Advertisement
trendingNow13049232
Hindi Newsऐस्ट्रोकड़कड़ाती ठंड, बर्फीली हवाएं, कोहरा...अब बारिश भी, मौसम का ये प्रिडिक्‍शन जानकर निकलेगा कानों से धुआं!

कड़कड़ाती ठंड, बर्फीली हवाएं, कोहरा...अब बारिश भी, मौसम का ये प्रिडिक्‍शन जानकर निकलेगा कानों से धुआं!

Weather Astrology : दिसंबर महीने के तीसरे हफ्ते में कोहरे, प्रदूषण और ठंड ने जो रूप दिखाया है, उसने दिल्‍ली समेत पूरे उत्‍तर भारत को कंपकंपा दिया है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार ग्रहों की चाल में हुए बदलाव भी ऐसे मौसम के लिए जिम्‍मेदार हैं. जानिए आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कड़कड़ाती ठंड, बर्फीली हवाएं, कोहरा...अब बारिश भी, मौसम का ये प्रिडिक्‍शन जानकर निकलेगा कानों से धुआं!

Astrology Weather Prediction : जैसे-जैसे साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, देश के बड़े हिस्से में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. बर्फीली हवाएं, कोहरा, धुंध बीते कुछ दिनों से लोगों की नाक में दम किए हुए है. रात के साथ-साथ दिन भी बेहद ठंडे हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या दिसंबर 2025 का आखिरी हफ्ता अब तक की सबसे कड़ाके की सर्दी लेकर आएगा? इसके लिए लोग मौसम विभाग की मौसम भविष्‍यवाणी तो चैक कर रही रहे हैं, लेकिन ज्‍योतिष शास्‍त्र भी मौसम को लेकर अहम भविष्‍यवाणी कर रहा है. ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से जानते हैं ग्रहों के चाल में हुए कौनसे बदलाव मौसम पर बड़ा असर डाल रहे हैं. 

सूर्य का तेज हुआ कम 

ज्योतिषीय गणनाओं और वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच ठंड, गलन और कोहरे में बढ़ोतरी होने होने के स्पष्ट संकेत बन रहे हैं. दरअसल, सूर्य धनु राशि में ही हैं. गुरु की राशि में सूर्य का होना उनकी गर्मी को कम कर देता है. सूर्य के तेज में कमी ठंड बढ़ाती है. सूर्य 15 दिसंबर 2025 को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 14 जनवरी 2026 तक धनु राशि में ही रहेंगे. ज्योतिषीय दृष्टि से इस दौरान सूर्य की ऊष्मा शक्ति न्यूनतम स्तर पर रहती है. धूप का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है. रातों की ठंड ज्यादा तीखी महसूस होती है. दिन में भी गलन बनी रहती है. यही कारण है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मैदानी इलाकों में कंपकंपाती ठंड देखने को मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 10 दिन में 2 बार धन देने वाले ग्रह का गोचर, 3 राशि वालों को ठंडी में भी गर्मी का अहसास देगा बढ़ा हुआ पैसा

कोहरा बढ़ाएगी चंद्रमा की चाल

अगले कुछ दिनों तक चंद्रमा की गति ऐसी रहेगी जो वातावरण में नमी बनाए रखेगी. साथ ही हवा की रफ्तार धीमी करने और घने कोहरे के लिए भी जिम्‍मेदार रहेगी. ज्योतिष में चंद्रमा को नमी, शीतलता और तरलता का कारक माना जाता है. इस समय चंद्रमा की स्थिति घने कोहरे का योग बना रही है. 

शनि दे रहे वातावरण में नमी 

वहीं नवग्रहों में प्रमुख ग्रह शनि की बात करें तो वे लगातार मीन राशि में बने रहेंगे. मीन राशि जल तत्‍व वाली राशि है और शनि लंबे समय तक असर करने वाले ग्रह हैं. जिसके कारण शनि वातावरण में नमी बनाए रखेंगे और लंबे समय तक ठंड बढ़ाएंगे. साथ ही कोहरा और गलन भी रहेगी. 

यह भी पढ़ें: अथाह पैसा, मनचाही तरक्‍की और प्‍यार से लबरेज जिंदगी...ये हैं साल 2026 की सबसे भाग्‍यशाली राशियां

हो सकती है बूंदाबांदी 

इतना ही नहीं दिसंबर के बचे हुए दिनों में ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जल तत्व प्रधान राशियों पर सक्रिय ग्रह पश्चिमी विक्षोभ को मजबूत कर सकता है. जिससे सुबह और रात में घना कोहरा रहने के अलावा हल्की बूंदाबांदी या शीतकालीन बारिश भी हो सकती है. यह बारिश ठंड में और इजाफा करेगी. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

weather astrology

Trending news

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
Punjab
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट