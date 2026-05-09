Weekly Rashifal in Hindi: इस हफ्ते 3 बड़े ग्रहों की चाल बदल रही है और इसका असर सीधे सभी 12 राशियों पर पड़ रहा है. 11 से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल से जानिए किस राशि के लिए अगला सप्ताह शुभ है और किसे सावधान रहने की जरूरत है.
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साप्ताहिक राशिफल 11 से 17 मई 2026: मई का अगला सप्ताह बहुत खास है. 7 दिन में 3 बड़े ग्रह गोचर और 3 नक्षत्र गोचर हो रहे हैं, जो कुछ राशियों को धन-सफलता और प्रेम देंगे. वहीं कुछ राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है, वरना नुकसान होने के योग हैं.
ज्योतिष के अनुसार सप्ताह के पहले ही दिन 11 मई 2026 को मंगल का स्वराशि मेष में गोचर, 14 मई को धन के दाता शुक्र का मिथुन में गोचर और 15 मई को सूर्य और बुध का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है. जानिए ये ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे. यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल 11 से 17 मई 2026.
इस सप्ताह मेष राशि वालों को करियर में अचानक नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके भविष्य के लिए लाभदायी साबित होगी. आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी. गुस्से पर काबू रखें, वरना बनी-बनाई बात बिगड़ सकती है. लव लाइफ में ट्रांसपेरेंसी रखें.
इस सप्ताह वृषभ राशि वालों पर शुक्र का प्रभाव पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ाएगा. साथ ही धन लाभ भी कराएगा. नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. आप उसे स्वीकार करने का मन भी बना सकते हैं. परिवार संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है. किसी अहम व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं.
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यह सप्ताह आपके नेटवर्क को मजबूत करेगा, जिसका फायदा भविष्य में होगा. बातचीत की दम पर काम बनेंगे. हालांकि पर्सनल लाइफ में अपनी वाणी पर काबू नहीं रखा तो लाइफ पार्टनर से झगड़ा हो सकता है. अचानक खर्च बढ़ने से परेशान हो सकते हैं. छात्रों के लिए समय सफलतादायी है.
कर्क राशि वालों को इस हफ्ते पूर्व में की गई मेहनत का फल मिल सकता है. हालांकि पारिवारिक मोर्चे पर चुनौतियां बनी रह सकती हैं. घर-परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. मां की सेहत का ध्यान रखें. प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.
सिंह राशि वालों का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास इस हफ्ते लाभ देगा. करियर में उन्नति मिलने के योग हैं. विरोधी कमजोर पड़ेंगे. लव लाइफ के लिए समय अच्छा है. अपने रिश्ते को लेकर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे. अचानक यात्रा पर जाने के योग हैं.
कन्या राशि वालों को इस सप्ताह सतर्क रहने की जरूरत है. आर्थिक हानि हो सकती है. ऑफिस पॉलीटिक्स में फंसकर अपना नुकसान करवा लेंगे. कारोबारी जातक ठंडी पड़ी पुरानी योजना पर फिर से काम शुरू कर सकते हैं. लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा. सेहत में बेहतरी आने से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.
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तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते हो रहा शुक्र का गोचर बहुत लाभ देगा. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. नौकरी-व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. अटके काम पूरे होने लगेंगे. आप सुख-सुविधाओं पर खर्च करेंगे. आपकी सुंदरता और आकर्षण बढ़ेगा. सप्ताह के अंत में खुशखबरी मिल सकती है.
इस हफ्ते की शुरुआत में हो रहा मंगल गोचर वृश्चिक राशि वालों की ऊर्जा और साहस बढ़ाएगा. जिससे आप करियर में बड़े फैसले ले पाएंगे. साथ ही अप्रत्याशित स्त्रोत से पैसा भी मिल सकता है. गुस्से से बचें.
धनु राशि वालों को इस हफ्ते हर कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा. करियर में उन्नति होगी. वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं. नई जॉब मिल सकती है.
मकर राशि वालों को इस हफ्ते धैर्य रखने की जरूरत है. साथ ही काम के बोझ से निपटने के लिए कमर कस लें. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है. आर्थिक तंगी महसूस होगी. सोच-समझकर निवेश करें. परिवार संबंधी चिंता रह सकती है. सप्ताह के आखिर में हालात बेहतर हो सकते हैं.
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कुंभ राशि वालों को इस हफ्ते पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है. नई डील या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. कारोबारी जातकों को इस समय का लाभ लेना चाहिए. आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. लव पार्टनर से सरप्राइज मिलने के योग हैं. सेहत को लेकर लापरवाही न करें.
मीन राशि वालों के लिए मई का हफ्ता नौकरी और बिजनेस में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. धन लाभ होने की भी संभावना है. पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं, जिसे मानसिक शांति मिलेगी. सप्ताह के अंत में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)