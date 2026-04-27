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Hindi Newsऐस्ट्रोWeather Prediction: अभी और बढ़ेगी सूर्य की तपन! ग्रहों की चाल दे रही संकेत, जानें कब बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान की संभावना

Weather Prediction: अभी और बढ़ेगी सूर्य की तपन! ग्रहों की चाल दे रही संकेत, जानें कब बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान की संभावना

देश के कई हिस्सों में गर्मी लगातार तेज होती जा रही है. हीटवेब के चलते लोग परेशान हैं लेकिन फिलहाल राहत के संकेत कम ही नजर आ रहे हैं. ज्‍योतिष के अनुसार ग्रह सूर्य की तपन बढ़ने के संकेत दे रहे हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:27 AM IST
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कब तक जारी रहेगी हीटवेव और गर्मी.
कब तक जारी रहेगी हीटवेव और गर्मी.

अप्रैल में ही दिल्‍ली समेत कई उत्‍तर भारतीय राज्‍यों में हीटवेव बुरी तरह कहर बरपा रही है. ऐसे में लोगों का सवाल ये है कि अप्रैल में यह हाल है तो मई में क्‍या होगा? आखिर कब तक लोगों को ऐसी तेज गरमी का सामना करना पड़ेगा. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार यह मामला लंबा चल सकता है. जानिए मौसम को लेकर ग्रहों की चाल क्‍या संकेत दे रही है. 

उच्‍च राशि के सूर्य बढ़ा रहे गर्मी 

14 अप्रैल 2026 को सूर्य गोचर करके अपनी उच्‍च राशि मेष में आए हैं. जिससे सूर्य की ताकत बढ़ गई है और नतीजतन गर्मी का कहर सब देख ही रहे हैं. 15 मई 2026 तक सूर्य इसी तरह तपेगा और हीटवेव का कहर जारी रहेगा. 
 
इतना ही नहीं 11 मई 2026 को अग्नि तत्‍व वाले मंगल ग्रह अपनी ही राशि मेष में आकर महाबली होंगे. जिससे तापमान और बढ़ सकता है. मई महीने में भीषण गर्मी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है. सूखी और गर्म हवाएं चलेंगी. गर्मी के मौसम की बीमारियां परेशान करेंगी. 

ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता कहते हैं कि मई की शुरुआत में अग्नि तत्व वाले ग्रह सक्रिय रहने से दिन-रात दोनों में तापमान ज्यादा रहने की संभावना है.

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(यह भी पढ़ें: शुक्र का विपरीत राजयोग एक्टिव! 14 मई तक इन 3 राशियों को अचानक मिलेगा पैसा और बड़ी सफलता

मौसम में आएगा बदलाव 

हालांकि मंगल ग्रह तेजी से बदलाव लाने वाले ग्रह हैं. लिहाजा मंगल का गोचर मौसम में बदलाव भी लाएगा. 15 मई के आसपास मौसम में अस्थिरता देखने को मिल सकती है. जैसे- आंधी तूफान आ सकता है. बादल छाए रह सकते हैं. साथ ही आग लगने की घटनाएं भी हो सकती हैं. 

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

नौतपा के बाद ही मिलेगी राहत 

साल 2026 में 25 मई से नौतपा प्रारंभ होंगे, जो कि 2 जून को समाप्‍त होंगे. इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और धरती को बुरी तरह तपाएंगे. लू का प्रकोप भी रहेगा. नौतपा खत्‍म होने के बाद ही यानी कि जून में ही सूर्य की तपन से थोड़ी राहत मिल सकती है. इसके बाद प्री मानसून एक्टिविटी के तौर पर बारिश हो सकती है. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों का जन्म ही अमीर बनने के लिए हुआ है! क्या आपका नंबर भी इसमें शामिल है?

सावधानी

भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें. सूती कपड़े पहनें और सिर समेत पूरे शरीर को ढंक कर रखें. आम का पना, पुदीना, छाछ जैसी ठंडक देने वाली चीजों का ज्‍यादा सेवन करें. ताकि आपकी सेहत अच्‍छी रहे. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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