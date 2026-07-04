/Career Weekly Horoscope: आर्थिक मामलों में वृषभ राशि वालों को होगा विशेष लाभ, साइबर धोखाधड़ी को लेकर सतर्क रहें मिथुन राशि के लोग!

Saptahik Arthik and Career Rashifal 6 to 12 july 2026: मेष से मीन राशि तक का साप्ताहिक आर्थिर और करियर राशिफल क्या बताता है, किन राशि के लोगों के लिए 6 से 12 जुलाई 2026 तक का समय शुभ सिद्ध होगा और किनके लिए ये 7 दिन चुनौतियों से भरे रहें? आइए इस बारे में हम विस्तार से इस कड़ी में जानें.
मेष राशि वालों को 6 से 8 जुलाई की शाम 4 बजे तक विपरीत फल मिलेगा, यह अशुभ समय है. आप अपने महत्वपूर्ण कार्य न करें. यह तनाव का समय है . 8 जुलाई शाम 4 बजे के बाद 10 जुलाई 6:44 शाम तक आपके जरूरी काम फिर से बनने शुरू हो जाएंगे. जो व्यक्ति आपके काम का होगा उनसे मुलाकात होने की पूरी संभावना होगी. सही वक्त, सही समय पर सही लोगों से आपकी मुलाकात होगी. यह सफल समय रहेगा. 10 जुलाई 6:44 शाम के बाद से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्र + मंगल युति के कारण कोई बड़ा फायदेमंद काम बनेगा.
जुलाई 6 से 8 जुलाई शाम 4 बजे तक कोई घाटा, धोखा, षड्यन्त्र आदि हो सकता है, सावधान रहें. 8 जुलाई शाम 4 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक सामान्य फल मिलेगा. उसके बाद से 12 जुलाई शाम 7:05 तक विशेष लाभ मिलने की संभावना है. कोई धन लाभ भी इस दिन हो सकता है.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. चंद्रमा का गोचर धन भाव से आपके व्यापार रोजगार में बढ़ोत्तरी करेगा . आपके दोस्त या कोई वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता से सफलता मिलने की संभावना है. हालांकि मीन राशि में शनि के साथ युति के कारण तनाव की स्थिति भी साथ में बनी रहेगी. जुलाई 8 शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. आपको अपने महत्त्वपूर्ण काम इस बीच नहीं करने चाहिए. बॉस,वरिष्ठ,प्रबंधन से विशेष सावधानी बरतें. व्यापार में घाटा, क्षति की संभावना है. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ यानी आपकी ही राशि से होगा. आपको दोबारा सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी. महत्वपूर्ण लोगों द्वारा आपके महत्वपूर्ण काम बनेंगे. चंद्र + मंगल युति = लक्ष्मी योग है.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. आर्थिक मामलों में विशेष लाभ मिलेगा. कहीं से फायदा या पैसा मिलने की संभावना है. आज धन अर्जन का दिन है. जुलाई 8 शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. आज आर्थिक हानि, घाटा, साइबर धोखाधड़ी, खर्चे आदि. जुलाई 10 को चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से है. आज फायदे की पूरी संभावना. आज धन लाभ होगा. इस दौरान आज सही फैसलों से लाभ अवश्य मिलेगा.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. व्यापार, नौकरी में तनाव महसूस होगा लेकिन शुभ रहेगा. शनि + चंद्र युति के कारण तनाव की स्थिति भी रहेगी. सूर्य आद्रा में 6 जुलाई तक है-यानी 6 जुलाई तक बॉस,वरिष्ठ, प्रबंधन से सावधानी बरतें. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. व्यापार, नौकरी में सफलता का और बढ़ोत्तरी का समय है. दोस्त, वरिष्ठ अधिकारी से सहायता और लाभ मिलेगा. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. व्यापार और नौकरी में घाटा होने की संभावना है. सावधानी बरतने का समय है. साथ ही कोई षड्यन्त्र की भी संभावना है. महत्त्वपूर्ण फैसलों को टालना उचित हो सकता है.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. आज सामान्य फल और तनाव रहेगा साथ ही मंदी का एहसास भी होगा. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. विशेष सफलता मिलेगी. बृहस्पति और बुध दूसरे भाव में है+चंद्र ग्यारहवें में अत्यंत शुभ फल देंगे. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. घाटे का समय है. छल, साइबर धोखाधड़ी या अचानक खर्चा भी आ सकता है. कोई जोखिम का काम ना करें..
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. भाग्य का साथ आपको मिलेगा. साथ ही शनि के साथ चंद्र युती मानसिक तनाव लेकर आएगी. एनआरआई (NRI),बहुराष्ट्रीय कंपनी, विदेशियों से फायदे की संभावना है. यह दिन शुभ है. महत्त्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं उसमें सफलता मिलेगी. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. काम का दबाव, साथ ही ग्राहक की मांग बढ़ेगी. आज बहुत काम करना होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. आज के दिन चंद्र+मंगल युति से विशेष सफलता मिलेगी. साथ ही कहीं से सहायता से लाभ भी हो सकता है. आपके दोस्तों द्वारा भी काम बनेगा.
6 जुलाई से 10 जुलाई 6:44 शाम तक सामान्य सफलता मिलेगी. उसके बाद 12 जुलाई 7:05 शाम तक विशेष लाभ या फायदा होने की संभावना है. अपने महत्त्वपूर्ण आर्थिक फैसले 10/7/26 शाम 6:44 से 12 के शाम 7:05 तक लें. आपको विशेष सफलता मिलेगी.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. व्यापार/नौकरी में अपमानजनक स्थिति बन रही है. साथ ही मानहानि, घाटा आदि होने की भी संभावना है. विशेष सावधानी बरतें. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. भाग्य का साथ - दोबारा मिलने से काम बनने शुरू होंगे साथ ही महत्वपूर्ण लोग मदद करेंगे. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. चंद्र + मंगल युति कर्म स्थान पर उच्चतम फल मिलेगा परंतु काम का दबाव भी रहेगा. महत्त्वपूर्ण काम इस बीच करें,सफलता मिलेगी.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. आज नुकसान, घाटा, खर्च आदि होने की संभावना है. 8 जुलाई शाम 4 बजे से 12 जुलाई शाम 7:05 तक सामान्य सफलता मिलेगी. अपने आर्थिक काम कर सकते है. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा जिससे विशेष लाभ, फायदा मिलेगा यानी अत्यंत शुभ है.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. व्यापार/नौकरी जनसंपर्क में सफलता मिलेगी लेकिन शनि + चंद्र युति सप्तम भाव में होने से तनाव रहेगा. लेकिन काफी काम भी बनेंगे. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. अपमानजनक स्थिति, घाटा, खर्च आदि होने की संभावना है. कोई भी महत्वपूर्ण काम इस बीच ना करें. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. आपको भाग्य का साथ मिलेगा. यह शुभ दिन है. चंद्र + मंगल लक्ष्मी योग नवम भाव में होने से अति शुभ रहेगा.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. इन दिनों में फायदा होगा मगर तनाव के साथ. बुध वक्री यानी बजट में सम्भल कर काम करें. बदलाव भी संभव है. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. घाटा, खर्च, मानहानि होने की संभावना है . आर्थिक संकट का समय आदि. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. मंगल + चंद्र युति = लक्ष्मी योग भाग्य स्थान पर - अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. व्यापार / नौकरी में झगड़ा, खर्च साथ ही शनि+चंद्र युति छठे भाव में हैं तनाव की स्थिति बनेगी. परेशानी व विपत्ति आएगी. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. जनसंपर्क में सफलता मिलेगी. अपने महत्त्वपूर्ण कार्य इसी बीच अवश्य कीजिये. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. घाटा, खर्च आदि होने की संभावना है. सावधानी बरतें.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. कोई घाटा, हानि, झगड़ा होने की संभावना है. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. कोई विशेष लाभ का समय है. कोई भी महत्वपूर्ण काम इसी बीच करें. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. कोई घाटा, खर्च, नुकसान, अपमान होने की संभावना है सावधानी बरतें.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. व्यापार / नौकरी में तनाव के साथ लाभ होगा. शनि + चंद्र पंचम भाव में होंगे जिससे काम सफल होंगे लेकिन धीरे-धीरे. विलंब से परेशान न हों. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. झगड़ा, खर्च, विपत्ति का समय है. सावधानी बरतें.. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. चंद्र + मंगल सप्तम भाव में विशेष सफलता का समय है. प्रतिष्ठा आदि भी मिलेगी.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. फायदा, लाभ आदि का समय मगर तनाव के साथ. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. घाटा, हानि, खर्च, झंझट होने की संभावना है. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. कोई विशेष लाभ हो सकता है. अपने महत्त्वपूर्ण फैसले इसी बीच लें.
धनु राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल 6 से 12 जुलाई 2026
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. व्यापार / नौकरी में काम मन्द गति से होता दिखेगा साथ ही कुछ तनाव की स्थिति भी महसूस होगी. शनि + चंद्र चतुर्थ भाव यानी योजना करने का उत्तम समय. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. इस बीच अपने महत्त्वपूर्ण काम कीजिए, सफलता मिलेगी. अचानक फल की भी संभावना है. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. झगड़ा, विपत्ति का समय. महत्त्वपूर्ण फैसले इस बीच ना लें.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. यह मंदी का समय है. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. अच्छा लाभ और शेयर बाजार से लाभ हो सकता है. आर्थिक फैसले इस बीच ही लें. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. घाटा, हानि, झगड़ा होने की संभावना है. कर्ज लेने के लिए उत्तम.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. पराक्रम का समय है. व्यापार / नौकरी में तनाव परंतु सफलता मिलेगी. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. काम धीमी गति से चलेगा. योजना का समय है. जरूरी काम भी इसी बीच आएंगे. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. चंद्र + मंगल पंचम भाव में लक्ष्मी योग से विशेष सफलता. इस बीच महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश करें.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. भाग्य का साथ और फायदा मगर तनाव के साथ क्योंकि चंद्र + शनि युती तीसरे भाव में हैं. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. मंदी, ठहराव कर के योजना करें. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. चंद्र + मंगल, पंचम भाव में यानी विशेष शुभ समय रहेगा.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. व्यापार / नौकरी के लिए सामान्य समय रहेगा. नियमित रूप से काम करें. तनाव भी रहेगा. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. पराक्रम व भाग्य का समय है. यात्रा भी संभव है. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. मन्द गति रहेगी ,यानी योजना का समय है. जरूरी काम भी आएंगे. सामान्य सफलता मिलेगी.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. धन लाभ, विशेष लाभ मिलेगा. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. सामान्य + शुभ फल दोनों की संभावना. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. मंदी, मगर घाटा नहीं, सामान्य सफलता की प्राप्ति होगी.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. व्यापार / नौकरी में उच्चतम शुभ फल प्राप्त हो सकता है. मगर तनाव साथ में बना रहेगा. धैर्य भी बनाकर रखना जरूरी है क्योंकि शनि+चंद्र आपके राशि में युति है. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. सामान्य + शुभ फल मिलेगा. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. पराक्रम का समय है साथ ही यात्रा भी संभव है. भाई बहनों व पड़ोसी की मदद से सफलता मिलने की संभावना है.
जुलाई 6 से 8 तारीख शाम 4 बजे तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे. शुभ फल मिलेगा. 8 जुलाई शाम 4:00 से 10 जुलाई शाम 6:44 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि से होगा. विशेष लाभ, धन लाभ दोनों की संभावना. जुलाई 10 शाम 6:44 से 12 जुलाई शाम 7:05 तक चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से होगा. सामान्य शुभ फल मिलेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)