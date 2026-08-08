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साप्ताहिक राशिफल 10-16 अगस्त: सूर्य ग्रहण वाले सप्ताह में 3 राशि वालों को रहना होगा अलर्ट, 4 राशियों को करियर में लाभ

अगस्‍त महीने का दूसरा सप्‍ताह विशेष है क्‍योंकि इसमें साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसे में सूर्य ग्रहण वाला यह हफ्ता सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल 10 अगस्‍त से 16 अगस्‍त 2026.

Written BySundeep KocharEdited ByShraddha Jain
Published: Aug 08, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:29 AM IST
साप्ताहिक राशिफल 10-16 अगस्त: सूर्य ग्रहण वाले सप्ताह में 3 राशि वालों को रहना होगा अलर्ट, 4 राशियों को करियर में लाभ
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Sundeep Kochar

Sundeep Kochar

संदीप कोचर भारत के अग्रणी वैदिक ज्योतिषी, लाइफ कोच और प्रेरक वक्ता हैं. पिछले 26 वर्षों से अधिक समय से वे प्राचीन वैदिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं और व्यावहारिक सोच के साथ जोड़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं. एक विश्वसनीय वैदिक ज्योतिषी और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के रूप में वे देश-विदेश के लाखों लोगों को जीवन में स्पष्टता, सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ और सकारात्मक दिशा प्रदान कर रहे हैं.

टेलीविजन और डिजिटल मंचों पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके संदीप कोचर ने ज्योतिष को सरल, सहज और आम लोगों के जीवन से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है. अपनी सटीक राशिफल भविष्यवाणियों और व्यावहारिक मार्गदर्शन के माध्यम से उन्होंने वैदिक ज्योतिष को वैश्विक दर्शकों तक एक नई दृष्टि के साथ पहुँचाया है.

अपने दैनिक और साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से वे ग्रहों की स्थिति और राशि के आधार पर लोगों को उपयोगी और सार्थक संकेत देते हैं, जिससे वे अपने दैनिक जीवन के साथ-साथ आने वाले सप्ताह की भी बेहतर योजना बना सकें. उनकी विशेषज्ञता कुंडली विश्लेषण, करियर, रिश्तों, विवाह, व्यवसाय तथा आध्यात्मिक विकास जैसे विषयों में है.

एक लेखक और विचारक के रूप में संदीप कोचर का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को स्वयं को बेहतर समझने, सही समय का सदुपयोग करने और जागरूक निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. उनके अनुसार, “ज्योतिष भविष्य बदलने का नहीं, बल्कि भविष्य को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम है.”

https://www.sundeepkochar.com

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