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नौकरी में हानि, व्‍यापार में घाटा! इस सप्‍ताह कर्क-सिंह समेत 3 राशियों को सतर्कता की जरूरत, पढ़ें वीकली करियर-मनी राशिफल

Weekly Career Money Rashifal 29 June to 5 July 2026: यह सप्‍ताह संभलकर रहने का है क्‍योंकि सप्‍ताह के पहले ही दिन बुद्धि, वाणी, व्‍यापार के कारक बुध वक्री हो रहे हैं. इसके अलावा अन्‍य ग्रहों की चाल भी कर्क-सिंह समेत 4 राशि वालों के लिए नकारात्‍मक संकेत दे रही है.

Written ByShyam ThakurEdited By:Shraddha Jain
Published: Jun 27, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:23 AM IST
नौकरी में हानि, व्‍यापार में घाटा! इस सप्‍ताह कर्क-सिंह समेत 3 राशियों को सतर्कता की जरूरत, पढ़ें वीकली करियर-मनी राशिफल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shyam Thakur

Shyam Thakur

.श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। सरल व्यवहार, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली उन्हें आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इन्हें तीन दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। ये Indian Council of Astrological Sciences (I.C.A.S) (Regd.) के सदस्य भी हैं। इनसे देश-विदेश के लोग करियर, शादी, कामकाज, संतान, रोग एवं जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ज्योतिष परामर्श लेते हैं। यह प्रभावशाली ज्योतिष उपायों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर का अपना Youtube Channel SHYAM THAKUR ASTRO THOUGHTS (https://www.youtube.com/@shyamthakurastrothoughts900) के नाम से है। Instagram ID (https://www.instagram.com/shyam.thakur.3382/) है, Facebook Page (https://www.facebook.com/astrologythoughts.in) है.

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