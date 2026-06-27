2.वृषभ राशि: आपके जन्म राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं. सूर्य दूसरे भाव में, बुध, बृहस्पति तीसरे भाव में, शुक्र 3 जुलाई तक तीसरे भाव में, उसके बाद चौथे भाव में केतु के साथ रहेंगे. 10वें भाव में राहु है और 11वें भाव में शनि हैं. 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के 1:00 बजे तक आपके व्यापार या नौकरी में घाटा होगा. अपने करियर में सतर्कता बरतें, अपमानजनक स्थिति हो सकती है. कोई नया काम शुरू न करें, इस बीच नौकरी न बदलें. 1 तारीख के 1:00 बजे के बाद से लेकर 4 तारीख के मध्य रात्रि तक आपके काम-धंधे में दोबारा सुधार होना शुरू होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और 4 तारीख को मध्यरात्रि के बाद से पूरे दिन आपको अपने काम में सफलता मिलेगी यानी व्यापार में हैं तो आपके नए ऑर्डर आएंगे, नौकरी में हैं तो आपको विशेष फायदा होगा.