती है बर्बादी! जानिए नीलम और मूंगा जैसे उग्र पत्थर कैसे बना देते हैं राजा को रंक!

Neelam Munga side effects: ये खबर बिना सोचे समझे या बिना कुंडली के हिसाब से नीलम और मूंगा जैसे तेज असर करने वाले रत्न पहनने से होने वाले भयानक आर्थिक, शारीरिक और मानसिक नुकसानों के बारे में डिटेल से बताने का काम करता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 27, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:17 AM IST
बिना कुंडली दिखाए शौक में पहना रत्न तो हो सकती है बर्बादी! जानिए नीलम और मूंगा जैसे उग्र पत्थर कैसे बना देते हैं राजा को रंक!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सर्राफा बाजार में हाहाकार! आज भी सोना-चांदी में तगड़ा उछाल; जानें ताजा दाम
चांदी का भाव2 min ago
2
CM Joseph Vijay3 min ago
3
NHSRCL Recruitment7 min ago
4
neelam munga side effects8 min ago
5
Bank holidays13 min ago