/Career Weekly Horoscope: आर्थिक मामलों में वृषभ राशि वालों को होगा विशेष लाभ, साइबर धोखाधड़ी को लेकर सतर्क रहें मिथुन राशि के लोग!

जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. चंद्रमा का गोचर धन भाव से आपके व्यापार रोजगार में बढ़ोत्तरी करेगा . आपके दोस्त या कोई वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता से सफलता मिलने की संभावना है. हालांकि मीन राशि में शनि के साथ युति के कारण तनाव की स्थिति भी साथ में बनी रहेगी. जुलाई 8 शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. आपको अपने महत्त्वपूर्ण काम इस बीच नहीं करने चाहिए. बॉस,वरिष्ठ,प्रबंधन से विशेष सावधानी बरतें. व्यापार में घाटा, क्षति की संभावना है. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ यानी आपकी ही राशि से होगा. आपको दोबारा सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी. महत्वपूर्ण लोगों द्वारा आपके महत्वपूर्ण काम बनेंगे. चंद्र + मंगल युति = लक्ष्मी योग है.