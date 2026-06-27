साप्ताहिक करियर-आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह मेष राशि वालों को व्यापार और नौकरी में भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा. वहीं वृषभ, कर्क और सिंह राशि के कुछ व्यापारी लोगों को घाटा होने की आशंका है. इस दौरान लेन-देन में सावधानी रखें. साथ ही नया काम शुरू करने से बचें.
नौकरी करने वाले लोग इस हफ्ते सोच-समझकर फैसले लें और बदलाव करने से बचें. जानें ग्रहों की चाल मेष से मीन राशि वालों के करियर और आर्थिक स्थिति के लिए कैसी रहेगी. साप्ताहिक आर्थिक-करियर राशिफल 29 जून से 5 जुलाई 2026.
1.मेष राशि: 29, 30 और 31 को चंद्रमा का गोचर ज्यादातर आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव से होने के कारण आपके व्यापार या नौकरी और करियर में भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा. कुछ बिगड़े काम दोबारा से बनते हुए नजर आएंगे. फिर 1, 2 और 3 तारीख को आप पर काम का काफी दबाव रहेगा. यह रोजगार और काम-धंधे के लिए पूरे महीने के सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं. गजकेसरी योग भी बन रहा है और आकर्षण योग भी बन रहा है. आपको 1, 2 और 3 तारीख को अपने महत्वपूर्ण काम, जो आपने लंबे वक्त से तय किया है, उसको करने का प्रयास करना चाहिए. काम सफल होंगे इसकी प्रबलता है. हालांकि, दबाव में आप 1, 2 और 3 तारीख को रहेंगे.
आर्थिक राशिफल - 4 तारीख को भी आपको अपने काम-धंधे में सफलता के साथ-साथ आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा. कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति में भी 4 तारीख से आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा.
2.वृषभ राशि: आपके जन्म राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं. सूर्य दूसरे भाव में, बुध, बृहस्पति तीसरे भाव में, शुक्र 3 जुलाई तक तीसरे भाव में, उसके बाद चौथे भाव में केतु के साथ रहेंगे. 10वें भाव में राहु है और 11वें भाव में शनि हैं. 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के 1:00 बजे तक आपके व्यापार या नौकरी में घाटा होगा. अपने करियर में सतर्कता बरतें, अपमानजनक स्थिति हो सकती है. कोई नया काम शुरू न करें, इस बीच नौकरी न बदलें. 1 तारीख के 1:00 बजे के बाद से लेकर 4 तारीख के मध्य रात्रि तक आपके काम-धंधे में दोबारा सुधार होना शुरू होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और 4 तारीख को मध्यरात्रि के बाद से पूरे दिन आपको अपने काम में सफलता मिलेगी यानी व्यापार में हैं तो आपके नए ऑर्डर आएंगे, नौकरी में हैं तो आपको विशेष फायदा होगा.
आर्थिक राशिफल - आर्थिक स्थिति भी आपकी 1 तारीख को 1:00 बजे तक डगमगाएगी. बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है, कोई बड़ा खर्च नजर आ रहा है. उसके बाद 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आर्थिक मामलों में सुधार होगा, दोस्तों से फायदा मिलेगा. कोई बड़ा व्यक्ति आपका सहयोग करेगा और 4 तारीख के सुबह से लेकर आपको आर्थिक शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे.
3.मिथुन राशि: सूर्य आपके जन्म राशि से, वक्री बुध और बृहस्पति आपके दूसरे भाव, शुक्र 3 जुलाई तक दूसरे भाव उसके बाद तीसरे भाव, केतु तीसरे भाव से, राहु नवम भाव, शनि दशम भाव और मंगल बारहवें भाव से गोचर कर रहे हैं. 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के 1:00 बजे तक आपके लिए, आपके व्यापार या नौकरी में शुभ रहेगा. बहुत सारे लोगों के साथ मिलना-जुलना होगा. हालांकि तनाव रहेगा, लेकिन आपके काम बनेंगे. आप अपने निर्णय काम-धंधे से संबंधित ले सकते हैं.
1 तारीख के 1:00 बजे के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. अपने काम-धंधे में कोई नए निर्णय ना लें. नई नौकरी में नियुक्ति इस बीच में ना करें, घाटा होने की संभावना है. जो नियमित काम है सिर्फ वही करें. 4 तारीख के सुबह से लेकर सारा दिन भाग्य का साथ आपको मिलेगा. हालांकि आपको अधर्म से 4 तारीख को बचना चाहिए, क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति है.
आर्थिक राशिफल - आर्थिक स्थिति 1 तारीख को 1:00 बजे तक शुभ है, उसके बाद 3 तारीख के मध्य रात्रि तक घाटा होने की पूरी संभावना है, सतर्क रहें. फिर 4 तारीख के सुबह से शुभ है.
4.कर्क राशि: आपके जन्म राशि से वक्री बुध, बृहस्पति का गोचर है. शुक्र भी 3 जुलाई तक आपके जन्म राशि में हैं, उसके बाद आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे. केतु दूसरे भाव में पहले से विराजमान हैं, राहु अष्टम भाव, शनि नवम भाव, मंगल ग्यारहवें भाव और सूर्य बारहवें भाव में हैं. 29 तारीख से लेकर 1 तारीख को 1:00 बजे तक आपको आपके काम-धंधे, व्यापार, नौकरी में विशेष सावधानी रखनी चाहिए. कई विपत्तियां आएंगी, कोई नया काम ना शुरू करें, नौकरी में बदलाव ना करें, नई नौकरी में नियुक्ति ना करें.
1 तारीख को 1:00 बजे दोपहर के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आपके काम-धंधे में दोबारा सुधार नज़र आएगा. कई महत्वपूर्ण लोग मिलेंगे, आपके मान-सम्मान की भी संभावना है. 3 तारीख के मध्यरात्रि के बाद यानी 4 तारीख को फिर से एक बार अपमानजनक स्थिति बन रही है.
आर्थिक राशिफल - आर्थिक स्थिति मध्यम बनी रहेगी. सोच-समझकर खर्च करें.
5.सिंह राशि: आपके जन्म राशि से केतु का गोचर पहले भाव में, राहु सातवें भाव में, शनि आठवें भाव में, मंगल दसवें भाव में, सूर्य ग्यारहवें भाव में आर्द्रा नक्षत्र में, और बृहस्पति, शुक्र बारहवें भाव में 3 जुलाई तक और 4 जुलाई को आपके जन्म राशि से गोचर कर रहे हैं. आपके नौकरी और व्यापार के लिए विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. आपके काम-धंधा, रोजगार में कोई न कोई बड़ा उपद्रव आ सकता है, बहुत संभल कर चलें.
हालांकि 1 तारीख के 1:00 बजे तक आपको मंदी नजर आएगी और 1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर के बाद 3 तारीख के मध्य रात्रि तक शुभ रहेगा, लेकिन इसके बावजूद उपद्रव से अपना बचाव करें, यानी किसी प्रकार का विवाद, झगड़ा, झंझट में ना पड़ें, खास करके अपने बॉस,प्रबंधन, सरकारी काम आदि में. 4 तारीख को आपको विशेष करके सावधानी बरतनी है, अनेक विपत्तियां आएंगी.
आर्थिक राशिफल - पूरे सप्ताह आर्थिक उतार-चढ़ाव बने रहेंगे.
6.कन्या राशि: आपके जन्म राशि से छठे भाव में राहु का गोचर, शनि सातवें में, मंगल नवम, सूर्य दशम, बुध और बृहस्पति ग्यारहवें भाव, शुक्र 3 जुलाई तक ग्यारहवें भाव उसके बाद बारहवें भाव, और केतु पहले से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर के आपको आपके व्यापार, नौकरी, करियर में मंदी नजर आएगी. यानी धीमी गति का अनुभव होगा, कोई उपद्रव भी हो सकता है, वाद-विवाद को टालें.
1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्यरात्रि तक शुभ रहेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य आपके कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं और आर्द्रा नक्षत्र में हैं, जिसके वजह से आपको इस शुभ समय में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए. किसी तरह का विवाद, झगड़े में ना पड़ें. 4 तारीख को काफी विपत्तियां आएंगी. आपको कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, नई नौकरी में नियुक्ति न करें, कोई बड़ा जोखिम का काम ना लें.
आर्थिक राशिफल - आर्थिक स्थिति में 1 तारीख को 1:00 बजे दोपहर तक मंदी नजर आएगी, उसके बाद 3 तारीख तक आपको कुछ ना कुछ विशेष लाभ जरूर मिलेगा,शेयर बाजार से भी फायदा मिल सकता है. गजकेसरी योग बन रहा है, जिसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, अपने आर्थिक फैसले इसी बीच में लें. फिर 4 तारीख के सुबह से आर्थिक फैसलों को टालें, कोई महत्वपूर्ण काम आर्थिक मामलों में 4 तारीख को ना करें.
7.तुला राशि: आपके जन्म राशि से पांचवें भाव में शनि का गोचर है, छठे भाव में राहु, आठवें भाव में मंगल, नवम भाव में सूर्य, दशम भाव में बुध और बृहस्पति, और ग्यारहवें भाव में शुक्र 3 जुलाई तक गोचर कर रहे हैं. उसके बाद शुक्र आपके बारहवें भाव में चले जाएंगे. केतु आपके ग्यारहवें भाव में पहले से ही गोचर कर रहे हैं. 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर तक आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है. आपके नौकरी, व्यापार, करियर में विपत्तियां आ सकती हैं.
कोई भी नया काम इस बीच में शुरू ना करें. नई नौकरी में भी नियुक्ति ना करे, घाटा होने की पूरी संभावना है. 1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आपके लिए बहुत ही उत्तम और भाग्यशाली समय रहेगा. आपके रुके हुए काम बनेंगे. समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. व्यापार और नौकरी में भी उन्नति के योग हैं.
4 तारीख को आपको फिर से एक बार सतर्क रहने की जरूरत है. विशेष करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के वाद-विवाद, झगड़े-झंझट से दूर रहें.
आर्थिक राशिफल - आर्थिक स्थिति में भी 1 तारीख को 1:00 बजे दोपहर तक मंदी का सामना करना पड़ सकता है. धन हानि के योग हैं. लेकिन 1 तारीख के दोपहर के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. फिर 4 तारीख को आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें.
8.वृश्चिक राशि: आपके जन्म राशि से चौथे भाव में शनि, पांचवें भाव में राहु, सातवें भाव में मंगल, आठवें भाव में सूर्य, नवम भाव में बुध और बृहस्पति, दशम भाव में शुक्र 3 जुलाई तक, उसके बाद ग्यारहवें भाव में, और केतु दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं. 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर तक आपके लिए, आपके व्यापार या नौकरी में शुभ रहेगा. आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी. जो भी निर्णय आप अपने काम-धंधे से संबंधित लेना चाहते हैं, वह ले सकते हैं, सफलता मिलेगी. बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना भी होगा.
1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है. आपके व्यापार, नौकरी, करियर में परेशानियां आ सकती हैं. किसी भी प्रकार का नया निर्णय इस बीच में ना लें. नई नौकरी में नियुक्ति करने से बचें, घाटा होने की संभावना है. जो नियमित काम है, सिर्फ उसी पर ध्यान दें. 4 तारीख को सुबह से लेकर सारा दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. आपके रुके हुए काम बनेंगे. हालांकि, इस दिन आपको अधर्म के कामों से बचना चाहिए.
आर्थिक राशिफल - आर्थिक स्थिति की बात करें तो 1 तारीख को 1:00 बजे दोपहर तक स्थिति मजबूत और शुभ रहेगी. उसके बाद 3 तारीख की मध्यरात्रि तक धन हानि या घाटा होने की पूरी संभावना है, इसलिए सतर्क रहें. फिर 4 तारीख की सुबह से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और समय शुभ रहेगा.
9.धनु राशि: आपके जन्म राशि से तीसरे भाव में शनि, चौथे भाव में राहु, छठे भाव में मंगल, सातवें भाव में सूर्य, आठवें भाव में बुध और बृहस्पति, नवम भाव में शुक्र 3 जुलाई तक, उसके बाद दशम भाव में, और केतु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर तक आपको अपने काम-धंधे, नौकरी और व्यापार में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. इस बीच परेशानियां या विपत्तियां आ सकती हैं. कोई भी नया काम शुरू ना करें, ना ही कोई नया निर्णय लें. नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए भी यह समय ठीक नहीं है, घाटा हो सकता है.
1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक का समय आपके लिए काफी अनुकूल और शुभ रहेगा. आपके रुके हुए काम बनेंगे. नौकरी या व्यापार में सकारात्मक बदलाव और सुधार देखने को मिलेगा. कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में मददगार साबित होंगे. 4 तारीख को आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा. इस दिन कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. वाद-विवाद और झगड़े-झंझट की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें.
आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में 1 तारीख को 1:00 बजे दोपहर तक मंदी या धन हानि के योग हैं, सतर्क रहें. उसके बाद 1 तारीख की दोपहर से लेकर 3 तारीख की मध्यरात्रि तक धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. फिर 4 तारीख को धन के लेन-देन या निवेश में कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं.
10.मकर राशि: 29 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच का साप्ताहिक फल. 29 तारीख के सुबह से लेकर के 1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर तक आपको अपने व्यवसाय, नौकरी या काम-धंधे में बहुत सचेत रहने की जरूरत है. कोई धोखा का सामना करना पड़ सकता है, कुछ घाटा भी हो सकता है और षड्यंत्र का भी सामना करना पड़ सकता है.
1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक अपने रोजगार से संबंधित आप कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे और आपका काम सफलतापूर्वक बनेगा. गजकेसरी योग भी बन रहा है, यानी बृहस्पति चंद्रमा को और चंद्रमा बृहस्पति को परस्पर देख रहे हैं, जिसके वजह से आपको अत्यंत शुभ फल मिलेगा. 3 तारीख को मध्यरात्रि के बाद से 4 तारीख के सारा दिन आपके काम, यहाँ भी अच्छे बनेंगे, हालांकि कुछ भ्रम होने की संभावना है.
आर्थिक स्थिति - 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर तक आय से ज्यादा खर्च होगा. अपने खर्च पर नियंत्रण रखें, किसी से कर्ज लिया है तो परेशानी आ सकती है. 1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आर्थिक स्थिति सामान्य चलेगी और 4 तारीख को आपके पास कहीं ना कहीं से धन लाभ यानी आर्थिक लाभ अवश्य होगा.
11.कुंभ राशि: 29 तारीख के सुबह से लेकर के 1 तारीख के दोपहर 1:00 बजे तक आपके व्यवसाय, नौकरी, रोजगार में काफी अच्छा समय है. सूर्य चंद्रमा को और चंद्रमा सूर्य को परस्पर देख रहे हैं, जिसके वजह से आपको मान-सम्मान, प्रतिष्ठा को भी मिलने की पूरी संभावना है. आपके बॉस, प्रबंधन, वरिष्ठ और प्राधिकारी भी आपका सहयोग करेंगे.
1 तारीख के 1:00 बजे दोपहर के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आपको काफी सावधानी बरतने की जरूरत है. इस बीच काफी परेशानियां आएंगी, कोई नया काम इस बीच ना शुरू करें, बड़ा काम इस बीच में ना करें. 3 तारीख को मध्यरात्रि के बाद 4 तारीख को आप दोबारा सफलतापूर्वक अपने काम-धंधे में सक्रिय रहेंगे और शुभ दिन रहेगा.
आर्थिक स्थिति - 29 तारीख के सुबह से लेकर के 1 तारीख के दोपहर 1:00 बजे तक काफी अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना है. 1 तारीख के दोपहर 1:00 बजे के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आय से ज्यादा खर्च होगा, किसी से कर्ज लिया है तो परेशानी होगी. और 3 तारीख को मध्यरात्रि के बाद से 4 तारीख तक आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
12.मीन राशि: आपके काम-धंधे में 29 तारीख से लेकर के 1 जुलाई दोपहर 1:00 बजे तक काफी महत्वपूर्ण समय रहेगा. आपके काम-धंधे में काफी दबाव भी महसूस होगा, लेकिन कई नई ऑर्डर्स इस बीच आएंगे. सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की सूर्य पर, आपको मान-सम्मान, प्रतिष्ठा भी मिलने की संभावना है.
1 तारीख के दोपहर 1:00 बजे के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आपके रोजगार में जो दबाव आपको महसूस हो रहा था, वह हट जाएगा और आप सफलतापूर्वक अपना काम करेंगे. बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं, जिसके वजह से आपको आपके काम-धंधे में काफी उन्नति मिलेगी. 4 तारीख को आपको सावधानी बरतनी है, कहीं से परेशानी आ सकती है.
आर्थिक स्थिति - 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के दोपहर 1:00 बजे तक आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगा, कुछ दबाव भी महसूस होगा. लेकिन 1 तारीख के दोपहर 1:00 बजे के बाद से लेकर 3 तारीख के मध्य रात्रि तक आपको विशेष आर्थिक फल मिलेगा. शेयर बाजार से भी शुभ सूचना मिल सकती है, कहीं से अचानक धन लाभ होगा. 4 तारीख को आय से ज्यादा खर्च होगा, किसी को कर्ज 4 तारीख को ना दें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)